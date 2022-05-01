Bayramın anlamı…

İnsanı bir başka insana ve parçası olduğu topluma bağlayan temel değerler vardır.

İnsan öncelikle anne ve babasına bağlıdır. Varsa dedesi, büyükannesi, amcası, yengesi, yeğeni, kardeşi ile “aile bağları” vardır.

Ya içinde yaşadığı büyük toplumla olan bağları?

Kuşkusuz, öncelikle VATANDAŞLIK bağıdır.

Aynı ülkenin vatandaşı olmak, aynı kaderi paylaşmak. ULUS olma bilinciyle yaşayabilmek.

Ve, elbette İNANÇ bağı.

İnsan, kan bağı, vatandaşlık bağı ve inanç bağı ile bağlı olduğu insanlarla yaşamak ister.

İslam inancında iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz.

Dini bayramlar insanı insana sevgi ve saygı ile bağlayan, dünyevi yaşam kavgasının hoyratlığından uzaklaşarak, kardeşçe ve insanca birbirine sarılması için en güzel vesilelerdir.

Anne, babaya, kardeşe, eşe-dosta, mahalle komşularına, akrabalarına çıkarsız ve tertemiz duygularla sarılabilmek ne güzeldir.

Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz.

Öncelikle, “Oruç tutma” ibadetini düşünelim;

Oruç tutma, insanın “nefsine hakim olma” ve açlıkla terbiye edilen yoksul kardeşlerini düşünme sınavıdır.

Peki, “nefsine hakim olma” yalnızca yeme-içme üzerine bir ibadet midir?

İnsan, susuz ve beslenmeden yaşayabilir mi?

Elbette yaşayamaz.

Peki, biz insanlar su kaynaklarımıza, verimli tarım alanlarımıza, sağlıklı nefes almamızı sağlayan ormanlarımıza karşı da “NEFSİMİZE HAKİM OLABİLİYOR MUYUZ?”

Ormanlarımızı yakıyor, altın ya da diğer madenleri elde etmek için talan ediyoruz!

Denizleri, nehirleri, gölleri hoyratça kirletiyoruz.

Kentlerdeki yeşil alanları kişisel zenginliklerimiz için yok ediyor, insan kardeşlerimizi egzoz gazları ile zehirliyoruz.

Başımıza gelen “VİRÜS” belasının asıl nedeni insanın bu hoyratlığı, açgözlülüğü yüzünden yok edilen doğal kaynaklar değil mi?

Temiz bir ortamda virüs yaşayabilir mi?

Şimdi, “kişisel çıkarlarımız için” doğaya ve insana karşı onca hoyratlığı yaptıktan sonra, bir ay oruç tutmak, bu büyük günahlarımızı affettirir mi?

Bu soruya her insan, kendi vicdanı ile yanıt vermelidir!

Dini bayramlar, aile içinde, akrabalar ve komşular arasında sıcak ilişkilerin kurulması, varsa kırgınlıkların unutulması için de vesiledir.

Oysa, virüs yüzünden bu güzel iletişimi son iki yıldır yaşayamıyoruz.

Bir başka sorun; “temel gıda ürünlerine bile ulaşamamak” sorunu!

Asgari ücretle, maaşla çalışanlar, emekliler GEÇİNEMİYOR!

Asgari ücretlinin ya da emeklinin eline geçen para Diyanet’in açıkladığı FİTRE bedeli kadar bile değil!

Yoksulluk, kötü beslenme, yaşam korkusu içinde yaşıyoruz.

İşte, bu nedenle, bu ülkeyi yönetme iddiasındaki siyasal iktidar, “VİCDAN MAHKEMESİ” ile kendini yargılamalıdır!

“Ben, insana ve doğaya karşı ne günahlar işledim?” diye!

Ve her vatandaş sormalıdır;

· Güzelim dağlara, ormanlara, tarım alanlarına nasıl kıydınız?

· Fabrikaların denizleri, gölleri ve akarsuları “atık havuzu” gibi kullanmalarına nasıl seyirci kaldınız?

· Şehirlerimize nasıl ihanet ettiniz?

· Adaletsiz ekonomik düzen nedeniyle YOKSULLAŞAN insan kardeşlerimizin “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” nasıl yok ettiniz?

Dini bayramlar, insanın ve toplumun “VİCDANI İLE HESAPLAŞMASI” olmalıdır. Bu hesaplaşmada kendi günahlarını görebilenlerin “TÖVBE” etmesi, aynı günahları işlemekten kendini alıkoyması gerek.

İnsan haklarına saygılı, gerçekten demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşanabildiği;

insanların siyasi görüş, etnik-dini-mezhepsel farklılıkları nedeniyle ayrıma uğramadığı, “DÜŞMAN” gibi görülmediği,

doğanın vahşice yok edilmediği,

bir ülke ve dünyada insanca ve kardeşçe yaşayabilmek dileği ile, “gerçekten inancının değerleri ile yaşayan” tüm okurların bayramını kutlarım…