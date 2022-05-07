Kocaelispor siyaset-üstü müdür, yoksa bu ithamlar pilav-üstü müdür ?..

Dünkü yazımda, siyaset ve Kocaelispor ile ilgili sokak yorumlarını aktardım…

Bugün de, bu yazıya gelen yorumları da sizlerle paylaşıyorum…

Kocaelispor küme düşerse Ak Parti ve CHP’liler üzülür mü, sevinir mi ?..

Ne dersiniz ?..

Sütunlarım sizlere her zaman açık…

Buyurun hakaret etmeden yazın, yayınlayayım…

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FERİDUN GÜRAY: Kocaelispor partiler üstüdür. Yönetimde iken de, dört dönem de eşimin yönetim kurulu üyeliği zamanında, divan başkanlığı zamanlarımda, hiç parti ayrımı yapmadık ve her zaman partilerin temsilcileri yönetimde bulundu. Kocaelispor deyince, biriz birliğiz. Bu ideali partizanlıkla sürdürmek isteyenler hüsrana uğrarlar.

LEVENT KILIÇARSLAN: Tek kelimeyle alkış…

CEBRAİL AYDIN: Kulüp başkanları belediyeye bel bağlayıp, aday olduğu sürece bu hep böyle devam edecektir.

AYDIN KABOĞLU: En az maliyetle olan kadın basketbol takımı süper ligde aldı can çekişiyor veya düştü bilmiyorum, Hakan hayrola…

AHMET TURAN: Bu işleri siyasete bağlamak doğru olmaz diye düşünüyorum ama, şunu da es geçemem: Emin olun Tahir başkan elinden gelen desteği verdi, tabii ki bazı yanlış kararlar olmuştur ama, gereken yapılır ve Kocaelispor hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Benim en ufak bir kaygım yok.

AYHAN DOĞAN ÖZKAN: Hakan kardeşim, benim çok yakın dostum dahil, Kocaelisporlu olmayıp, 4 büyüklerden birini tutan AKP’li “Kocaelispor düşsün” diyor. ‘Niye?’ dediğimde “Bizi şampiyonluktan etti, yol vermedi” diyor. Yani Kocaelisporlu olmayan her kimse hangi partiden olursa olsun düşmesine çok üzülmez. Takımın küme düşmesine göre oy vereceklerini sanmıyorum, çünkü bu takım kümede de kalsa, küme de düşse, boşa harcanan milyonlarca liranın hesabı bir şekilde sorulacak. Çünkü bu kadar paralı ve bu kadar basiretsiz bir yönetim gelmedi hiç başa. Olan bize ve marka değerimize, Kocaelisporumuza oldu.

NEVZAT YAĞIZ: Abi çok doğru... Harika yazmışsın…

İSMAİL KAYA: Tahir başkan öyle dalavere işler yapmaz, düşünmez… Küme düşürmeden de seneye süper lige katılması için mücadele eder. Ve başarır da...

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Yorumlar böyle…

Noktası virgülüne dokunmadan yayınlıyorum…

Sokaktaki adam böyle söylüyor, benim yazımı büyük oranda tasdik ediyor…

Pekalâ, sizce Kocaelispor gerçekten de siyaset-üstü müdür ?..

Yorumlarınızı bekliyorum…

Sahada kadının adı yok

Fotoğrafa bir bakın…

Ne görüyorsunuz ?..

Kadın futbol maçı…

Bir yanda Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, diğer yanda yabancılarla donatılmış paralı lejyoner Fenerbahçe Kadın Futbol Kulübü…

Her şey güzel…

Hatta ince ayrıntılar bile düşünülmüş…

Maçın yardımcı hakemlerinin tamamı kadın…

Ancak o da ne ?..

Maçın hakemi erkek…

Yani erkek yönetiyor, kadın ancak yardımcı oluyor…

Patron yine erkek…

Ne diyeyim…

Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek…

Bence yardımcı hakemler de erkek olsaydı, daha mantıklı olurdu..

Kadınların ikinci plana atıldığı ve güvenilmediği imajı böyle alenen ortaya çıkmazdı…