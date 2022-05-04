En zor rakip: Altınordu

Beinmax’ten takip ettiğim 1.Lig’de hemen hemen her maçı izleme olanağı buldum…

Ama canlı, ama özet…

Yani bir şekilde tüm rakipleri gördüm…

Özellikle son iki ay içerisinde izlediğim takımlar arasında en bayta Altınordu gelir…

Parayla satın alınamaz…

Sahadaki ayak oyunlarına kapılmaz…

Masa başında da yenemezsiniz…

Sahaya çıkacaksınız ve savaşacaksınız…

Yoksa işiniz zor…

Şampiyon Ankaragücü’ne deplasmanda 3 atakta 3 gol attılar ve 3-1 ile darmadağın ettiler… Bizim savunmada evlere şenlik halimiz… Forvette adeta yokları oynamamız…

Altınordu için biçilmiş kaftan…

Bizim için ise biçilmiş kefen…

Pazar kazanamazsak…

Allah rahmet eylesin…

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Dip not: 2 yıl önce bugün kaybettiğim Ahmet Akay’ı özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor… O öyle titiz bir adamdı ki…

Ölüm tarihi bile simetrik oldu:

5.5.2020…

3.6.1966’da doğan ben için önemli bir ayrıntıdır…