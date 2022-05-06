Atatürk'ten tarihi sözler

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin.

Kimseyi üstün görmeyeceksin.

Hiç kimseyi aldatmayacaksın.

Ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek,

o hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır;

Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır.

Önüne sonsuz engeller yığacaklardır.

Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.

Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak,

Kimseden yardım görmeyeceğine inanarak

bu engelleri aşacaksın.

Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse

söyleyenlere gülüp geçeceksin.

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI

Her yıl mayıs ayının 5-6 günlerinde Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün, halk dilinde Hıdırellez olarak anılır ve çeşitli şekillerde kutlama yapılır.

Hıdırellez Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlarda ‘Mevsimlik Bayram’ olarak adlandırılır.

Romanlar 5-6 Mayıs’ı ‘Kakava Bayramı’ adı ile kutlarlar.

Bu nedenle Edirne ve bazı illerde Kakava Şenlikleri düzenlerler.

Kocaeli ilimizde de Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

BAL-TÜRK iki günü kapsayan bir etkinlikle kutlama yapıyor.

5 Mayıs’ta geleneksel Koyun Sağma, Yoğurt Mayalama, Bakır Gömme, 7 Kapıdan Su Toplama ile yöresel şarkılar, zeybekler eşiğinde kokteyl ikramı ile programa devam ediliyor.

6 Mayıs gününde;

Kapılara söğüt dalı asma,

Kurban kesme, bakır çıkarma,

folklor gösterisi Maphoytag ekibi ve sevilen sanatçı Ekrem ile, yemek ikramı ile, yöresel konser ile program devam edecek.

İzmit Belediyemizin desteği ile Balkan Dernekleri yerleşkesinde halka açık davet yapılarak kutlama programı gerçekleştiriliyor. Tabi ki ateş yakma başta geliyor. Program üç aşamalı gerçekleştirilmektedir.

5 Mayıs Mecidiye’de.

6 Mayıs Bayraktar’da.

7 Mayıs Balören’de çeşitli etkinliklerle Hıdırellez kutlamaları geleneksel olarak eğlenceli bir şekilde yapılmaktadır.

Lokma duaları dağıtılır, Cemevlerinin Semah ekipleri ile yöresel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımı ile yoğun eğlenceli bir programla Hıdırellez programı gerçekleştiriliyor.

Haydar Aliyev Kültür Evi üyelerinin her iki kutlama programına da katılacaklarını

ve yapılan davete teşekkür ettiklerini başarı dilediklerini bildirdiler.

Hıdırellez aynı zamanda yazın geldiğini de müjdelemektedir.

Bu güzel geleneği yaşatan emek sahibi herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum.

TEŞEKKÜRLER KOCAELİ

Türkiye-Azerbaycan Kültür ve Sanat etkinliği olarak Ķültür Evimizde açmış olduğumuz Resim-Fotoğraf sergimizi, tahminlerimizi de aşan yüzlerce insanımız ziyaret ederek incelemede bulunup çalışmalarımız hakkında geniş bilgi alarak aynı zamanda Türkiye’de ilk ve tek Soykırım Müzemizi de gezerek tarihi gerçekleri çarpıtanlarıda kınadılar.

Sergimizi gezip, incelemelerde bulunan kişilere, kurum, kuruluş ve sivil toplum temsilcilerine ayrı ayrı her birine çok teşekkür ediyoruz.

Sergimize elemeği göz nuru ile yaptıkları resimlerini sergilediğimiz

SayınProf.Dr. Teymur Rzayev,

İlhan İşbaşı ile

Gül Turan Atmaca'ya yönetim kurulumuz adına takdir, duygu ve düşüncelerimizle teşekkür ediyoruz.