İşte 10 yıl içinde geleceğin meslekleri!

Koronavirüs sürecinde artık normalleşme hız kazanırken iş hayatında da özellikle `Evden çalışma` gibi uygulamalar yaygınlaştı. Covid-19 döneminde dünyada birçok kişi işsiz kalırken, meslek seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmalar arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu`ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu. İşte o meslekler!!

1. KAYITLI HEMŞİRELER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

Medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

2. UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

Medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

3. GENEL VE OPERASYON YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

Medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

4. FİNANS YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700



Medyan yıllık kazanç: 129,890 dolar



Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

5. YÖNETİM ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300



Medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

6. PAZAR ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ VE PAZARLAMA UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200



Medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

7. DİĞER TÜM YÖNETİCİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630



Medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

8. TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600



Medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

9. DİĞER TÜM HEKİMLER VE CERRAHLAR

2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700



Medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar



Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

10. BİLGİSAYAR VE BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800



Medyan yıllık kazanç: 146,360 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

11. MUHASEBECİLER VE DENETÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700



Medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

12. AVUKATLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100



Medyan yıllık kazanç: 122,960 dolar



Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

13. HEMŞİRE PRATİSYENLERİ

2026 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300



Medyan yıllık kazanç: 109,820 dolar



Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

14. ORTAÖĞRETİM SONRASI SAĞLIK UZMANLIKLARI ÖĞRETMENLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100



Medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar



Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

15. DİĞER TÜM İŞ OPERASYONLARI UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300



Medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

16. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000



Medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

17. FİZİKSEL TERAPİSTLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200



Medyan yıllık kazanç: 89,440 dolar



Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

18. SİSTEM YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600



Medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

19. İNŞAATIN VE MADEN ÇIKARMA İŞÇİLERİNİN BİRİNCİ BASAMAK AMİRLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100



Medyan yıllık kazanç: 66,210 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

20. AĞIR VE ÇEKİCİ-RÖMORK KAMYON SÜRÜCÜLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700



Medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

21. İNŞAAT YÖNETİCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200



Medyan yıllık kazanç: 95,260 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

22. DİĞER TÜM HİZMET SATIŞ TEMSİLCİLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400



Medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

23. ELEKTRİKÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100



Medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

24. HEKİM ASİSTANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000



Medyan yıllık kazanç: 112,260 dolar



Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

25. MARANGOZLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100



Medyan yıllık kazanç: 48,330 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200



Medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200



Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100



Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar



Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI



2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900



Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksekokulu

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500



Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar



Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi. (Alıntı-Sabah Gazetesi)

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Yukarıda size geleceğin mesleklerini yazdım…

Gençler, geleceğin mesleklerini tek tek inceleyin ve kararınızı buna göre verin.