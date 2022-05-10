Suriyeliler, bizim kardeşimiz mi?

Şu duruma bakar mısınız, Türkiye’nin en büyük sorunu olan “mülteci sorunu” iktidarın oyuncağı haline geldi.

Bir gün öyle, bir gün böyle…

Bir gün, “Göndereceğiz”…

Ertesi gün, “Suriyeliler bizim kardeşimizdir, onları göndermeye kimsenin gücü yetmez”…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki akşamki konuşmasını “Aaa” diyerek şaşkınlıkla izledik.

Suriyelileri, “kardeşimiz” olarak ilan etti ve “gönül coğrafyamızda” bulunanlara adeta ülkemize göçmeleri konusunda davetiye çıkardı.

Suriyelileri göndermeye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

*Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok hasbi, yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkâr edemez. 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin ardından yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu'ya geldiler.

*Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın dışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarından, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

*Şimdi Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hüdayinabit (sahipsiz) bulmadık.

*Biz Ensar kültürüyle yetişmişiz. Muhacirin ne olduğunu biliriz. Bu topraklarda verilen mücadelenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bay Kemal sen terör destekçileri ile yürümeye devam et.

*Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz bu kardeşlerimize, sahip çıktık, çıkıyoruz, çıkacağız Bay Kemal. Senin ortakların varsın PKK terör örgütü mensupları olsun. Sen onlarla Ankara'dan yürümeye devam et. Biz bu kardeşlerimizle Ensar ve Muhacir kardeşlerimizle yürümeye devam edeceğiz.

*Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişinin tamamına yakının savaşın ardından evlerine geri döndü. Suriye'den yaklaşık 4 milyon kişi ülkemize geldi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Çatışmaların halen devam ettiği, terör örgütlerinin saldırılarını sürdürdüğü, siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün henüz sağlanamadığı Suriye'nin istikrara kavuşması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

*Uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmalarını sağlıyoruz. Güvensiz ortamın sürmesi ülkemizdeki Suriyelilerin sayısının azalmasının önüne geçti.

*Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırları içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 100 bin briket evi projesini başlattık. 50 bini tamamladık. Bu sayıyı daha da arttırmamız mümkün olabilir.

*Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 ayrı yerde gereken tüm altyapıya sahip 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Amacımız 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir.

Bu bir “sakinleştirme” mi, yoksa “kışkırtma” konuşması mı?

Ülkemizde insanlar geçim sıkıntısından, işsizlikten, evsizlikten burnundan soluyor.

Gıda fiyatları astronomik arttı, insanlarımız ekmeğe dahi muhtaç.

Kirasını ödeyemiyor, aldığı kredinin taksitlerini yatıramıyor, esnaf siftahsız dükkân kapatıyor.

Üniversiteyi bitiren iş bulamıyor, emekli sürünüyor.

Sofrasındaki ekmek kendine yetmiyor, sen o sofraya milyonlarca kişi daha oturtuyorsun, “Bunlar bizim kardeşimizdir, işini aşını paylaşacaksın” diyorsun.

Türk insanının “işi” de “aşı” da elinden gitti.

3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizmiş…

Nereden kardeşimiz oluyor?

Din, insanı kardeş yapmaz.

Eğer yapsaydı, tarihi inceleyin, Müslüman Müslüman’ı Hıristiyan Hıristiyan’ı boğazlamazdı.

Esas olan, vatandaşlıktır.

Vatandaşlık, bir ülke sınırları içinde yaşayan insanların ortak değeridir.

Sonra…

İşimizi ve aşımızı paylaştığımız sığınmacı sayısı sadece 3 milyon 700 bin değil ki.

Elini kolunu sallaya sallaya ülkemize gelen diğer ülke vatandaşlarını ne yapacağız?

Şu anda ülkemizde 9 milyon civarında sığınmacı-mülteci var.

Ülke nüfusunun yüzde 10’u…

Yani çevremizdeki her 10 kişiden 1’i bizden değil.

Bir de Suriyelilere Suriye’de ev yapma konusu…

100 bin ev inşaatı başlanmış, 50 bini bitmiş, yakında 13 bölgede 200 bin konut yapımına daha başlanacakmış…

Ohh ne güzel!

Biz kendi vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını giderdik, evsizlikten ve sefaletten kurtardık, şimdi Suriyeli kardeşlerimize (!) ev yapıyoruz.

Bence, yaşadıklarımızda ve alınan kararlarda “ortalığı yatıştırma” değil, bir “kışkırtma” var.

Türk halkı, ülkemizdeki sığınmacı ve mültecilere karşı kışkırtılıyor.

Alınan kararlar, var olan sorunları çözmüyor, aksine artırıyor.

Ne amaçlanıyor, Türkiye nereye sürükleniyor, hep birlikte göreceğiz.