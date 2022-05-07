Mayıs ayı içinde bahçelerimizde yapacağımız işler

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle mayıs ayı içinde bahçelerimizde yapacağımız işlerle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Mayıs ayı içinde bahçelerimize dikmek istediğimiz mevsimlik çiçeklerden alıp dikebiliriz. Süs bitkilerinden dikmek istediğimiz varsa onlardan da alıp dikebiliriz.Ayrıca, bahçemizin bir köşesinde sebze dikebileceğimiz bir alan varsa istediğimiz sebze fidelerinden alarak bu alanlara dikebiliriz. Dışarıdan bahçelerimize dikmek için satın aldığımız saksı veya poşet içindeki çiçek veya sebze fidelerinin topraklarını dağıtmadan dikimlerinin yapılması daha sağlıklı ve yararlı olacaktır. Böylece hiçbir şekilde senme ve sarsıntı geçirmeden dikildiği yerde sağlıklı bir şekilde gelişmesine devam edecektir. Aksi halde toprağı dağıtılarak dikildiğinde fidelerde senmeler veya tutmayanlar olabilecektir.

Tohum yastıklarına dikilmiş olan ve oradan topraksız olarak sökülerek satılan çiçek ve sebze fidelerinin zayiatları poşet ve saksı içinde topraklı olarak satılan fidelerden daha fazla olmakta ve gelişmeleride biraz zaman almaktadır. Bu bakımdan çiçek ve sebze fidesi alırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bilhassa bu dönemde ve önümüzdeki aylardan itibaren kasım ayına kadar bahçelerimize, park ve bahçelere dikmek için topraklı olarak kap içinde satın alacağımız gülleri, çamları ve diğer bütün süs bitkilerini dikeceğimiz zaman topraklarını kesinlikle dağıtmadan dikmeliyiz. Aksi halde dikilecek bitkilerin hiçbiri tutmayacak ve kuruyacaktır. Bu durumada çok dikkat etmeliyiz.

Çiçek fidelerini, sebze fidelerini ve diğer bütün süs bitkilerini diktikten sonra hemen sularını vermeliyiz. Ayrıca dikmiş olduğumuz bitkilerden ihtiyacı olanların diplerine birer sopa koyarak onları iple bağlanması eğilmelerini ve kırılmalarını önleyecektir.Dikmiş olduğumuz bütün bu bitkiler gerekli bakımları eksiksiz yapıldığı zaman en güzel şekilde yetişecek ve gelişeceklerdir. Örneğin su ihtiyaçlarını eksik etmemeliyiz.

Gerektiği zaman çapalama yapmalı ve toprağın kaymağını kırmalıdır. Yabancı otlara karşı mücadele yapılmalıdır. Gerektiği zaman budamaları yapılmalıdır. Çiçekleri geçmiş olan bitkilerin çiçekleri uygun yerlerinden kesilerek temizlenmelidir. Gerekli olduğu zamanlarda gübre ihtiyaçları karşılanmalıdır.Bitkileri hastalıklardan korumak için ilaçlı veya ilaçsız mücadeleye önem verilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.