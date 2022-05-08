Yaşamın Ritmi

Dost bağına

bahanesiz girilmez Güvercin.

Yeni bir gün başlamış, sabah olmuştu. Gözlerini açtı, kanatlarını esnetti Güvercin. Nedense yorgun hissediyordu. Bahardan diye düşündü bir an. Sonra güldü. Ne baharıydı ki? Bahar olmadan yaz gelmişti. İklim değişmiş, mevsimlerin düzeni şaşmış, zaman hızlanmıştı. Yavaş kalmıştı, zamanda geri kalmıştı Güvercin. Yorgunluğu ondandı. Yeniden zamanı düşündü, zamanın geçişini. Görünüşte bakınca, nasıl da yavaş yavaş süzülüyordu… Gökyüzünde kanat çırparak uçarken, havanın süzülüşü gibiydi. Nazlıydı. Kımıldamıyor gibi dururken, ışık hızında akıyor ve belki de hızından dolayı hiç geçmiyormuş gibi duruyordu. Oysa hiç durmuyor, durup dinlenmeden sonsuza doğru akıp gidiyordu. Üstelik zaman, keyfine göre akış hızını değiştiriyordu. Ayrıca, nesnelerin ve canlıların doğasına göre, hızları ve algıları farklıydı. Nehirlerin akışı gibi, her yaşam, farklı hızlarda akıyordu. Nehirlerin bazıları, yavaş ve nazlı akarken, bazıları da çok güçlü bir şekilde köpürerek akıyor, önüne çıkanları, kendiyle birlikte sürüklüyordu…

Güvercinler için de aynıydı. Doğup büyüdükleri ve yaşadıkları yere göre hızlar ve algıları değişiyordu. Hiç köyde doğup büyümüş ve köyünden hiç çıkmamış güvercinle, şehirde yaşayan güvercinin hızı birbirine eşit olur muydu? Karşı karşıya kaldıkları tehlikeler bile farklıydı. Değişim kaçınılmazdı. İklim değişikliği ve mevsimlerin akış hızı değişince, tüm canlılar ve güvercinlerde, yaşamak için ister istemez hızlanacaklardı…Çoğu, mevsimlerdeki ritm değişikliğinin, uzun zamandır farkındaydı belki. Ne yapacaklarını bilemediklerinden olsa gerek, değişimi inatla görmezden geliyorlar, yaşamın işaretlerini okumayı bir türlü başaramıyorlardı.

Kanatlarını esnetmeye devam etmeliydi. Yine de canı, hareket etmek istemiyordu. Sanki üzerinde tonlarca ağırlık vardı ve kımıldamasına engel oluyordu. Eski zamanlarda olsaydı, çoktan gökyüzünde yükselmiş, kanat çırparak, kulaç atmaya başlamıştı. Bir şeyler yanlış gidiyordu, bir şeyler çok yanlıştı. Kendi de zamanda geri kalmaya başlamıştı. Çok sakin, ama yorgun ve sıkılmış bir haldeydi. Bu sakin ve sıkılmış görünen hal, bir şeylerin yanlış gittiğini işaret ediyordu. Birden telaşlandı. Depresyonda mıyım, diye düşündü. Belki de depresyondaydı. Bilinçaltında depresyonu yaşıyor olabilirdi.

Hemen kımıldamalı ve sevdiği seyleri yapmalı, enerjisini tazelemeliydi. Lal ile konuşmak iyi gelirdi. “Nasılsın Güvercin”, diye başladı söze Lal. “Son zamanlarda hiç sesin soluğun çıkmıyor, sadece durup dinlenmeden çalışıyorsun, neredeyse hiç eğlenmiyorsun! Bunun farkında mısın” diye, neredeyse soluk almasına izin vermeden, güvercini soru yağmuruna tuttu. Nedense içinin burulduğunu hissetti. Böyle bodoslamadan, sebepsiz yere doğrudan kişisel saptamalar yaparak, dost bağına dalmak, çok yakın arkadaş bile olsa doğru değildi. Zaten en fazla dosta özen gösterilmeli, en fazla ona saygılı davranılmalıydı. Sevginin sıcaklığı ve yürek bütünlüğü nereye gitmişti. Lal, dost bağına bahanesiz girmişti…

Şimdi Lal ile eğleşmek zamanıydı…

“Yaşama savgılı davranarak, samimiyetle ciddiye almak ve sakin kalmak gerekiyor”, dedi Güvercin.

“Bunu da nereden çıkardın? Aşırı sakin ve ciddi halinin sebebi bu mu?’

“Yaşam, sessizlik, sakinlik ve uyum bekliyor. Yaşama saygı duyarak, dinlediğimizde, işte o zaman, bizimle konuşmaya başlıyor.” dedi Güvercin. “Yaşamı daha iyi dinlemek için mi böyle susuyorsun? Şimdiye kadar ne zaman yaşamla konuşmak istediysen, hep benimle konuştun.”

“Evet, öyle… Şimdiye kadar çok bağırdım, çok çırpındım ve çok fazla hareket ettim,” “Evet,” dedi Lal. “Hep böyle yaparsın. Yaşamı büyük ve abartılı yaşarsın’.

