Bize artık her gün bayram

Boşa dememişler deliye her gün bayram diye…

Dün arifeydi…

Bugün bayram…

Çarşamba bayramın son günü...

Ama dün Erzurum’da inanılmaz kötü oynayan takımımız, inanılmaz köktü oynayan Erzurum’a yenilirken, takım oynatmaya az kaldı diyecek cinstendi…

Bundan sonra da bize her gün bayram demek zorunda kaldık…

1.Lig’de düşmeme mücadelesi veren Kocaelispor, dün Erzurum’da son derece kötü futbol sergilerken, ev sahibi takım adeta yürüye yürüye 3 puanı tek golle aldı, fark yememiz işten değildi. Diğer maçların sonuçları ise kaybımızı artırdı. Şimdi Altınordu maçını bekliyoruz. Bu arada Ankaragücü ve Ümraniye bitime 3 hafta kala Süper Lig’e yükseldi.

Elalem aya…

Biz yaya…

Körfezliye bayram haram…