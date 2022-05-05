Günümüzün mesleği toptancılık oldu…

Mesleği toptancı olan hemen herkes nakdini mala yatırmış durumda. Depolar hınca hınç dolu. Her ay, her hafta hatta gün aşırı fiyat güncellemelerinin yaşandığı gıda sektöründe, parası olan kazanıyor. Sadece toptancılar mı?

Kıyıda kenarda nakit parası olanlar ucuz mal depolamaya başlamış. Yeni çağın yeni mesleği haline gelen bu durum bir hayli yayınlaşmaya başladı. Market market dolaşıp ürün toplayan, belli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel fiyatla bu ürünleri satışa sunuyor. Böylelikle yeni bir geçim kaynağı ortaya çıkıyor.

Yeni bir iş kolu gibi revaçta olan minik toptancılar, zamanla ürün yelpazesini de artırıyormuş. Bugün bu işi yapanların sayısı azımsanmayacak kadar artmış.

Market market dolaşarak sabırla ürün toplayan vatandaşlar piyasa koşullarının yarattığı bu yeni mesleğe çoktan alışmışlar bile…

Cep telefonu faturaları yükselecek

Her şeye olduğu gibi iletişim ücretlerine de zam kapıda. Tarifelere dayalı fatura ödeyen vatandaş, taahhüdü bitene kadar zamdan etkilenmedi ancak tarifesi sona eren aboneleri, yeni fiyat güncellemeleri bekliyor. Birçok tarife yenilenecek ve ortalama yüzde 52 oranında bir artışla yeni fiyatlandırmalar yapılacak. Operatörler, yeni fiyatlarla abonelerini arayarak tarife yenileme işlemlerini başlattı. Ancak vatandaş duyduğu rakamlara şaşırmaya başladı. Günümüz iletişim ağında en ideal başlangıç paketi ise 90 TL’yi geçti. Fiyat konuşma süresi ve internet kotasına göre değişiyor.

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Sinan Meydan 11 Mayıs’ta İzmit’te…

İzmit Kent Konseyi, İzmit Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, ADD İzmit ve Yahyakaptan Şubeleri birlikteliğinde düzenlenen ve Tarihçi Yazar Sinan Meydan’ın konuşması olarak katılacağı “19 Mayıs Ruhu ve İzmit” konulu konferans, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te Dolphin AVM’de (Yunus Emre Kültür Merkezi) yapılacak.

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “İlkelerinin halen bize yol gösterdiği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkeyi nasıl kurtardığını, Cumhuriyet’i nasıl kurduğunu, 19 Mayıs ruhunu ve İzmit’in bu mücadeledeki öneminin Tarihçi-Yazar Sinan Meydan tarafından anlatılacağı bu konferansa tüm İzmitlileri davet ediyorum” dedi.

9.Bilim ve Teknoloji Günleri başlıyor

Gebze Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl 9.sunu düzenlenecek Bilim ve Teknoloji Günleri başlıyor. Teknoloji Günleri 10-11-12 Mayıs’ta Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde ve www.bilimveteknolojigunleri.com üzerinden hibrit olarak gerçekleştirilecek. 10.00'da başlayacak olan 9.Bilim ve Teknoloji Günleri; kendi alanında öncü birçok firmanın katılımıyla 3 gün boyunca sürecek. Her yıl iş dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı Bilim ve Teknoloji Günleri'nde, 21 şirket ve C-Level yöneticileriyle "Dönüşüm" konsepti ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. ASELSAN Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte; ASELSAN, TEI, İş Bankası, Axa Sigorta, Hepsiburada, ETİ, Sigortam.net, LC Waikiki, Alp Havacılık, TurkNet, Yemeksepeti, Eczacıbaşı, Novartis, LC Waikiki, Koç Finans, Logo Yazılım, Socar, NTT Data, Türkiye Finans, Gebze Ticaret Odası, Gebze Organize Sanayi Bölgesi şirketleri katılımcılarla birlikte olacak. Etkinlik katılım belgeli olup, tüm öğrencilere ücretsiz hizmet verilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler https://bilimveteknolojigunleri.com/ internet adresinden ücretsiz bilet alarak hediye çekilişine de dahil olabilirler.

“İki Deniz Bir Şehir” yarışmasında son başvuru tarihi 15 Haziran

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İMEAK Kocaeli Şubesi işbirliğinde düzenlenen ve TFSF onaylı "İki Deniz Bir Şehir" fotoğraf yarışmasının ikincisi yapılıyor. Ödüllü fotoğraf yarışması için son başvuru tarihi ise, 15 Haziran Çarşamba günü olarak belirlendi. Yarışmaya katılan eserlerin sergileneceği yarışmanın birincisine 4 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne 2 bin TL ödül verilecek. Mansiyon alan esere 500 TL, sergileme alan her eser içinde 200 TL ödenecek.