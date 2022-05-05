Bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesi’nin reklamı gibi olduk:

Altınordu geliyor…

Tehlikenin farkında mısınız ?..

Altınordu’ya dikkat çektiğim dünkü yazıma gelen yorumları iletiyorum…

Gerisi futbolculara kalmış…

***

Hüseyin Göçer: Altınorduyu yenersek, Eyüp’ü haydi haydi yeneriz, ama zor maç, berabere biter…

Cemil Avcı: Sana katılıyorum Hakan…

Tekin Uygur: Hakan beyin yazısını dikkate almayanlar avuçlarını yalarlar

Emrah Karakurt: Parayla satın alınan takımlar hangileri ki, böyle takımlar var ise halen ligde kalma ya da play-off neden garantilenmedi. Masa başı oyunları ile yendiğimiz takım sayısı ve isimleri neler ki… Bizler boşuna stadı doldurmaya gitmeyelim…

İsmail Hakkı Buruş: Her rakibe ters gelecek kadar organize genç takım, imkanı olmasına rağmen tamamı Türk oyunculardan kurulu. Saat gibi oynayan agresif bir takım… Deplasmanda daha iyi takım. tribün önünde daha güzel oynuyor. İmkanı olmasına rağmen Türk çocuklarına coşku veriyor…

Erkan Sivri: Hakan kardeşim sana katılıyorum ve bu maç kırmızı çizgimiz diyorum...

***

Neymiş…

Altınordu çantada keklik değilmiş…

Diyorum ya, en zor maça çıkıyoruz…