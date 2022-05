İşte size başarılı olmak için 15 öneri!

Eğitim hayatında ve profesyonel hayatta herkes başarılı olmak ister. Çünkü başarı genellikle beraberinde yeni fırsatlar, uzun vadede ise daha konforlu bir yaşam getirir. Elbette başarılı olabilmek için de özel hayatımızda bazı fedakarlıklarda bulunmak gerekmektedir.

Başarılı olmak için zamanımızı harcamamız gerektiği gibi, motivasyonumuzu yüksek tutmak ve istikrarlı olmak da gerekmektedir. Bu içeriğimizde, başarı kavramına detaylı olarak değineceğiz ve başarılı olabilmeyi sağlayacak önerileri listeleyeceğiz.

Başarı nedir?

Başarı sözcüğünü bir hedefin gerçekleştirilmesi veya beklentinin karşılanması durumu olarak özetleyebiliriz. Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre başarı; başarma işi, muvaffakiyettir. Başarı ve başarma süreci; kriterleri, koşulları kişiden kişiye değişen bir durumdur. Çoğunlukla insanlar başarılı olmayı ister çünkü başarının beraberinde mutluluk, tatmin olma, insanın kendini ispatlaması gibi olumlu duyguları getireceği düşünülmektedir. Bununla beraber, iş hayatındaki başarının daha çok kazanç, daha konforlu bir yaşam ve çevrede saygı gören bir insan olmayı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple insanlar bir projede, sınavda, mülakatta, iş hayatında başarılı olmak ister.

PEKİ NASIL BAŞARILI OLUNUR?

Herkes kişisel başarı ve başarının anahtarlarını öğrenmek ister. Herkes mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmek, anlamlı işler yapmak, bir kariyerin tadını çıkarmak ve finansal bağımsızlığa ulaşmak ister. Herkes dünyada bir fark yaratmak, önemli olmak, etrafındakiler üzerinde olumlu bir etki bırakmak ister. Herkes hayatında harika bir şeyler yapmak ister.

Aslında başarılı olmak, yani bunları elde etmek için gizli bir formül, özel bir durum olmadığını herkes biliyor. Birkaç basit etkenin bir araya gelmesi ve hedefini gerçekleştirmek isteyen bireyin üzerine düşeni yapması beraberinde başarıyı getiriyor. Ne yapması gerektiğini bilen ve yerine getiren kişi başarılı oluyor.

Hayatını değiştirmek için başarının büyük anahtarları her zaman aynı olmuştur:

Tam olarak ne istediğine ve nereye gitmek istediğine karar ver.

Bir son tarih belirle ve oraya ulaşmak için bir plan yap. (Unutma, bir hedef sadece bir son teslim tarihi olan bir rüyadır.)

Planın için harekete geç; hedefine doğru ilerlemek için her gün bir şeyler yap.

Başarılı olana kadar devam edeceğine, asla ve asla pes etmeyeceğine önceden karar ver.

Bu formül, başarının anahtarıdır ve bunu deneyen hemen hemen herkes için işe yaramıştır. Verebileceğin en fazla şeyi ve geliştirebileceğin en iyi nitelikleri gerektirecektir. Kişisel başarının bu anahtarlarını geliştirip takip ederek, olağanüstü bir insan olmak için gelişecek ve büyüyeceksin.

Başarılı olmak için ne yapmalıyız?

Başarı her zaman ulaşılması çok zor değildir. Genelde daha başarılı bir hayat için yapman gereken değişiklik kendi tutumların ve hayata yaklaşımlarındadır. Başarılı olmak için iyi bir hedef belirlemek gerekiyor öncelikle. Hedefimiz bir ay sonraki sınavda iyi bir not almak olabileceği gibi bir projeyi tamamlamak veya bir şirkette istediğimiz pozisyonda görev almak da olabilir. Uzun vadeli hedeflerde, süreç içerisinde motivasyonu yüksek tutmak kısa vadeli hedeflere göre daha zordur. Bu yüzden kararlı ve sabırlı olmak da oldukça önemli.

