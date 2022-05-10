İki yıldır hasret kaldığımız, bir süredir başlasa da çekinerek gittiğimiz ya da gidemediğimiz etkinlikler havaların ısınmasıyla yerli yerine oturmaya başladı. Cumartesi günü yaşadığımız bir oluşum bence İzmit okuruna harika bir gün yaşattı. İzmit’in merkezinde Soydan İş Merkezi zemin katında bulunan ve daha önce de İzmitli yazarlara kişisel imzayla ev sahipliği yapan ve bunun gelenekselleşmesini sağlayan Kitap Keyfim sahibi Şerafettin Ergül Cumartesi günü bizleri güzel bir etkinlikle daha buluşturarak On iki şair ve yazara ev sahipliği yaptı.

“12 Yazar 12 Kitap imza günü,Kent Yazarlarıyla Buluşuyor” konu başlığı altında Cumartesi günü bir ilke imza atıldı.

Böyle oluşumlar benim çok hoşuma gidiyor, kendi adıma, İzmitli yazar ve okurlar adına, kısacası İzmit adına…

İzmit bu on iki yazarla bitiyor mu? Hayır, tabii, şimdilik bu bir başlangıç, bu bir ilk… Belirli aralıklarla tekrardan olacağını biliyorum.

Saat 13.00’da başlayan imza etkinliği akşam 18.00’a kadar devam etti. Ben saat 15.00 gibi oraya gittiğimde bu kadar güzel, yoğun bir okuyucu kitlesiyle karşılaşacağımı biliyordum ama yine de tahminimden fazla bir kalabalıkla karşılaştım sevinç duyarak.

Gerçekleştirilen etkinliğe, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy katıldı. Ve pek çok sayıda kitapseverle birlikte...

O muhteşem kalabalığın arasında Şerafettin Bey ile görüştüğümde bana söylediği cümleleri sizlerle de paylaşmasam olmazdı.

“Yaşadığımız kentin nefes alması ve geleceğe hazırlıklı olması gerekiyor. Çocuklarımızın daha donanımlı, eğitimli olabilmesi için okuma alışkanlığı kazanmaları gerekiyor. İşte tam da bu nedenle tüm kültür hareketlerini destekliyor ve önemsiyorum, emeği geçenlere çok teşekkür ediyor devamını bekliyoruz. Bu oluşumu, Erdem Arcan ile birlikte düşündük, fikir ve gelişme sürecinde Ergün Demir, Mevlüt Soysal, Sedat Tuna Yalıncan dostlarımızın desteklerini aldık. Saygılarımızla #kitapkeyfim ailesi”

Kitap Keyfim'de toplu halde düzenlenen imza gününde Sevcan Tamer, Nilda Uluğ, Akın Yazıcı, Vural Atılgan, Ruhan Odabaş, Ömer Akın, Yavuz Ulugün, Erdem Arcan, Seydi Çelik, Ergün Demir, Taylan Katak ve Mevlüt Soysal’ın kitapları okuyucusuyla buluştu.

Kocaeli daha pek çok şair ve yazarı bünyesinde barındırıyor. Cumartesi günü göremediğim yazarları daha sonra başka bir etkinlikte görmeyi ümit ediyorum. Bu konuda Şerafettin Bey’in de duyarsız kalmayacağından eminim.

Daha pek çok etkinlikte buluşmak dileğiyle…