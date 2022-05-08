Özgür basın hangi yüzyılda?

Yaşadığım ülkede pek çok yaşamsal sorun var.

Siyasal iktidarlar bu sorunların kamuoyundan saklanması için ellerinden geleni yapıyorlar!

Dünden bugüne bu böyle!

NEDEN?

Çünkü, siyasal iktidarlar vatandaşın gerçeklerin farkına varmasını ve siyasal egemenliklerinin kısa sürede sona ermesini istemiyorlar!

Bu nedenle çeşitli yollardan “ÖZGÜR BASIN” oluşmasını önlemeye çalışıyorlar.

Bunun birkaç yolu var;

· Kimi medya araçlarını ve gazetecileri çeşitli yollardan etkileyerek kendi propaganda araçları ve hizmetkarları olarak kullanıyorlar! Onları kamu kaynakları ile besliyorlar. 1950 sonrası, Demokrat Parti döneminde “Besleme basın” tabiri vardı! Bugünün Türkiye’sinde bu tabire uygun medyayı tanımak isterseniz, Kamu kuruluş ve bankalarının ilanlarına bakın!

· Muhalif basını ekonomik yönden çökertmek, bir diğer seçenek. İlan - reklam almalarını ve resmi ilanları engellemek, RTÜK eliyle CEZALANDIRMAK! Muhalif gazeteleri baskı altına alarak yandaş ellere geçmesini sağlamak.

Medya sektöründe en önemli sorunlardan biri de; “meslek dayanışması” ve “Meslek Ahlak Yasası’nın” fiilen işlememesi.

Öte yandan; “Mesleki altyapı” yani “nitelikli işgücü” eksikliğidir.

Bunun da iki temel nedeni var;

1- İletişim Fakültelerinin yetersizliği

2- Mesleki formasyona sahip olmayanların bu alana kolaylıkla girebilmesi!

Meslek içinde deneyim kazanan, kendisini “bilgi ve kültür” yönüyle geliştiren meslektaşlarımıza sözüm yok.

Ancak, yazdığı köşe yazılarının başlığında bile “de, da” ayrımını bilmeyen, ya da “soru sorma bilinci” dahi olmayan, ama bu mesleki alanda lisans öğrenimi görmüş, meslekte belirli bir kıdemi almış kişileri aşağılama küstahlığını gösteren “gazeteci kılıklı” kişilerin varlığı da meslek adına önemli bir sorundur!

Bu ülkede 70’in üzerinde İletişim Fakültesinde yaklaşık 10 bine yakın öğrenci öğrenim görüyor.

Oysa, ülkemizde 1075 gazete var!

İnternet Gazeteciliği de bir diğer etkinlik alanı.

Ama bu mesleki alanda “İnsan gücü planlaması” yapılmıyor!

Oysa, ekonomisinden toplumsal yaşama, hayatın her alanında PLANLAMA KÜLTÜRÜ olan ülkelerde, belirlenen orta ve uzun vadeli planlara göre “İnsan gücü planlaması” yapılır!

Eğitimde planlama olmadığı için on binlerce öğretmen yetişiyor ama çok azı öğretmenlik yapabiliyor!

Başka mesleki alanlarda da aynı sorun var!

İşsizliğin temel bir nedeni de budur!

Yaşım, mesleki formasyonum ve bu meslekteki geçmişime sığınarak belirtmeliyim ki; meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu kendilerini geliştirmek için çaba göstermiyorlar!

Kimileri kitap bile okumuyor!

Gazete okumayanları biliyorum!

Türk dilini katledenleri görüyorum!

Bu yazının amacı meslektaşlarımı eleştirmek, küçümsemek değildir.

Bu mesleğin sahiplerinin en büyük ödülü “MESLEK ONURLARI” olmalıdır!

Meslek onurlarını koruyan ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen meslektaşlarımız bedensel yaşamları sona erdikten sonra da eserleri ve onurlarıyla ÖLÜMSÜZ oluyorlar!

Ötekiler ise, yaşarken bile ciddiye alınmıyor, tanınmıyorlar!

Siyasi iktidarlar gelip geçicidir.

ONUR kalıcıdır!

Bu mesleğin AHLAK YASASINA “yaşam kültürü” olarak bağlı olan, “İNSAN KİŞİLİĞİNİ” üç otuz paraya satmayan meslektaşlarıma saygıyla…