Sürücü belgelerini değiştirmek için süre kısalıyor

Kimliği ve ehliyeti eski olanlar dikkat! Son tarih açıklandı

Artık alışkanlıklar değişiyor, teknolojiyle birlikte değişen hayat düzeni birçok yeniliğe kapı açıyor. Bunlardan biri de taşıdığımız kimlik kartları.

Bir dönem Nüfus Cüzdanı olarak adlandırılan ve bildiğimiz defter şeklinde vatandaşa verililer kimlikler artık cipli sistemle sunuluyor ve küçücük kartın içerisine sayfalar dolusu bilgi sığdırılabiliyor. Aynı şekilde ehliyette.

Ve artık sürücü belgesi ve kimlik kartı birleşiyor ve eski kimlikler yenileniyor

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Eski tip ehliyetlerin yenileme işleminin doğabilecek cezaların önüne geçilmesi için 2022 yılı bitmeden yapılması gerekiyor.

Yılın son ayında yığılma yapılmaması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşı uyarıyor. Sürücü belgelerini yenileyecekler ‘randevu.nvi.gov.tr’den ya da Alo 199’dan randevu almaları gerektiğini hatırlatıyor.

Peki Yenileme işlemi nasıl yapılıyor

Önce randevu alınması gerekiyor. Randevu aldıktan sonra 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler:

-Nüfus cüzdanı

-Eski sürücü belgesi

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu…

Artvinliler piknikte buluşacak

Kocaeli Artvinliler Demirci Köyü Platformu geleneksel olarak düzenlediği piknik organizasyonunun 5’incisini bu pazar yapacak. Etkinlik 22 Mayıs Pazar günü Derince Çenedere Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek. Akordeon ve tulum eşliğinde renklenecek programa sanatçı Zafer Tekgümüş, akordeon sanatçısı Halil Demir, tulum üstadı Rasim Erkal ve grup Mesut-Ferhat Kaya Selma Ergün de şarkılarıyla katılacak. Sürpriz çekilişlerinde yapılacağı piknik organizasyonu gün boyu devam edecek

Sıfır otomobillere yine zam geldi

Yükselişine engel olunamayan otomobil piyasası bu aya da zamlı başladı. Döviz kurunun etkisiyle fiyatı hep yukarı doğru giden otomobil fiyatları akaryakıt zamlarına rağmen istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Sektörün 2022 yılı için zam öngörüsü ortalama yüzde 25 civarında. Ancak piyasa mayıs ayına kadar yüzde 25 hedefine ulaştı bile. Şu an en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 300 bin TL. O da sadece bir markada bulunuluyor.

Geçtiğimiz yıl 300 bin TL’ye alına binen lüks arabaların güncel fiyatı ise 700-800 bin TL arasında değişiyor.

Fiyatı 300 bandıradaki araçların ise donanımlarında ciddi tasarruflar uygulanıyor. Oto tayibi bulunmayan araçlar bile var. Firmalar araç fiyatını uygun tutabilmek için kalite ve donanımdan taviz vermeye başladı. Otomobil piyasasındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

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Bir türlü yaz gelmiyor ama en azından barajımız doldu

Herkes aynı şeyi söylüyor. Neredeyse mayıs ortasına geldik ama halen hava soğuk. Hele birde güneş batınca, kış soğuğu geri geliyor. Halen kombiler yanıyor, halen yorganlar duruyor. Üç gün önce Van’da yağan kar yağışı Güzeldere yolunun kapanmasına neden oldu.

Kısacası bildiğiniz kışı yaşıyoruz halen. Bu yağışlı havaların en sevindirici yanı ise Yuvacı Barajındaki doluluk oldu. Baraj da su seviyesi Yüzde 99’da. Hınca hınç dolu olan Yuvacık Barajı bize rahat bir yaz yaşatacağa benziyor. Bizde bununla avunup, mevsimin tadını çıkartmaya çalışıyoruz.