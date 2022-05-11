'İbrahim Üzülmez 'maç satın diyemez, demeeeez'

Kocaelisporlular olarak, bir garip hallere büründük... Tabii yaşadığımız travmalar, bunda en büyük etken oldu... "AK Partili kankamız "dediğiniz Eyüp'ün CHP'li Bolu'ya yenildiğini unutmayın...

1986'dan bu yana gazeteci ve yazar olarak tanığı olduğum Kocaelispor'da, 2 Türkiye Kupası, 3 kez 1.Lig (eski adıyla 2.Lig) şampiyonluğu, yine 2. ve 3.Lig şampiyonlukları, hatta BAL şampiyonluğu yaşamış ve yazmış biri olarak, küme düştüğümüz sezonlardaki facia sonuçlar, intihar edenler, ölenler, kahramanlar ve sahtekârlarla dolu bu dönemlere tanıklık ettim...

Utandım...

Gururlandım...

Sevinçte de üzüntüde de gözlerim doldu ama hiç ağlamadım...

Aptallıkları 23 yaşında bir spor müdürü iken (1989) açık açık yazdım...

Şimdi hepsi doğrulandı ama iş işten geçti...

Siyaset yönetimi, kulüp çevresindeki aptallara kandı, inandı, onların salakça hayalleriyle dediklerini bir bir yaptı...

Kocaelispor battı...

Yıllar yılları kovaladı...

12 yıllık çileden sonra 1.Lig'e yükselen takım, hiç bir projesi olmadığı için, şimdi 2.Lig'e yeniden düşmemek için son 180 dakikayı bekliyor...

Yine batağın eşiğinde ve yine bir dipsiz kuyunun başında baş aşağı sarkmış, düşüp boğulmayı bekliyor..

Ki- bu seferki düşüş, öyle sıradan düşüşe hiç benzemeyecek..-.

Belki de bir daha hiç geri dönmeyeceğiz...

Çünkü ağır bir transfer yasağı tehdidi kapımızı çalıyor...

8 aydır adeta kulübün kapısında yatan, milli takımın ve Beşiktaş'ın Arslanbeyli efsanesi İbrahim Üzülmez, merhum amcası Hüseyin Üzülmez'in vasiyetini yerine getirmek ve takımı Süper Lig'e yükseltmek için yönetime çok yaklaştı..

Ama bu koskoca kahramana telefonla bile dönülmedi...

Eeee keser döner sap döner, bir gün hesap döner...

Kaderi bir türlü Kocaelispor ile buluşamama üzerine kurulmuş Deli İbo, şimdi rakip oldu...

Mustafa Reşit Akçay' gitmeden hemen önce, Mehmet Altıparmak'tan önce, hatta Fırat Gül'den önce kulübe gelmek için adeta didinen Üzülmez, ismi Beşiktaş ile anılırken8 bile körfez sevdasından vazgeçmedi...

Amca, baba acısından sonra bu kente borcunu ödemek ve yeniden parlamak ve parlatmak istiyordu...

Engin Koyun bey, eski başkanının yeğenini bir kez bile aramadı...

sonuç...

Kaldık Eyüpspor'un insafına...

Bu kadar dışlanan, kulübe yanaştırılmayan ve Kocaeli çocuğu Eyüpspor'un teknik direktörü oldu...

İbrahim Üzülmez Kocaelispor'un ipini çekmek üzere kolları sıvadı...

Kader bu...

Şimdi çok bilmiş kişiler, paranoyaklığa devam ederek "İbo bize maçı veriiiiir... Ligde kalırıııııız... Kendine bu damgayı vurdurmaaaaaz..." diyenler yanılıyor...

Hem de fena halde...

Zira ne İbrahim Üzülmez ne de bir başka teknik direktör, futbolcusuna 'Maç sat' diyebilir mi ?..

Bu işler o kadar kolay mı ?..

bundan 12 yıl önce., Süper Lig''den düşerken Denizli'ye atamadığım penaltı sonrasında çöktüğümüz, o penaltıyı da o zamanki Denizlispor'un İzmit Veliahmet Mahallesi çocuğu Özden Öngün'ün kurtardığını ne çabuk unuttunuz ?..

boş laflarla işi hafife alıyorsunuz, yapmayın...

bu atmosfer futbolcuları gevşetir...

motivasyonu bozar...

Açık ve net yazıyorum:

Biz Altınordu'ya karşı belki de en iyi futbolumuzu oynadık...

Çünkü en zor rakip oydu ve hapsettik...

Eyüpspor da Adana da Altınordu kadar zorlu rakipler değiller...

"AK Partili kankamız "dediğiniz Eyüp'ün Bolu'ya yenildiğini unutmayın...