Kocaelispor küme düşerse CHP sevinir mi ?..

Lafı eğip bükmeye gerek yok…

Fatma Kaplan Hürriyet İzmit’te seçimi kazanıp, yılların ardından CHP’den belediye başkanı olarak koltuğa oturduktan sonra, AK Parti’de belirgin bir tedirginlik yaşanıyor…

Kentin ana arterlerinde dolaşırken, herkesin, Fatma başkanın büyükşehir belediye başkanlığına kesin aday olduğunu da rahatça söylüyor. Kimse buna şaşırmıyor…

Kent içerisinde bir başka söylem ise Kocaelispor ile ilgili. Çoğunluk şunu söylüyor:

“Hürriyet seçimi kazanmasaydı, Kocaelispor’un yüzüne kimse bakmazdı”…

Herkes o kadar rahat şekilde bu cümleyi telaffuz ediyor ki, hiç kuşkuları yok. Tersini söyleyene rastlamadım…

Yani, uzun sözün kısası, Hürriyet’in seçimi kazanması Kocaelispor’a yaradı.

Bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani, Kocaelispor küme düşerse, AK Parti kaybettiği için CHP’liler seçim öncesinde sevinir mi ?.. Bunu iddia edenlerin sayıları da az değil.

Yerel seçimler iki sene sonra, Mart 2024’te yapılacak. Kocaelisporlu olup da CHP’ye gönül verenlerin, Kocaelispor küme düşünce sevineceğini sanmıyorum. Ama Kocaelisporlu olmayıp da, CHP’li olanların, çok üzülmeyeceği de açık. Zira onları, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şampiyonluklarında ve sosyal ağ hesaplarında yeşil siyah renkler dışında görmek bizi artık şaşırtmıyor.

Hatta hatta aralarında Kocaelispor için yıllarca yazıp çizen, ahkâm kesen, sonra da onun bunun formasıyla poz veren yüzsüzlerin sayısı hiç de az değil…

Kardeşim kimi tutarsan tut, ama Kocaelispor’un yakasını bırak…

Neyse, bu bir başka yazı konusu…

Madalyonun yüzüne baktıktan sonra bir de dikine bakalım…

Bazıları diyor ki:

Tahir Başkan takımı bilerek küme düşürecek, sene yeniden şampiyon yapacak, seçim senesinde de süper lige yükselterek oylarını yüze katlayacak…

Bu iddia korkunç…

Büyük risk…

Zamanında söyle şeyler yapıldı mı ?..

Elbette yapıldı…

Rahmetli Necati Gençoğlu ANAP fırtınasında…

Sirmen SHP, CHP fırtınasında…

Karaosmanoğlu Ak Parti fırtınasında Kocaelispor’a destek verip, bol oy aldılar…

Normal bir şey mi ?..

Bu kentte elbette normal…

Ama aslında anormal bir durum bu…

Siyaset hâlâ sporun sırtında oldukça, belli kulüpler siyasilere yamandıkça, kent sembolü olan kulüplerin başarısı ya da başarısızlığıyla siyasi rant sağladıkça, hiç bir kulüp, saf be saf bir kent insanının kulübü olamaz…

Kocaelispor, siyasi ranttan en çok zarar gören kulüplerden biridir…

Bu kentteki sağ sol kavgası, tarafsız insanları kulüpten soğutmuştur…

Siyasi destek sağlanıp, karşılığında oy beklenmediği günler gelmedikçe de, bizim de iki yakamız bir araya gelmez…

Bakalım pazar günü kim sevinecek, kim üzülecek ?..

Altınordu sevinmesin de…