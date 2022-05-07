Madem bayramdı da, liderler birbiriyle neden kucaklaşmadı?

Bayram demek, “mutluluk, huzur, barış, neşe, sevinç, birlik beraberlik, dayanışma” demek.

Öyle yazıyor kitaplar…

Büyüklerimiz bize böyle öğrettiler…

“İnsanlar, bayramlarda yenilenir” dediler…

“Hoşgörülü olur, sağlıklı düşünür” dediler…

“Küsler barışır, kırgınlıklar giderilir” dediler…

Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da dikkat ettim, İslam dünyasında değişen bir şey yok.

“Acaba biz farklı mıyız” diye düşündüm, Ankara’dakileri ve ahalimizi gözledim, biz de aynıyız.

Bu bayramı da hüzünlü, mahzun, kargaşa, kavga, hırgür içinde geçirdik.

Sizce bu işte bir gariplik yok mu?

Parti liderlerimiz neden bayramlaşmaz, neden kucaklaşmaz?

Siz hiç Ramazan veya Kurban Bayramı’nda, parti liderlerinin bir araya gelip bayramlaştıklarını, birbirleriyle kucaklaştıklarını gördünüz mü?

Ülkemizin yönetiminde söz sahibi ve söz sahibi olma iddiasında bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve diğerleri, herhangi bir dini bayramda bir araya geldiler mi?

Bir araya gelip, milletimize “Bakın, gördünüz mü, biz ülkemiz için biriz ve beraberiz” mesajı verdiler mi?

Bırakın bir araya gelmeyi, telefonla birbirlerinin bayramlarını kutladıklarını hiç duydunuz mu?

Ülkeyi “Millet İttifakı” ve “Cumhur İttifakı” diye karpuz gibi ikiye böldüler, selamı sabahı kestiler, her fırsatta birbirlerine hakaret yağdırıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı makamı, her ülkede birlik ve beraberliğin simgesidir.

Bizde ise tam tersi, adeta “toplumu ayrıştırma merkezi”!

Suudi Arabistan’a gidiyor, elin Arap’ını muhabbetle kucaklıyor, dönüyor Türkiye’ye CHP ve Kılıçdaroğlu’na veryansın!

Hem de sadece “kardeşlik, iyilik, birlik beraberlik ve yardımlaşma” konuşulması gereken iftar sofrasında…

“Bu işte bir terslik yok mu?” diye sormam, bundan.

Bayram demek, “mutluluk, huzur, barış, neşe, sevinç, kardeşlik, birlik beraberlik, dayanışma, hoşgörü” demekse…

İslam dünyası, bayramlarını neden böyle bir iklimde geçirmiyor, geçiremiyor?

Topluma örnek olması gereken parti liderlerimiz, neden “birbirlerinin bayramlarını dahi kutlayamayacak” kadar birbirlerine uzaklar?

Böyle bir “çatışma” ortamında…

Böyle bir “huzursuz” ortamda…

Böyle bir “ayrışma” ortamında…

Böyle bir “insanların insan olma özelliğini kaybettiği” ortamda…

Dini bayramların, “tatil olma” özelliğinden öte bir anlamı var mı?

Bizim dinimiz, böyle bir din olamaz

Siz çevrenizde, siz İslam dünyasında, dini bayramların özüne uygun bir iklim görebiliyor musunuz?

Bence sorun burada.

Dünyada 57 İslam ülkesi var, bu ülkelerde 1 milyar 700 bin Müslüman yaşıyor.

Kan akmayan, gözyaşı dökülmeyen, savaş ölüm ve katliamın olmadığı, halkının huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir tek İslam ülkesi gösterebilir misiniz?

Tekrar ediyorum, bu işte bir terslik var.

Bizim dinimiz, böyle bir din olamaz.

Bize, İslam diye başka bir şey öğretiyorlar.

“Kuran İslamı”nın dışında şeyler…

Esas üzerinde durmamız gereken nokta burası.

Din adına hareket edenlerin kafalarını değiştiremezsek…

Dini siyasette ve ticarette rant aracı olarak kullanmaktan vazgeçmezsek…

Dinimizi emperyalist ülkelerin boyunduruğundan kurtaramazsak…

Hristiyan dünyası, İslam’ı kullanarak İslam ülkelerini sömürmeye devam ederse…

İşimiz çok zor, bunu iyi bilelim!

Referansı İslam olanlar, İslam’ı siyasi çıkarı için kullananlar, İslam’ın özüne uygun davranmıyorlar.

Bayram haftasının bitmekte olduğu şu günlerde, bu konu kafama çok takılıyor, sizlerle paylaşmak istedim.