Dünden bugüne seçim afişlerinin anlattıkları

Seçim afişleri, çok şey anlatır.

Bir dönemin ruhunu yansıtır.

Siyasi partilerin kullandığı afişleri yan yana getirip, sloganlar üzerinden bir ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik tarihini özetlemek mümkün.

Geçenlerde Tanel Demirel’in “Türkiye’nin Uzun On Yılı-Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi” adlı kitabını incelerken, seçimlerde kullanılan afişlere rastladım.

Bunlardan biri, hâlâ belleklerde.

“Yeter! Söz milletindir! Demokrat Parti”

Siyasete ilgi duyup da bu efsane seçim sloganını bilmeyen var mı?

Demokrat Parti, 1950 seçimini bu sloganla kazandı, 27 yıllık tek parti iktidarına bu sloganla son verdi.

Alavere dalavereli geçen 1946 seçimini saymazsak, Türkiye’nin çok partili demokrasi hayatının ilk seçimi 1950’dir.

Bu seçimde, Demokrat Parti de CHP gibi “muasır medeniyet” temasını işler.

Çünkü her iki partinin lideri (İsmet İnönü ve Celal Bayar) de Atatürk’ün mücadele arkadaşıdır, her ikisi de Türkiye’nin kurtuluşunun “muasır medeniyet”e yani “çağdaşlığa” ulaşmaktan geçtiğini iyi bilir.

Muasır medeniyet; bilimdir, tekniktir, zenginliktir, daha fazla üretim, daha fazla tüketim ve yoksulluktan kurtulmaktır.

Demokrat Parti, seçim broşürü ve afişlerinde, genellikle “buğday tarlalarının yanı başında göklere yükselen fabrika bacaları” görüntüsünü kullanır.

DP’nin 1954 ve 1957 seçimlerinde kullandığı seçim sloganları şöyle:

*Her Köye Yol

*Her İşçiye Bir Çatı

*Az Laf Çok İş

*Dağlar Yol, Viraneler Bağ Oldu

*Geri Kalmış Bir Devlettik, İleri Bir Dünya Milleti Olduk

*Refah Emniyet Kalkınma Var, Sefalet İsraf İşsizlik Yok

*Her Köye Su, Her Köye Yol, Her Köye Mektep

*27 Yılda Olmayanı 7 Yılda Olduran Parti

*Kalkınan Türkiye Senin Eserindir Onu Yıktırma

*Köylü Vatandaş, Demokrat Parti Seni Kimseye Ezdirmez

Aynı dönemde CHP’nin kullandığı bazı seçim afişleri ise şunlar:

*Atatürk ve İnönü Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başlarıdır. Oylarımızı Onların Partisine Verelim

*Hırsıza Hırsız Diyemiyoruz, Çünkü İspat Hakkı Yok

*Ne Yazık Ki… Traktörü Öküzle Çekiyoruz

*Ucuzluk Dediler, Pahalılık Getirdiler

*Kahve Gitti, Adı Kaldı Yadigâr

*Analar, Çocuklarınızı Oylarınızla Koruyun

60 yıl önce, 60 yıl sonra

1950’de başlayan Demokrat Parti iktidarı, 1960’da 27 Mayıs İhtilali ile son buldu.

Türkiye’nin 1950-1960 yılları arasındaki sorunlarını yukarıda “seçim afişlerinden” gördük.

Özellikle DP’nin seçim sloganlarına bakın, sanki kendileri iktidar olunca “Türkiye’nin bütün sorunları çözülmüş” görünüyor.

Ne diyor Demokrat Parti?

*Dağlar Yol, Viraneler Bağ Oldu

*Geri Kalmış Bir Devlettik, İleri Bir Dünya Milleti Olduk

*Refah Emniyet Kalkınma Var, Sefalet İsraf İşsizlik Yok

*Her Köye Su, Her Köye Yol, Her Köye Mektep

*Kalkınan Türkiye Senin Eserindir Onu Yıktırma

*Köylü Vatandaş, Demokrat Parti Seni Kimseye Ezdirmez

Demokrat Parti iktidarının son bulmasından bu yana tam 62 yıl geçti.

O dönemin sorunlarına, bir de dönün bu dönemin sorunlarına bakın!

Elbette Türkiye’de pek çok şey değişti.

Elbette bugün, dün değil.

Ama temel sorunlarımızı henüz çözebilmiş değiliz.

“Muasır medeniyet” hedefinde, yeterince yol alamadık.

Kendimizi “kalkınmış ve çağdaşlaşmış” olarak kabul ediyoruz, ama gerçeklerimiz öyle değil.

Çalışıp üretmeden, çağdaşlık olmaz.

“Bilimsel eğitim” yerine “dinsel eğitimi” tercih etmekle, çağdaşlığa ulaşamayız.

Borç ekonomisiyle ülkeyi yönetmenin adı, çağdaşlık değildir.

Demokrat Parti’nin seçim afişlerinde “çözdük” dediği sorunlar, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ sorun olarak Türkiye’nin gündeminde.

“Sefalet” var mı, var…

“İsraf” var mı, var…

“İşsizlik” var mı, var…

Hem de o yıllara kıyasla kat kat fazla.

O halde o günden bugüne değişen ne?

Değişen şu…

Aldığımız dış borçlarla kendimize makyaj yaptık, süslendik püslendik, saraylar, AVM’ler, yollar, köprüler, villalar, rezidanslar inşa ettik, altımıza lüks araçlar çektik, Batılı gibi yiyip içmeye ve giyinmeye özendik.

Ötesi yok.

Kafa, yine aynı kafa.

Üretmeden tüketen, çalışmadan yaşamak isteyen kafa.

Dini hurafelerle, küçük çıkarlarla uyuşturulmuş ve satın alınmış beyinler.

Türkiye, bir fasit daire içinde, bir türlü bu daireyi kıramıyor.

Kırdırmıyorlar…

Emperyalist güçler, Türkiye’yi böyle bir “kısırdöngüye” tutsak ettiler.

Evet, seçim afişleri çok şey anlatır.

Bir dönemin dilidir, ruhudur…

Bakın seçim afişlerine, Türkiye’de 50’li yıllardan bugüne temel konularda pek fazla değişim olmadığını göreceksiniz.

Sorunlar da sorunları yaratan kafalar da aynı!

CHP'NİN 1950'Lİ YILLARDAKİ SEÇİM AFİŞLERİ

DP'NİN 1950'Lİ YILLARDAKİ SEÇİM AFİŞLERİ