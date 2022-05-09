Deniz Gezmiş, arkadaşları ve gençlerle helalleştik mi?

Bundan tam 50 yıl önce 6 Mayıs 1972 yılında,üç fidanımız Deniz Gezmiş,Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan asılarak idam edildi.Bu gençlerin hiç birisi kendi adına bir şey istemiyordu.Amaçları demokrasi,özgürlük,emperyalizme direnerek tam bağımsız bir Türkiye oluşturmaktı,sevdaları buydu. Bunun için kullandıkları yöntemler o zamanın muktedirleri tarafından hatalı görülebilir ama ne olursa olsun,ne anlaşılırsa anlaşılsın memleketi için mücadele eden gençlere asılmak reva mı?

Deniz Gezmiş ve arkadaşları hala belleklerde yaşıyor.Ama onlara bunu reva gören muktedirleri ve cezayı veren mahkeme üyelerini bugün kimse hatırlamıyor bile.Düşünüyorum da muhtıra dönemi olmasa,yasal düzenlemeler ve yargılama adil olsaydı bu üç fidan bu gün hayatta olacaklardı.Kuvvetle muhtemeldir ki ; kendi itibarlarını kendileri geriye isteyeceklerdi.

Devam eden yıllarda da ülkemizde emperyalizmin dayatmaları ile yapılan askeri muhtıra ve darbeler sonucunda birçok fidanımız daha idam edildiler.1980 darbesini hazırlayan terör eylemlerinin bilinçli hazırlandığını,bu darbenin ABD endeksli bir darbe olduğunu bugün artık herkes kabul ediyor.12 Eylül darbesinde 171 insanımız işkence ile hayatını kaybetti.24 civarında insanımız siyasi nedenlerle idam edildi.Bunların birçoğu da gençlerimizdi.Erdal Eren’in yaşının küçük olmasına rağmen idam edildiği,darbe lideri Evren’in de asmayalım da besleyelim mi dediği hala hafızalarımızda.

Sağcısı yada solcusu,dünya görüşü ne olursa olsun,siyasi nedenlerle asılan insanlarımız esasında kendileri için değil memleket için mücadele ediyorlardı.Sağcısı ile solcusu ile kendileri için bir şey istemeyen,memleket sevdası ile tutuşan gençlerimizi astık,hapsettik,hayatlarını kararttık.Onlara sahip çıkamadık ve onlara yazık ederken aslında memlekete yazık ettik.

Gençlerimizin çağdaş eğitimle eğitmedik,gençlerin yurt sorunlarını ve ekonomik alt yapılarını sosyal devlet gereği yerine getirmedik.Gençlerimizi kendilerine cemaat diyen FETÖ terör örgütü gibi sahte dindar ve cemaatlerin kucağına bıraktık.Onlara sahip çıkmayan,onları bu sahte cemaatlerin kucağına adan devlet bu defa kendisi kusursuzmuş gibi,onları cezalandırdı,hapsetti ve kaybetti,adeta onlardan intikam aldı.Bugün bu tür cemaatlerin gençlerimizin beyinlerini yıkamadıklarını söylemek mümkün mü ? Hala ders almadığımız eğitimle ilgili yaşananlardan anlaşılıyor.

Evet,Deniz Gezmiş,Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın cezalarına dair mahkeme kararlarının yasa teklifi ile ortadan kaldırılması gerekiyor.Sadece onların değil sağcısı ve solcusuyla 12 Eylül darbesi sonrası dahil yapılan haksız yargılamalar nedeniyle ceza alanların da itibarlarının iade edilmesi gerekiyor.

Bu da yetmez,bir daha onları cemaatlerin kucağına atılmaması gerekiyor.Ülkemizi emperyalizmin kucağından alarak,gençlerimizin önünün açılması,onların çağdaş eğitime kavuşmasının sağlanması,onların uluslar arası alanda rekabet etmelerini sağlayacak donanıma eğitimle ulaşmalarının sağlanması gerekiyor.Sosyal devlet ilkesinin öncelikle çocuklarımızı ve gençlerimiz ile ilgili olarak hayata geçirilmesi gerekiyor.Gençlerini kaybeden ülkelerin kalkınması mümkün değildir.Geçmişten ders alarak helalleşmenin öncelikle gençlerimizle sağlanması gerekiyor.