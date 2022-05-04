Cennetin vizesi kimin elinde?

Bir bayramı geride bıraktık.

Bayram nasıl geçti?

Bana sorarsanız; büyük bir topluluk için zoraki iyi dileklerle…

Bayramın kırık bir yanı vardı.

Neşeyi, coşkuyu ara dur?

İçtenlikle söylüyorum…

Çoğu aile, bayramı bayram gibi kutlayamadı.

Bunun iki nedeni vardı. Birincisi ekonomik. İkincisi sosyal­-kültürel.

Emekliler, küçüklere “bayramda harçlık verme” gibi, eskiden bu yana yaşadığımız güzel geleneğimizi kaybetmekle simgelenmiş bir yokluk içinde bayram yaşadı.

Emeklisi, dar gelirlisi, asgari ücretle çalışanı, işsizi gözyaşları içinde, kimi maskesinin içine sığınıp utanç içinde, TV kameralarına zor durumlarını açıklamak zorunda kaldılar. Yaşamını çalışarak, askerlik yaparak, vergi vererek devlete karşı görevlerini eksiksiz yerine getiren, hayatını tüketmiş emeklileri düşünün. Şimdi neredeyse tümü, yaşamının son aşamasında, büyük geçim sıkıntısı çekiyor. Torunlarına bayram harçlığı verememenin, geçimini yardımlarla sürdürmenin acısını yaşıyor.

HİÇ SAYILMANIN ACISI

Kutsal saydığı devletin onu hiç önemsememesinin, hatta yok saymasının, kendilerini alay eder gibi oyalamasının derin üzüntüsünü yaşıyor.

Emeklinin kaderinin bu olmadığını, 20 yıl öncesine dek yaşanılan emekli hayatlarını hatırlayıp biliyoruz.

Bu emekli bayramı nasıl geçirsin? Gülerek, neşelenerek, bayramın bütün gereklerini coşku içinde yerine getirerek mi?

2 bin 500 lira ile geçinmeye zorlanan emeklileri bir yana bıraktık. Ya diplomalı, diplomasız genç işsizlerin hali?

Bir yanda genç olmanın şahlanan dinamizminin pörsüyüp sönüşü, öte yanda emekli maaşı ile geçinmeye çalışan bir ana-babaya sığınmanın, muhtaç olmanın derin acısı.

Korkunç şey bu!

CENNET CEHENNEM VİZESİ

Ülkemizde iktidar yanlısı olmayanlar kendilerini vatandaşlıktan itilmiş olarak görüyorlar. Hesaplar yüzde 50-50 olarak yapılıyor.

Bugüne kadar hiç yaşanmadık bölünmüşlük duygusu bir kabus gibi çökmüş durumda. Kapılar liyakatsiz de olsa iktidar yanlılarına ardına kadar açık. Resmi sınavlarda yazılının dışında mülakat denen adaletsizlik yolunun gölgesi, umudun katili oldu.

Bir yanda çoklu maaş yöntemi ile gününü gün edenler, öte yanda 2 bin 500 lira ile bir yaşam mucizesini gerçekleştirmeye çalışırken ufalanıp gidenler…

Demokrasinin en temel kuralı hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemesidir. Herkes o ülkenin yasalarının garanti altına aldığı sınırlarla özgürce yaşam açlığını giderir.

Bir iktidar bunu tutarsız bahanelerle, ya da ekonomik zorlama engelleriyle yaşama müdahaleyi gerçekleştirse, insan hakları ihlali yapmış olur.

Nedeni açıklanmayan müzik yasağı ve de içkiye yapılan görülmemiş zamlarla yaşıyoruz.

Eğlenmek, müzik; hava, su, yemek kadar insan için gereklidir. İçki zararlıdır, dinimizce yasaklanmıştır. Ama tarih boyunca yaşamın içinde olmuş, tüm müdahalelere karşın yok edilememiştir. Fiyatını çoğunluğun alım gücünün üzerine keyfi olarak çıkartırsanız bu bir engellemedir. Yönetenler inançlarını yönetilenlerin yaşam biçimlerine müdahale nedeni olarak kullanamazlar. Bu demokrasi olmaz.

Hiç kimse, hiç kimsenin cennete ya da cehenneme gitmesini yönlendiremez.

İçkiyi yasaklayan İslam ülkelerine baktığınız zaman, gizli saklı büyük bir içkici dünyası görürsünüz.

Açık ya da dolambaçlı ekonomik yasakların getirdiği sonuçlar, maddi kayıplar doğurduğu gibi kaçak içki gerçeğini de gün yüzüne çıkarıyor. Bu yüzden meydana gelen insan kayıpları ve sağlık sorunları, önemsenmeyecek konular değil.

Bir bayramı işte bu duygularla geride bıraktık.