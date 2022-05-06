Dangalak… Kahpe… Alçak… CHP’nin finosu… Hayvandan aşağı… Siyasetimizin şu seviyesine bakar mısınız?

Ramazan ayını geride bıraktık.

Ramazan Bayramı da geldi geçti.

Ama öyle görünüyor ki, Ramazan ayı da Ramazan Bayramı da “bizim siyasetçilere” bir anlam ifade etmiyor.

Birlik beraberlik, kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı, huzur, barış, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını pekiştirmesi gereken bu kutsal günler, özellikle AKP’li siyasetçilerde “ters tetikleme” yapmış görünüyor.

Dangalak… Kahpe… Alçak… CHP’nin finosu… Hayvandan aşağı…

Bu hakaretleri, dillerinden düşürmediler.

Kim dangalak?

AKP’nin iftarına katılmayan AKP’li belediye başkanı…

Kim dangalak?

Çanakkale Köprüsü’nün geçiş fiyatını fazla bulanlar ve seçimlerde AKP’ye oy vermeyecek seçmenler…

“Dangalak” demek, “düşüncesiz” demek, “budala” demek, “akıl yoksunu” demek, “hödük” demek.

Bundan daha ağır hakaret olur mu?

Ya “kahpe”?

Böyle bir sözcük, kendini bilen bir insanın ağzına yakışır mı?

İlk dangalak vakası

İlk “dangalak vakası”, bir Ramazan günü Ordu’da yaşandı.

AKP il teşkilatı, iftar yemeği düzenledi.

İftara AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek de katıldı.

Ancak AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yemeğe gelmedi.

Haluk İpek, Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına tepki gösterdi, bu tepkisi, açık unutulan mikrofona “Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” şeklinde yansıdı.

Bir AKP’linin diğer bir AKP’liye “dangalak” demesi, büyük tepki uyandırdı.

İlk çıkış Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’dan geldi. İnan, “Değerli büyüğümüz, sayın bakanımız, Hilmi Güler’e karşı kabul edilemez çirkin ithamları esefle kınıyor, kullanılan terbiyesizce ifadeleri sahibine iade ediyorum” açıklaması yaptı.

Bu da ikinci “dangalak vakası”!

İkinci “dangalak vakası”, daha vahim!

Bu defa bir AKP’li diğer bir AKP’liye değil, bir AKP’li Çanakkale Köprüsü ücretine tepki gösterenlere ve yapılacak ilk seçimlerde AKP’ye oy vermeyecek bütün seçmenlere “dangalak” diyor.

Kim bu?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan…

Bülent Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programında, açtı ağzını yumdu gözünü:

“2023, Çanakkale’ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye’mize de sahip çıkacağız. Bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız.

Yazmasını bilmeyen dangalak, “gurp” yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, ‘Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti’ diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekâsı bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur.

Adam CHP’nin finosu olmuş. Sen düne kadar bizimle o köprüyü övmüyor muydun? Şimdi diyorsun ki, o köprü pahalı, o köprü yanlış. Arkadaşlar bunlar sadece bizden bekledikleri koltukları alamadıkları için giden ucuz FETÖ artıkları.”

Nasıl, hem “dangalak” var, hem de “CHP finosu”.

Bu hakaretler kimden?

AKP Grup Başkanvekili’nden…

Gelelim, “kahpe” ve “alçak” saldırısına…

Saldıran, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu…

Saldırılan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu…

Hakan Çavuşoğlu, partisinin Bursa il başkanlığı bayramlaşma programında, İmamoğlu’na şöyle hakaret etti:

“Bir belediye başkanı, adını zikretmek istemiyorum buradan, Trabzon’un şampiyonluğunu kutlarken, Kazım Koyuncu’nun resmini koyuyor, eski futbolcu Özyazıcı’nın koyuyor ama şehidimiz Eren Bülbül’e sıra geldiğinde Bülbül’ün resmini koyamıyor. Alçak, kime mesaj veriyorsun? Kime ne söylemeye çalışıyorsun? Biz bunlara boynumuzu mu eğicez? Kardeşlerim kusura bakmayın doluyuz, biz haklıyız. Olmaz böyle bir şey!”

Çavuşoğlu, Özgür Özel’e ise şöyle yüklendi:

“Adamlar 100 yıllık partiyiz diyorlar. Müktesebatlarında darbeden, idamdan, bu milletin değerlerine hakaret etmekten başka bir tarih yok. Allah aşkına yok. Zaten böylede bir dertleri yok. Bakar mısınız, genetik kodlarına kadar işlemiş. Yine Gezi süreci ile ilgili bir grup başkanvekili çıktı ‘bunun hesabını soracağız’ diyor. Ey be kahpe adam, buradan söylüyorum açık açık Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağız. Sizi yeniden yeneceğiz, yeneceğiz, yeneceğiz be.”

Ve “hayvandan aşağı” vakası

Tam “dangalak” vakaları tartışılırken, bu defa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya çıkıp “hakaret yarışında” ön alıverdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a açtı ağzını yumdu gözünü.

Hem de televizyon ekranından…

“Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam.”

Devleti yöneten, üstelik İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan birinin, bir parti genel başkanına söylediği sözlere bakar mısınız?

*“Hayvandan aşağı”…

*”Haysiyetsiz adam”…

Tutulan oruçlara, kılınan namazlara ne oldu?

Dangalak… Kahpe… Alçak… CHP’nin finosu… Hayvandan aşağı…

İslam dünyasınca “mübarek” kabul edilen şu günlerde, bazı AKP’lilerin ağızlarından çıkan şu sözlere bakar mısınız?

Bu hakaretlerden sonra, tutulan oruçların, kılınan namazların hükmü kaldı mı?

Sen oruç tut, namaz kıl, Hacca git, sonra da fikrini beğenmediğin kişilere “dangalak”, “kahpe”, “alçak”, “CHP’nin finosu”, “hayvandan aşağı” diye saldır.

Müslümanlık, bu mu?

Siyasilerin bu seviyesi mi Türkiye’yi kurtaracak?

Yazık bu memlekete!