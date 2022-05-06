Ay’a bakan kazanır!

Bu ne biçim başlık demeyiniz. Aşağıdaki satırları okuyunca, bu başlığın yazıma çok uygun olduğunu anlayacaksınız.

Geçenlerde bir arkadaşım beni aradı. Tarımsal ürünlerin ekimi, dikimi, hasat zamanı ve bakım tedbirlerinin dünyamızın uydusu Ay’ın evreleri ile ilişkisini merak ediyormuş.

Bunu duyunca durur muyum! Ben de merak eder oldum!

Kuzey Yarımküre’den görülen Ay evreleri 8 tane. Bunlardan 4 tanesi; “Yeni Ay”, “İlk Dördün”, “Dolunay” ve “Son Dördün” herkesin farkında olabileceği ana evreler.

Ay, tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü dünyadan hiç görülmez. Yani Ay'ın aydınlık olmayan tarafı Dünya’ya dönüktür. Bu evresi “Yeni Ay” olarak adlandırılır. Sonrasında 29 gün, 12 saat, 44 dakika ve 2,8 saniye süren “Sinodik dönem” biter, Ay tekrar Güneş’in karşısına geçince “Yeni Ay” tekrar görünür ve diğer evreler yeniden peş peşe oluşur. (Sinodik dönem, Dünya'dan gözlemlenen bir cismin, gökyüzünün güneşe göre aynı konumuna geri dönmesi için geçen süredir.)

Hepimizin bildiği üzere tarımsal çalışmalarda yapılacak her uygulama için iklime bağlı belli bir zaman süreci var. Ama ekmek, dikmek gibi tarımsal bir uygulamanın, Ay’ın bu evrelerinden uygun görülen biri sürerken yapılması gerekiyor.

Ben bunun boş bir inanış olduğuna inanıyordum. Ama bilimsel yayınlardan yaptığım çeviriler sayesinde öğrendim ki Ay’ın bitki gelişimi üzerinde etkisi olduğu inancı çok eskidir. Asırlar öncesinde Sümerler, Mısırlılar ve Mayalar, toprağın verimliliğini etkilediğini düşünerek Ay evrelerini dikkatle gözlemlemişlerdir.

Günümüz dünyasında da milyonlarca çiftçi, Ay ile ilgili yaygın inanışları dikkate almakta ve onun evrelerine göre tarımsal ekim, dikim ve yetiştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Onlarla konuştuğunuzda, size Ayın bitkilerin büyümesini, verimini ve ömrünü kesinlikle etkilediğini söyleyeceklerdir. Onlara göre tarımsal uygulamalardan en iyi sonuçları elde etmek için Ay’ın evreleri takip edilmeli; her tarımsal ürün için ekim, dikim, fidanlarının bir başka yere dikimi, budama zamanı Ay’ın evrelerine göre yapılmalıdır. Bu durum Anadolu’muzun birçok yöresinde de geçerliliğini korumaktadır.

Ay evrelerinin etkisi konusunda öyle tuhaf inanışlar oluşmuştur ki bir zamanlar yeniden büyümesini teşvik etmek için baştaki saçlar hilal şeklinde kesilmiştir. Bu inanışa bağlı olarak, yeniden kesilmesinin uzun zaman sonra gerekli olması için saç kesimi Ay’ın küçülmeye başladığı zaman yapılmıştır.

Bu konuya elbette bilim insanları da karışmıştır. Örneğin biyodinamik tarımın kurucusu sayılan, 1861- 1925 yılları arasında yaşamış Avusturya asıllı filozof, bilim adamı, eğitimci, sanatçı, yazar, Antropozofi’nin kurucusu Rudolf Steiner de Ay’ın tarım üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu savunmuştur. (Antropozofi, doğa bilimleri metodu yoluyla edinilen bir ruhsal gözlem sayesinde gözlemlenebilen ve anlaşılabilen bir manevi dünyanın varlığını varsayar.)

Ay'ın bitkiler üzerinde etkisi, Ay'ın evresi ile bitki özsuyunun hareketini ve büyümesini etkileyen dünyanın elektromanyetik alanı arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır.

Ay’ın da Güneş gibi Dünya yüzeyinde bulunan tüm sıvılar üzerinde bir çekim gücü vardır. Bu nedenle bitkilerin içinde dolaşan özsuyun yükselişini etkilemekte, bulunduğu evreye bağlı olarak özsu bitkide aşağı veya yukarı doğru hareket etmektedir. Ay dünyaya daha yakın olduğunda yükseliş artmaktadır. Tarımda, budama, ekim ve hasat gibi işlemler planlanırken, bitkinin özsu hareketi ve konsantrasyonu da dikkate alınmalıdır.

Örneğin Ay, Dünya’ya daha yakın konumda olduğunda, tohumun çimlenmesinin daha zayıf olacağından hareketle ekim yapılmamalıdır.

Ay’ın çok değişik ve ilginç başka etkileri de olmaktadır: Doğal tıbba göre şifalı otlar, etken maddelerini en yüksek düzeyde Dolunay evresinde içerirler ve “Küçülen Ay” evresiyle azalma başlar. Bu nedenle şifalı ve yenilebilir çiçekler ile aromatik bitkilerin toplanması için en uygun devre Dolunay günleridir.

Süregelen inanışa göre, bir bahçenin ekimi sırasında bile Ay’ın etkisini hesaba katmak iyi bir ürün alımı sağlar. Bunun sadece popüler bir inanç olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Ay’ın hangi evresine hangi tarımsal çalışmaların uygun olacağı bilinmektedir ama bunların tamamını bu satırlara sığdırmak mümkün değil.

Ay, her evresinde bitkiler için farklı önerilerde bulunuyor. Ay’a bakanlar kazanıyor.

Kaynak:

(1): Thomas Balbo.2020. Seminare con la luna. Si tratta di scienza o di una semplice credenza?

(2): Arch. Teresa PELLEGRINO.2011. Capire meglio l’influenza della luna sulle piante.

(3): Anonim.2002. Spazio. È vero che la Luna influenza la crescita delle piante? FOCUS