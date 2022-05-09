Fal mal, Melek, masal bunlar masaaaaal….

Cuma gecesi kentin en üst düzey yöneticilerinden biriyle bire bir telefon görüşmesi yaptım…

Kritik Altınordu maçı öncesi birbirimize fikirlerimizi söyledik…

Nerelerden nerelere nasıl gelindiğini konuştuk…

Kendisine olan saygımdan ötürü kim olduğunu yazmayacağım…

Sezon bitsin kiminle ne konuştuğumuz açıklarım…

Benim açımdan sıkıntı yok…

Adamın ne durumda olduğunu gözler önüne sererim…

Çocukluk arkadaşım olduğunu söylesem, şu an için yeterli…

Ama durum vahim…

Sezon sonuna kadar takımın kılına dokunamıyorsunuz ve durum ortada…

Kendisine şunu söyledim:

“Biz Altınordu’yu yenemeyiz ama, kalan 2 maçı kazanarak ligde kalırız…

Altınordu bu ligin en iyi takımı…

Şampiyon olan Ankaragücü’nü deplasmanda 3-1 yenerken, akla karayı seçtirdi…

Nitekim biz de sahada göreceğimizi gördük…

Aynı tarifeyi bize kesecekti…

Basit oyun, ayağa temiz pas, savaşım ve işte size Altınordu…

Türkiye’nin, Mustafa Yumnu’dan bile daha çok topa sıçrayan adamı Volkan varken, idman yapar gibi Altınordu’nun penaltı noktasına plaselenen toplarla, sadece rakibe moral verdik…

Kaleciye güven verdik, idman yaptırdık…

Altınordu’nun kaleci antrenörü bile, Ali Emre’ye daha sert şut çekmiştir…

Yahu kardeşim hiç mi izlemediniz adamları ?..

Neyse…

Eyüp maçı öncesi moral bozmayalım…

Fırat hocanın da dediği gibi Türkiye’nin en iyi kontra-atak yapan (çünkü çok koşuyor çocuklar) takımının tuzağına düştük…

Atanın iyi değil…

Hatta yok…

Tutanın moralsiz…

Dengesiz…

Durumun vahametinin farkında olan bir tek taraftar var…

Onlar da tarihi bir gün daha yaşattılar…

Ama…

Provokatörler, daha maç öncesinde dürüst taraftarların da motivasyonunu bozmak için olay çıkardılar…

Siyaset tribünlere sıçradı…

Maç öncesinde yazdığım siyaset üstü mü, pilav üstü yazısının ne anlama geldiği sanırım şimdi daha iyi anlaşıldı…

Tribündeki siyasi-terör, en çok Kocaelispor’a zarar veriyor…

Ne Fatma hanımın, ne de Tahir beyin aklına bile gelmeyecek dedikodular üretiliyor…

Karşı karşıya getiriyorlar…

Pes…

Bu kenti Paşa-Çarşı diye bölerseniz, bunun en büyük zararını Kocaeli kenti ve onun sembolü olan Kocaelispor görür…

Lütfen buna bir son verin…

Sadece şunu düşünün…

İki kritik maçınız var ve Altınordu maçından ağır ceza gelirse, Adana maçında tribünlerde kimse kalmaz, sahadaki futbolcunuz da, takım düşse de düşmese de umurunda olmaz ve maç sonrası kenti rahatça terk eder… Olur biter…

Bunu bile bile “Bazı taraftar ceza almak için uğraşıyor” iddiası gerçekse, bunu nasıl açıklarsınız ?..

Tabii ki böyle bir şey yok…

Ama, sahaya yağdırılan o maddelerin zararı kime…

Buna yanıt verin, yeter…

Ülke siyasi olarak çok gergin…

Kent de bundan nasibini alıyor…

Sağ-sol kavgası büyüyor…

Pandemiden ders almayanlar, burnumuzun dibindeki savaştan da ders almıyor…

Pes ki ne pes…

Neyse Eyüp’ü yenelim, Adana’yı yenelim, gerisi bizi hiç ilgilendirmiyor…

İnce hesaplara gerek kalmasın…

6 puan alırsak ligde kalırız…

Pazar günü kimin ne kadar isterse puan aldığı bir haftayı gördük değil mi ?..

Maçları aynı saatte değil, aynı saniyede de başlatsanız, bu ligde maçı ve takımı satan satar…

Satılan küme düşer…

Bu kadar…

Fal, mal…

Masal bunlar masal…