İşte 10 yıl içinde geleceğin meslekleri!

Koronavirüs sürecinde artık normalleşme hız kazanırken iş hayatında da özellikle `Evden çalışma` gibi uygulamalar yaygınlaştı. Covid-19 döneminde dünyada birçok kişi işsiz kalırken, meslek seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmalar arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu`ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu. İşte o meslekler!!
1. KAYITLI HEMŞİRELER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500
Medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
2. UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500
Medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
3. GENEL VE OPERASYON YÖNETİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000
Medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
4. FİNANS YÖNETİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700
Medyan yıllık kazanç: 129,890 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
5. YÖNETİM ANALİSTLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300
Medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
6. PAZAR ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ VE PAZARLAMA UZMANLARI
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200
Medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630
Medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600
Medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR
2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700
Medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800
Medyan yıllık kazanç: 146,360 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700
Medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
12. AVUKATLAR
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100
Medyan yıllık kazanç: 122,960 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ
2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300
Medyan yıllık kazanç: 109,820 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100
Medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300
Medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000
Medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
17. FİZİKSEL TERAPİSTLER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200
Medyan yıllık kazanç: 89,440 dolar
Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece
18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600
Medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100
Medyan yıllık kazanç: 66,210 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise
20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700
Medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika
21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200
Medyan yıllık kazanç: 95,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400
Medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
23. ELEKTRİKÇİLER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100
Medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
24. HEKİM ASİSTANLARI
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000
Medyan yıllık kazanç: 112,260 dolar
Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi
25. MARANGOZLAR
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100
Medyan yıllık kazanç: 48,330 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
Medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri
27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksekokulu
30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ
2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi. (Alıntı-Sabah Gazetesi)
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Yukarıda size geleceğin mesleklerini yazdım…
Gençler, geleceğin mesleklerini tek tek inceleyin ve kararınızı buna göre verin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.