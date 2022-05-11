Belediye başkanlarımız nabza göre şerbet dağıtıyor

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bunun 2 yılı, pandemi sürecine denk geldi… Bu süreç hala devam ediyor. Belediye başkanları, göreve geldikleri günden beri halka hizmet için ellerinden geleni yapıyorlar.

Belediye başkanları gittikleri yerlerde vatandaşlara şirin gözükmek için, bazı etkinliklere de katılıyorlar, yardım için tezgahların başına geçiyorlar. Ortaya ilginç kareler çıkıyor. Belediye başkanlarının 3 yıllık süre içinde yaptıklarını sizler için derledim.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN TERZİCİLİK YAPTI

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET YEMEK DAĞITTI

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANI ADNAN TURAN, DENİZIN ALTINA DALDI

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN SOKAKLARI BOYADI

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER DUVAR ÖRDÜ

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASIN ÖZLÜ ASFALT MAKİNESİNİ SÜRDÜ

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ BASKETBOL OYNADI

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ AYGÜN FIRINA EKMEK ATTI

KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YILDIRIM BALIK KIZARTTI

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT ÇÖPLERİ TOPLADI

DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK BİLARDO OYNADI

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR KARLARI TEMİZLEDİ

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ MASA TENİSİ OYNADI