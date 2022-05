Tüketiciler açlığa mahkûm edildi!

TÜİK, enflasyonu yüzde 69.97 olarak açıkladı…

Enflasyon Araştırma Grubu ise enflasyonu yüzde 156…

Enflasyonun artması demek, alım gücünün artması demek…

Olan tüketiciye oluyor…

Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Turhan Çakar, enflasyon oranlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Çakar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

TÜİK’in 2022 yılı Nisan ayı istatistiklerine göre 12 sebzenin son bir yıllık ortalama enflasyonu yüzde 178 olmuştur.

MEYVE VE SEBZEYE ERİŞİM

Özellikle de tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks olmuştur.

Bu kesim yeterli sebze ve meyveye erişemez oldu.

Dar ve düşük gelirli hanelerin önemli bir kesiminin kirada ikamet ettiğini de dikkate aldığımızda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediği bir gerçektir.

Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını da dikkate aldığımızda, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edilmiştir.

Sebze pahalılığının en önemli nedenlerinden olan ithal girdilerin Türkiye’de üretilmesi sebze üretim maliyetlerini düşürecektir. Bununla birlikte, sebzelerin dağıtımı ve pazarlanması sürecine egemen olan aracılar ve spekülatörler üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle de küçük üreticiler desteklenmelidir.

EVRENSEL HAKKIDIR

Yeterli ve dengeli beslenme tüketicilerin evrensel hakkıdır. 2022 yılı Nisan ayı için dört kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 5323TL gereklidir. Bu bedel 4 kişilik hanenin açlık sınırıdır. 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı ise 17340 TL’dir. Söz konusu açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate aldığımızda; tüm çalışanların, işsizlerin ve hanelerin insanca yaşayabileceği, yeterli ve dengeli beslenebileceği koşulların ülke yönetimi tarafından oluşturulması dileğimiz ve beklentimizdir. Ülke yönetimince acil olarak açlığı giderici önemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.

AÇLIĞI GİDERMEK

Tüketici Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Turhan Çakar’ın yukarıdaki değerlendirmesinin özeti şöyle;

-Yıllık ortalama sebze enflasyonu yüzde 178

-Sebze, meyve asgari ücretliler ve dar gelirliler için lüks oldu

-Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor

-Tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildi

-Yeterli ve dengeli beslenme tüketicilerin evrensel hakkıdır

-Sebze üretim maliyetlerini düşürmek için üretimde kullanılan ithal girdiler Türkiye’de üretilmelidir

-Sebze aracıları ve spekülatörleri üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır

Küçük üreticiler desteklenmelidir

-Ülke yönetimince açlığı giderici önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.

**

Yani anlayacağınız, Türkiye’de enflasyon arttıkça, alım gücü azalacak, tüketiciler daha da zor durumda kalmaya devam edecek.

SEBZELER VE YILLIK ENFLASYON YÜZDELERİ

Sebzenin adı Yıllık Enflasyon (%)

Çarliston Biber 155.6009

Dolmalık Biber 153.4154

Sivri Biber 143.6356

Domates 157.1720

Havuç 83.9045

Kabak 114.1246

Kuru Soğan 173.3090

Kıvırcık 221.5659

Maydanoz 169.1388

Patlıcan 267.0833

Salatalık 149.5183

Patates 343.0959

DİSK-AR’ın enflasyon oranı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 113,5, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonunun yüzde 131,6 olarak gerçekleştiği hesapladı.En yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 65,5 oldu. Yani yoksulun enflasyon oranı ayrı, zenginin enflasyon oranı ayrı. Enflasyon da bile eşitlik yok.

Sağlık çalışanları YOKSULLAŞTI

Genel Sağlık İş, son 3 yıllık dönemde sağlıkçıların ekonomik durumuyla ilgili gerçekleştirdikleri anket sonuçlarını açıkladı. “Giderlerse gitsinler!” denilen sağlık çalışanlarının son 3 yılda daha fazla yoksullaştıkları, daha fazla borçlandıkları ve mutsuzluklarının arttığı ortaya çıktı.Yaşam koşullarından memnun olmayan sağlık çalışanlarının oranı üç yıl içinde yüzde 87’den 93’e çıktı. Sağlık çalışanları son 3 yılda daha fazla yoksullaşıp borçlandı. Sadece sağlık çalışanları değil, toplumun her kesimi zorda.

