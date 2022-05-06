İşte resmi yazışmalarda doğru bildiğimiz yanlışlar!

Türkçenin kuralları hiçbir dilde görülmeyecek kadar yalın ve basittir. Dil öğrenimi, ana dilimiz bile olsa dünyanın en zor bilgi alanlarından birisidir. Çünkü öğrenilecek unsurlar sonsuzdur. Türkçe diğer dillere göre büyük bir kurallılık sergilediğinden göreceli olarak bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkçenin bize sağladığı bu kolaylık, dilimizin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Dilimizi doğru kullanmak için bir çaba göstermemiz gerekmediği duygusuna kapılıyoruz.
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Türkçeyi daha doğru kullanabilmeniz için onun hangi alanlarına eğilmeniz gerektiğini kısaca hatırlatmak yararlı olacaktır;Türkçe, eklemeli bir dil olduğundan ek sistemini çok iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü bu eklerin çok ince görevleri vardır. Etkili bir anlatıma ulaşmak için bu ek sistemini mükemmel olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Örneğin "Bul-u-n-du" veya "gül-ü-n-dü" kelimelerindeki "n" ekinin veya "görüldü" veya "tutuldu" kelimelerindeki "l" ekinin görevini doğru tespit edemememiz mümkündür. Güzel ve doğru Türkçeye ulaşmanın ilk şartı bu ek sistemini eksiksiz olarak bilmektir. (https://www.elitcalisan.com/)
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Resmi yazışmalar önemli, dikkat etmek lazım.
RESMÎ YAZIŞMALARDA KULLANIRKEN EN ÇOK HATA YAPILAN KELİMELER
YANLIŞ DOĞRU
Acenta Acente
Alt yapı Altyapı
Ardarda Art arda
Arttırmak Artırmak
Askari Asgari
Asvalt Asfalt
Ahçı Aşçı
Ayrıyeten Ayrıca
Azerbeycan Azerbaycan
Baş hekim Başhekim
Bir biri Birbiri
Bir çok Birçok
Bir kaç Birkaç
Birşey Bir şey
Bir takım Birtakım
Bu gün Bugün
Burda Burada
Deyinmek Değinmek
Dere etmek Dercetmek
Diyaspora Diaspora
Direk Direkt
Doküman Doküman
Döndermek Döndürmek
Entellektüel Entelektüel
Erezyon Erozyon
Evraklar Evrak
Fesih etmek Feshetmek
Göz altı Gözaltı
Gece kondu Gecekondu
Harfiyat Hafriyat
Hasta hane Hastane
Herbiri Her biri
Her hangi Herhangi
Herşey Her şey
Hizmetiçi Hizmet içi
Hukuğu Hukuku
İçerde İçeride
İnsiyatif İnisiyatif
İşbirliği İş birliği
İtibariyle İtibarıyla
İzalasyon İzolasyon
Kayıt etmek Kaydetmek
Klavuz Kılavuz
Kırahathane Kıraathane
Kominikasyon Komünikasyon
Küsür Küsur
Laboratuar Laboratuvar
Lağv etmek Lağvetmek
Mataryel Materyal
Mebla Meblağ
Metod Metot
Mevzuatlar Mevzuat
Milletler arası Milletlerarası
Muhattap Muhatap
Mütevazi Mütevazı
Müddet Mühlet
Mütahit Müteahhit
Mütaakip Müteakip
Nufüs Nüfus
Olağan üstü Olağanüstü
Orjinal Orijinal
Ortadoğu Orta Doğu
Öğe Öge
Parakende Perakende
Personeller Personel
Proğram Program
Provakasyon Provokasyon
Rakkam Rakam
Satınalma Satın alma
Sebeb Sebep
Sevketmek Sevk etmek
Seyehat Seyahat
Sezeryan Sezaryen
Suç üstü Suçüstü
Şifai Şifahi
Sözkonusu Söz konusu
Sipiker Spiker
Şöför Şoför
Tahüt Taahhüt
Taktir Takdir
Tasviye Tasfiye
Tastik Tasdik
Tekrardan Tekrar
Tebli Tebliğ
Tebellü Tebellüğ
Tensib Tensip
Tesbit Tespit
Teşfik Teşvik
Taşaron Taşeron
Ünvan Unvan
Ültümaton Ültimatom
Ünüverste Üniversite
Üzre Üzere
Yada Ya da
Yalnış Yanlış
Yanlız Yalnız
Yasa dışı Yasadışı
Yeralmak Yer almak
Yövmiye Yevmiye
Yüksek öğretim Yükseköğretim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.