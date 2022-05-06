İşte resmi yazışmalarda doğru bildiğimiz yanlışlar!

Türkçenin kuralları hiçbir dilde görülmeyecek kadar yalın ve basittir. Dil öğrenimi, ana dilimiz bile olsa dünyanın en zor bilgi alanlarından birisidir. Çünkü öğrenilecek unsurlar sonsuzdur. Türkçe diğer dillere göre büyük bir kurallılık sergilediğinden göreceli olarak bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkçenin bize sağladığı bu kolaylık, dilimizin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Dilimizi doğru kullanmak için bir çaba göstermemiz gerekmediği duygusuna kapılıyoruz.

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Türkçeyi daha doğru kullanabilmeniz için onun hangi alanlarına eğilmeniz gerektiğini kısaca hatırlatmak yararlı olacaktır;Türkçe, eklemeli bir dil olduğundan ek sistemini çok iyi tanımak gerekmektedir. Çünkü bu eklerin çok ince görevleri vardır. Etkili bir anlatıma ulaşmak için bu ek sistemini mükemmel olarak öğrenmeniz gerekmektedir. Örneğin "Bul-u-n-du" veya "gül-ü-n-dü" kelimelerindeki "n" ekinin veya "görüldü" veya "tutuldu" kelimelerindeki "l" ekinin görevini doğru tespit edemememiz mümkündür. Güzel ve doğru Türkçeye ulaşmanın ilk şartı bu ek sistemini eksiksiz olarak bilmektir. (https://www.elitcalisan.com/)

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Resmi yazışmalar önemli, dikkat etmek lazım.

RESMÎ YAZIŞMALARDA KULLANIRKEN EN ÇOK HATA YAPILAN KELİMELER

YANLIŞ DOĞRU

Acenta Acente

Alt yapı Altyapı

Ardarda Art arda

Arttırmak Artırmak

Askari Asgari

Asvalt Asfalt

Ahçı Aşçı

Ayrıyeten Ayrıca

Azerbeycan Azerbaycan

Baş hekim Başhekim

Bir biri Birbiri

Bir çok Birçok

Bir kaç Birkaç

Birşey Bir şey

Bir takım Birtakım

Bu gün Bugün

Burda Burada

Deyinmek Değinmek

Dere etmek Dercetmek

Diyaspora Diaspora

Direk Direkt

Doküman Doküman

Döndermek Döndürmek

Entellektüel Entelektüel

Erezyon Erozyon

Evraklar Evrak

Fesih etmek Feshetmek

Göz altı Gözaltı

Gece kondu Gecekondu

Harfiyat Hafriyat

Hasta hane Hastane

Herbiri Her biri

Her hangi Herhangi

Herşey Her şey

Hizmetiçi Hizmet içi

Hukuğu Hukuku

İçerde İçeride

İnsiyatif İnisiyatif

İşbirliği İş birliği

İtibariyle İtibarıyla

İzalasyon İzolasyon

Kayıt etmek Kaydetmek

Klavuz Kılavuz

Kırahathane Kıraathane

Kominikasyon Komünikasyon

Küsür Küsur

Laboratuar Laboratuvar

Lağv etmek Lağvetmek

Mataryel Materyal

Mebla Meblağ

Metod Metot

Mevzuatlar Mevzuat

Milletler arası Milletlerarası

Muhattap Muhatap

Mütevazi Mütevazı

Müddet Mühlet

Mütahit Müteahhit

Mütaakip Müteakip

Nufüs Nüfus

Olağan üstü Olağanüstü

Orjinal Orijinal

Ortadoğu Orta Doğu

Öğe Öge

Parakende Perakende

Personeller Personel

Proğram Program

Provakasyon Provokasyon

Rakkam Rakam

Satınalma Satın alma

Sebeb Sebep

Sevketmek Sevk etmek

Seyehat Seyahat

Sezeryan Sezaryen

Suç üstü Suçüstü

Şifai Şifahi

Sözkonusu Söz konusu

Sipiker Spiker

Şöför Şoför

Tahüt Taahhüt

Taktir Takdir

Tasviye Tasfiye

Tastik Tasdik

Tekrardan Tekrar

Tebli Tebliğ

Tebellü Tebellüğ

Tensib Tensip

Tesbit Tespit

Teşfik Teşvik

Taşaron Taşeron

Ünvan Unvan

Ültümaton Ültimatom

Ünüverste Üniversite

Üzre Üzere

Yada Ya da

Yalnış Yanlış

Yanlız Yalnız

Yasa dışı Yasadışı

Yeralmak Yer almak

Yövmiye Yevmiye

Yüksek öğretim Yükseköğretim