‘Artık sen de görüyorsun. Yoruldum galiba… Yaşamda ileri gitmeye çalışmaktan ve yine de geride kalmaktan, çok yoruldum, bezdim ve bıktım. Kaçıp gidesim var. Artık çırpınmayı bırakıp, yaşama saygı duyarak, onu dinleyerek, onunla birlikte akmak istiyorum Lal. Belki de bu yüzden, eskisinden çok daha ciddi ve saygılı davranmaya, durmaya ve kımıldamamaya çalışıyorum.”

“Ama durmak, hiç kımıldamamak, canlılığın ve senin doğana çok aykırı Güvercin. Sen hiç durmadan uçmaya yazgılısın. Senin durman, ölmek, ölmeye yatmak demek.” “Hayır Lal’, dedi güvercin. ‘Hayır, yaşamla olan ilişkimi yeniden yapılandırmak istiyorum. Yaşamı daha iyi öğrenmek, onun ritmine daha iyi ayak uydurmak istiyorum. Yaşamla birlikte akmak için onu dinlemeye çalışıyorum.”

“Bu ne demek, şimdi Güvercin? ”

“Yaşamın içindeki görüntüleri, yavaşlatmaya ve olabilirse de durdurmaya çalışıyorum işte.”

“Hayır, Güvercin yapma. Kendini kandırabilirsin ama yaşamı asla. Çok bilmiş aklın, yeni hesaplar peşinde. Yeni bir bakış açısı arıyorsun, yaşamla olan ilişkin için. Bu arayışının sonucunda korkarım ki aradığını, çok yakın zamanda da bulacaksın!”

“Ne demek istiyorsun Lal?”

“Bilerek ya da bilmeyerek, yaşamla olan ilişkine, ayna olacak bir şey aramaya çalışıyorsun. Bunu nasıl yapacağını da bilmiyorsun.”

“Ayna mı diyorsun Lal?”. “Bilirsin, aynalara takıntılıyım. Sen ne demek istiyorsun?”

“Yaşamla ilişkini onaylayacak bir aynaya ihtiyacın var.” Güvercin, yaşamla olan ilişkimi onaylamak mı, diye düşündü bir an. Sonra da birden gözlerini açtı, heyecanla baktı. Yaşam işte şimdi, yeni bir şeyler üretmeye başlamıştı. Yeniden heyecan içinde Lal’e sordu.

“Yaşamla olan ilişkime, ayna olmaktan neyi kastediyorsun?”

“Yaşam her şeyi kayıt altına alır ve sen ne istiyorsan onları sana sunar. Yaşamına bak Güvercin, geçmişini gözden geçir. Olanları görmüyor musun? Her istediğini almaya başladığında, olanları durdurup, geri gönderebiliyor musun? İstek ve arzularından gelenler, hep yanlarında zararları ile birlikte gelmiyor mu?”

Güvercin az biraz anlar gibi olmuştu. Hiç anlamamış ya da yanlış anlamış bile olabilirdi! Güvercin birden, bunu bildiğim için, hiç kımıldayamıyorumdur belki de, diye düşündü. ‘Yaşamı dönüştürmek için kımıldamadan durup, beklemek gerekmiyor Lal, bazen de kayıplar ve kazalarla öğreniyoruz’, diye sızlandı Güvercin.

“Çağırma Güvercin, kendine yeni kazalar ve yeni kayıpları çağırma. Kontrol edemeyeceğin şeyleri yaşamına çağırma. İstediğin ve çağırdığın şeylere dikkat etmelisin. Yaşamdan güzel şeyler dilemelisin, Güvercin. Yaşamın, her istenileni yapmak gibi kötü bir huyu var. Ağzından her çıkanı duyuyor ve hemen sana cevap vererek harekete geçiyor.”

“Belki de artık tam da bu yüzden duruyor ve hareket etmiyorumdur,” dedi Güvercin.

“Bu sakinlik ve hareketsizliğin bilgiden mi, yoksa korkudan mı doğuyor?”.

“Sence,” diye sordu Güvercin. “Korkudan geliyorsa eğer, kendini boşu boşuna korkutma. Korku enerjisi, yıldırım gibi ansızın çarparak gelir ve tepemize konar.”

Bu söylenenleri nedense önemsemedi Güvercin. Lal’e dudak bükerek, konuşma da kafasına takılan konuya döndü. “Bana yaşamla ilişkini aynalamak, dedin. Ne demek istedin, anlamadım Lal.” “Biraz önce anlattım, niçin anlamıyor ya da anlamak istemiyorsun?”

“Daha açık anlatamaz mısın, diye sızlandı Güvercin.”

“Tersinden anlatayım istersen… Belki de yaşam, kendisiyle olan ilişkini aynalıyordur.”

Güvercin bu cümleyi ötekinden de daha karmaşık bulmuştu. “Ah kalbim’ dedi. ‘Artık kalbim sıkışmaya başladı Lal. En iyisi ben, güneşin batışını selamlamaya gideyim. ”