Belirlenen hedefe giden yolda yaşanan aksiliklerden çok çabuk etkilenen, vazgeçmek isteyen kişi maalesef başarılı olamıyor. Bununla beraber iyi planlama yapmak ve çok çalışmak da gerekiyor. Son olarak başarılı olmak isteyen kişinin başarılı olmak istediği alanda kendini sürekli geliştirmesi ve kendine güvenip gerekli durumlarda risk alması gerekiyor.

Aşağıdaki önerileri uygulamak düşünme şeklini ve hayata bakış açını değiştirmeye yardımcı olacaktır. Değişime başladığında ise, karşına daha önce fark etmediğin birçok fırsat çıkacak ve bu fırsatları daha verimli değerlendirebileceksin.

Nasıl mı?

Doğru işe karar ver: Başarılı olmak istiyoruz fakat başarılı olmak istediğimiz şey bizim için doğru olan iş mi? Yaptığımız şeyi gerçekten seviyor muyuz? Yoksa başarılı olmaya çalışırken sıkılıp vaz mı geçeceğiz? Önce sevdiğimiz, uğrunda saatlerimizi harcayacağımız işi bulmamız gerekiyor.

Uzun ve kısa vadeli hedefler belirle: Hedeflerimiz asla uçuk olmamalı. Gelecekte ulaşmak istediğimiz yerler var fakat buraya ancak küçük adımlarla, hep bir sonraki aşamayı düşünerek ulaşabiliriz. Örneğin, 10 yıl sonra çok büyük birşirkette başarılı bir mühendis olma hayali biraz havada kalıyor. Kısa vadede önümüzdeki tatil dönemi için iyi bir staj bulabilmek, öğrenmek istediğin bir yabancı dili öğrenmeye başlamak gibi daha küçük ve kısa sürede gerçekleşebilecek hedefler ana hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Sabırlı ve kararlı ol: Hedefe ulaşmak hiçbir zaman kolay olmayacak. Sabırlı ve kararlı olup olumsuzluklardan olabildiğince az etkilenmeliyiz ki hedefimize ulaşabilelim.

Eyleme geç: Başarı hiçbir zaman sana çabasız gelmeyecek. Erteleme, harekete geç!

Olumlu ilişkiler kur: İnsanların sana yardım etmesi için önce seni sevmesi, samimi bulması gerekiyor. İlişkilerinde bencil olma. Samimi ilişkiler kurmaya çalış.

Cesur ol: Genellikle bir işe başlamak için cesaret etmek yeterlidir. Yeterli kapasitede olsak bile yeterince cesur olmadığımız için yapmaktan çekindiğimiz ne kadar çok şey var. Başarılı olmak için cesur olmak gerekir.

Yaptığın işi sev/yaparken mutlu ol: Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini biliyoruz. Bu kadar çok zaman harcayacağımız şeyi öncelikle sevmemiz gerekiyor.

Fikirlerinin arkasında dur: İlgi duyduğun ve yeterli araştırma yaptığın bir alandaki fikrin herhangi bir olumsuz yorumda vazgeçilemeyecek kadar değerli. Fikrinin arkasında dur, yorumlardan hareketle fikrini geliştirebilirsin ama hemen vazgeçmek doğru değil.

İyimser ol: İyimser olmak başarılı olmak için belki de en önemli özelliklerden biri. Olumsuz durumlar her zaman yaşanacak. Çoğu insan yeterli kapasitede olsa dahi olumsuz bir durumda yaptığı işi bırakıyor çünkü başaracağına dair inancını kaybediyor.

Gerçekçi ol: İyimser olmanın öneminden bahsettik fakat gerçekçi olmak da bir o kadar önemli. Hayal dünyasında yaşamamamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumu iyi analiz etmeliyiz ve en uygun çözüme karar vermeliyiz.

