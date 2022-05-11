Belediye başkanlarımız nabza göre şerbet dağıtıyor

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bunun 2 yılı, pandemi sürecine denk geldi… Bu süreç hala devam ediyor. Belediye başkanları, göreve geldikleri günden beri halka hizmet için ellerinden geleni yapıyorlar.
Belediye başkanları gittikleri yerlerde vatandaşlara şirin gözükmek için, bazı etkinliklere de katılıyorlar, yardım için tezgahların başına geçiyorlar. Ortaya ilginç kareler çıkıyor. Belediye başkanlarının 3 yıllık süre içinde yaptıklarını sizler için derledim.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN TERZİCİLİK YAPTI
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET YEMEK DAĞITTI
KANDIRA BELEDİYE BAŞKANI ADNAN TURAN, DENİZIN ALTINA DALDI
KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN SOKAKLARI BOYADI
GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI ALİ YILDIRIM SEZER DUVAR ÖRDÜ
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASIN ÖZLÜ ASFALT MAKİNESİNİ SÜRDÜ
ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ BASKETBOL OYNADI
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ AYGÜN FIRINA EKMEK ATTI
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YILDIRIM BALIK KIZARTTI
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT ÇÖPLERİ TOPLADI
DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK BİLARDO OYNADI
DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAYİR KARLARI TEMİZLEDİ
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ MASA TENİSİ OYNADI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.