Trabzon’un Şampiyonluğu

Sonunda Trabzonspor Erkek Futbol Takımı Süper Ligde şampiyon oldu. Çok sevdiğim Trabzonlu arkadaşlarımın sevinçlerini paylaşıyorum. Uzun süredir beklenen hedefe ulaşıldı. Ahmet Ağaoğlu Başkanımızın nezdinde Trabzonspor camiasını kutluyorum.

Ahmet Ağaoğlu demişken, epeyce yıl önce kendisi ile yaptığım bir telefon konuşmasından bazı anları paylaşmak istiyorum. O aralar Kocaeli’nde öğrencilerimin golf öğrenmelerini ve eğitim almalarını istiyordum. Birkaç kez aramama rağmen bir türlü ulaşamamıştım. Kendisi o dönemde Türkiye Golf Federasyonu Başkanı idi.

Bu arada, Kartepe Golf Kulübü yetkilileri ile görüşmelerimizi sürdürüyor idik. Ofisimde bir toplantı için bir araya geldiğimizde tesis kullanımı, club ve saha kira bedelleri üzerine konuşuyorduk. Tam bu sırada Sekreter Hanım, Ahmet Ağaoğlu’nun aradığını söyledi. Telefonu aldım ve karşımda Başkan konuşuyordu: İlk cümlesi, “Sevgili Hocam, bugün yurtdışından döndüm ve karşınızda ceketimin düğmelerini iliklemiş halde emirlerinizi bekliyorum” olmuştu. Konuşmayı hoparlöre aktardığım için misafirlerim de bu konuşmayı duyuyorlardı.

Golf sporunu tanıtmak ve seçmeli bir ders olarak açmak istediğimi, buradaki bir kulübün tesis konusunda yardımcı olacağını ilettim. İlk cümlesinde, dersi verecek olanın mutlaka spor akademisi mezunu ve golf antrenörlük belgesine sahip olması gerektiğini söyledi. Görüşmeye gelen grupta hocalık yapacak olan misafirimiz de bulunuyordu. İsmini söyledim, “Evet tanıyorum, Marmara Üniversitesi mezunu ve onun golf antrenörlük lisansı var” dedi.

Sonrasını şöyle özetliyorum: Kulüp temsilcilerinin bulunduğu sırada Golf Federasyonu Başkanının araması ve bazı sorularla konuyu sonuçlandırması bizim Golf derslerini başlatmamızı sağlamıştı. Hatta belirli gün ve saatlerde istedikleri ücretten de vazgeçtiler. Bir grup spor öğrencisi golfu öğrendiler ve yapmaya başladılar. İnanıyorum, şu anda bulundukları illerde golfu çocuklarımıza öğretiyorlardır.

Golf Federasyonu Başkanı olarak gösterdiği bu hassasiyet hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Trabzonspor Başkanı olarak seçildiğinde tebrik etmiştim. Etrafımdaki “Bize her yer Trabzon” diyen arkadaşlarımı gördükçe “Bu defa Şampiyonluğu garantilediniz” dedikçe onlar zorla da olsa gülümsüyorlardı!

Kuşkusuz, Şampiyonluk ekip işidir. Geçmişten bugüne yöneticilik yaparak, sponsorluk yaparak Trabzonspor’a destek verenler asla unutulmamalıdır. Ama her işte mutlaka bir lider gereklidir. Bu şampiyonluğun lideri Ahmet Ağaoğlu’dur.

Uzun seneler Trabzon’lu bir yönetici hocam ile çalışma şerefine sahip olmuştum. Şunu derdi: “Hepimiz eşitiz, ama ben eşitler arasındaki birinciyim. ”Ağaoğlu ekipteki birinciliği ile eşitliği, adaleti ve başarıyı sağladı. Darısı diğer kulüplerimizin başına…