Yeni bakış açıları kazanmaya çalış: Dar ve sabit fikirli olmak başarılı olmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Her gün onlarca şey değişiyor. Yeniliklere, yeni bakış açılarına açık ol. Daima farklı açılardan düşünmeye çalış.

Dürüst ol: Kendimiz dürüst olduğumuz kadar çevremize karşı da dürüst olmalıyız. Nerde olduğumuzu ve nereye ulaşmak istediğimizi doğru ifade etmeliyiz ki bize yardım ederken şüphe duymasınlar.

Dikkat dağıtıcıları engelle: İnternet, telefon, sosyal medya ve daha bir sürü dikkat dağıtıcı var etrafımızda. Hedefin yeni sezonu çıkan çok sevdiğiniz dizinin tüm bölümlerini bir günde izlemek değil de bir işte/projede/sınavda başarılı olmaksa çalışırken telefonunu başka bir odada bırakmak iyi bir öneri olabilir. Etrafımızda çalışmamıza engel olacak onlarca dikkat dağıtıcının olduğu bir dönemde yaşıyoruz ama onları engellemek, bırakıp çalışmaya devam etmek bizim elimizde.

Planlama yap: Planlamak her şeydir. Plansız başlanan bir iş, en ufak aksilikte tepetaklak olabilir. Bir kağıt ve kalem alıp yapılacak işleri not etmek ve planlamak oldukça önemli. İlerledikçe neler yaptığını ve hangi adımların henüz bitmediğini görmek motivasyonumuzu artıracaktır.

Kendine güven: Bu zamana kadar başardığın, kendini ispatladığın ne çok şey var. Bunları düşünerek kendini motive et. Kapasiteni, neleri başardığını ve yeterliliklerini senden daha iyi bilen kimse yok.

BAŞARILI OLMANIN 10 BÜYÜK SIRRI

Başarının zaman zaman zeka ve yetenek sayesinde çoğu zaman ise şans sayesinde geldiğinin söylendiğini sıklıkla duyuyoruz. Ancak bu faktörler olmadan da başarı mümkündür. Başarılı olmanın “on büyük sırrı”nı aşağıda listeledik.

Başarılı insanların röportajlarından da sıklıkla duyduğumuz gibi şans, zeka ve yetenek insanı bir yere kadar götürebilecekken çok çalışmak, istikrarlı olmak ve hedefe odaklanmak ise başarıyı getirecektir.

Hedef belirlemek,

Kararlı olmak,

İstikrarlı olmak & sabırlı olmak,

Kendine güvenmek,

Planlama yapmak,

Gerçekçi olmak,

Kendini geliştirmek,

Yenilikçi olmak,

Risk almak,

Harekete geçmek.

Hayatta başarılı olmak için neye ihtiyacımız var?

İş hayatındaki ve okul hayatındaki başarıdan,nasıl başarılı olunabileceğinden bahsettik. Peki hayatta nasıl başarılı olunur? Hayatta başarılı olmak için neye ihtiyacımız var?

Hayatta başarılı olmak için öncelikle bireyin kendine güvenmesi gerekiyor. Ancak kendine güvenen birisi kendini rahat ifade eder ve başarılı olup kendini ispatlayabilir. Yapabileceğine inanmak, yeteneklerinin farkında olabilmek hayatta da başarıyı getirir. Tıpkı iş hayatında olduğu gibi risk almak da oldukça önemli. Risk alıp başlanan ve başarıyla tamamlanan işler beraberinde daima yeni fırsatlar getirir. Bunlarla beraber eyleme geçmek, durmadan devam edebilmek bir diğer hayati etken. Ayrıca yine okul ve iş hayatında olduğu gibi hayatta da başarıya giden yol daima kendini geliştirebilmekten, yeni bakış açıları kazanmaya çalışmaktan geçiyor. (https://toptalent.com)

