Ankara’da “kente ve devlete karşı işlenen o suçu” ben de gördüm

Hafta sonu eşimle birlikte Ankara’daydık.

Bir yakınımızın mutluluğuna tanıklık etmek için cumartesi sabah gittik, pazar akşam döndük.

Epeydir gitmiyordum Ankara’ya.

Gördüklerim, içimi acıttı.

İnşaat, inşaat, inşaat…

Gökdelenler, AVM’ler, devasa kamu binaları…

Aman Allah’ım, demek aldığımız borçlar buralara gömülmüş.

Hele aralarında bir proje var ki, tam “kente ve devlete karşı işlenen bir suç”!

“Merkez Ankara” projesi.

“İnşaat yoğunluğu” inanılmaz.

Birileri tarafından pişirilen bir “rant projesi” olduğu muhakkak.

Henüz daha yapım aşamasında olan o projeyi görüp de farklı düşünmek imkânsız.

Proje, kendi kendine “Ben bir rant projesiyim” diye bağırıyor.

Kente saplanan bir hançer

Bu proje, Ankara’ya yolu düşenlerin mutlaka dikkatini çekmiştir.

Çekmemesi, mümkün değil.

Hani Yenimahalle’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin fen işleri binalarının, EGO otobüs işletmesinin hangar ve otoparklarının bulunduğu geniş bir arazi vardı ya, işte “Merkez Ankara” burada yükseliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 124.475 metrekare büyüklüğündeki bu araziyi, 2013’te 500 milyon liraya TOKİ’ye satmış.

Tarihe dikkat edin, Melih Gökçek’in belediye başkanlığı dönemi…

Burada “Merkez Ankara” diye bir proje hazırlanmış, ihaleye çıkılmış ve ihaleyi toplam 4 milyar 194 milyon liralık gelirden 1 milyar 258 milyon liralık payı TOKİ’ye veren Pasifik İnşaat-Çiftay İnşaat Ortaklığı kazanmış.

İhale sözleşmesi Temmuz 2015’te imzalanmış, ancak inşaata 2017’de başlanmış, hâlâ devam ediyor.

Projede neler var?

Proje ile ilgili ayrıntı da vereyim.

Proje konseptinde konut var, ofis var, alışveriş caddesi var, AVM var, otel var.

1425 konut…

1302 ofis…

150 mağazadan oluşan 600 metre uzunluğunda alışveriş caddesi…

Yurt dışında tasarlanan projede 48 katlı Süper Kule, ayrıca her ikisi 32’şer kattan oluşan “Teras Ofis ve “Kollektif Ofis” var.

Projede yer alan otel ise, “300 oda” büyüklüğünde.

Türkiye, bu projelerle mi “büyümüş ve kalkınmış” kabul ediliyor?

Sadece bu “Merkez Ankara” projesi değil, Ankara’nın hangi bölgesine giderseniz gidin, karşınıza devasa kamu binaları, alışveriş merkezleri, rezidanslar çıkıyor.

İnanamazsınız.

Hele İncek tarafı…

Eskiden köy idi, şimdi olmuş önemli bir merkez.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’a büyük binalar yapılmış.

Bir bölümüne “imar artışı” verilmiş, gökdelen inşaatları başlamış.

Ankara’yı dolaşırken, “Herhalde ülkemiz bu projelerle büyümüş ve kalkınmış kabul ediliyor” dedim kendi kendime.

Öyle ya, lüks konutlar, lüks kamu binaları, lüks alışveriş merkezleri, caddelerde lüks araçlar…

İyi de bu değirmenin suyu nereden geliyor?

Taşa, toprağa, betona harcadığımız bu paralar; bizim çalışarak, üreterek, artı değer yaratarak, alın teriyle kazandığımız paralar mı, yoksa tefeci faizi ödeyerek zorla bulabildiğimiz dış borçlar mı?

Ne yazık ki, ikincisi…

Aldığımız dış borçları, “üretime dönük yatırımlara” harcamadık.

İstihdam yaratacak, ihracatımızı artıracak fabrikalar kurmadık.

Göz boyamak ve hava atmak için, bina ve köprü yapımına harcadık.

Şimdi deniz suyunu çekti, hazine tam takır kuru bakır!

Tefeci faizi versek de, borç para bulmakta zorluk çekiyoruz.

Olsun, işsizimiz çok, ama Ankara’nın göbeğinde “Merkez Ankara” gibi uçuk projelerimiz var.

Olsun, dışarıya avuç aça aça ülke olarak onurumuzu kaybettik, ama Ankara’da lüks kamu binalarımız, geçilmeyen köprülerimiz, uçulmayan havaalanlarımız var.

Olsun, ülkemizde hukuk-adalet yok, ama lüks Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay binalarımız var.

Türkiye’yi yönetenler, “göz boyama” derdinde.

“Bakın, gördünüz mü, ne kadar zenginiz, ne kadar da kalkındık” algısı yaratma peşinde.

Bana sorarsanız, Türkiye, “iflas ettiği halde süper lüks araçla dolaşmaya devam eden müflis tüccar” görüntüsünde.

Yaşadığımız hayat ve kentlerimizin görüntüsü, ülkemizin gerçekleriyle ötüşmüyor.

“Merkez Ankara” projesini görünce, bunları düşündüm.

Devletimiz ağzına kadar borç içindeyken, göz boyamak ve rant elde etmek için yaşama geçirilen bu projeler, hem “kent suçu” hem de “devlet suçu”!