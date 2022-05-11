Aziz Nesin’in bitmeyen çilesi

Aziz Nesin aramızdan ayrılalı 27 yıl oldu, ama isminin çilesi hâlâ devam ediyor.

“Aydınlık görüşe” duyulan ne bitmez tükenmez bir öfkeymiş bu!

Oğlu Prof. Dr. Ali Nesin açıkladı, 1973’te kimsesiz çocukların eğitimi amacıyla kurulan Nesin Vakfı’nın banka hesapları bloke edilmiş.

Nedeni, izinsiz yardım toplamak.

Vakıfların temel işlevi varlıklılardan yardım toplayıp, ihtiyacı olanlara hizmet etmek değil mi?

Efendim biz karar çıkardık, yine de izin alacaklar…

İyi de yüzlerce tarikat vakfının hangi biri izin alarak yardım topluyor?

Hangi tarikat vakfının hesapları kitapları ve verdikleri hizmetler kontrol ediliyor?

Burada amaç, Nesin Vakfı gibi Türkiye’nin aydınlanmasına destek veren vakıfları “gözünün üstünde kaşın var” uydurma sebeplerle sindirip devre dışı bırakmak.

Neyse, bu da geçer.

Aziz Nesin, yaşamı boyunca neler atlatmadı ki!

6 Temmuz 1995’te aramızdan ayrıldı, ama ismine ve görüşlerine zulüm devam ediyor.

Bu ülkede; hangi dönemde olursa olsun, yazana çizene, farklı görüşte olanlara kin, nefret ve öfke var.

Aziz Nesin’in 1946’da yaşadıkları

Aziz Nesin, gülmece ustasıydı.

Büyük bir yazardı.

Zekâsı, dili ve kalemi keskin bir muhalifti.

Zindanlara, sürgünlere, işsizliğe, tehditlere rağmen bütün yaşamı “toplumu aydınlatma” mücadelesiyle geçti.

Her dönemde baskı gördü.

Her dönem ülkeyi yönetenlerin hedefindeydi.

Bugün bunlardan birini anlatacağım.

Yıl, 1946…

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda İsmet İnönü oturuyor.

Tek parti dönemi ve basın “baskı” altında.

25 Kasım 1946’da Aziz Nesin ve Sabahattin Ali, MARKOPAŞA adlı bir mizah dergisi yayınlamaya başlıyor.

Daha sonra ekibe Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz ve Haluk Yetiş de katılıyor.

Dergi kısa zamanda 30 bin tiraja ulaşıyor, dönemin “en çok satan yayın organı” oluyor.

Ancak iktidarı sürekli eleştirdiğinden bir süre sonra kapatılıyor.

Yerine MALUMPAŞA’yı çıkarıyorlar, o da kapatılınca sırasıyla ALİ BABA, YEDİ SEKİZ PAŞA, BİZİM PAŞA, ÖKÜZ MEHMET PAŞA ve MEDET’i kapatılan dergilerin yerine çıkarmaya devam ediyorlar.

YEDİ SEKİZ PAŞA Dergisi’nin 29 Nisan 1949 tarihli sayısında yer alan şu satırlar, İnönü döneminin basın özgürlüğüne bakışını ve yazarların çektiği çileyi çok net yansıtıyor.

“1946 yılında Markopaşa nam bir gazete çıktı. 1949 Nisanı’na kadar ancak 53 sayı çıkabildi. Bu muntazam bir çıkış olsaydı bir senelik neşriyat idi. Halbuki bu bir senelik neşriyat tam 2.5 senede çıkabildi. Bu gazete muhtelif zamanlarda ayrı ayrı 6 isim, 8 neşriyat müdürü ve 11 matbaa değiştirdi. 53 sayı çıkabilen bu gazete aleyhine 28 dava açıldı. Dört muharrir hapse girdi ve ceman 21 ay hapis yattılar. 12 sayısı toplatılmıştır.”

İbretliktir, derginin 16 ve 17’inci sayılarında, derginin logosunun altına “Muharrirleri polis nezaretine alınmadığı ve hapse girmediği zamanlarda çıkar” notu düşülüyor.

Sadece bu ifade bile, İsmet İnönü’nün basın özgürlüğüne bakışını net olarak ortaya koyuyor.

Peki, MARKOPAŞA neyi eleştiriyordu da, başına bütün bunlar geldi?

CHP’nin “bağımsızlık” konusundaki tutumunu…

CHP’nin Türk Devrimi’nden uzaklaşarak “ABD emperyalizmine” teslim olmasını…

Derginin 25 Kasım 1948 tarihli sayısında, Sabahattin Ali’nin öldürülmeden önce kaleme aldığı “İstiklal” başlıklı yazısı yer alıyordu. Sabahattin Ali, şöyle diyordu:

“……..bizim bildiğimize göre, müstakil bir memleketin toprakları üzerinde, ister general olsun ister teknisyen, ister üniforma giysin ister sivil, ister yaya dolaşsın ister jeep otomobiline binsin, yabancı bir devletin ordusuna mensup birlikler, devamlı vazife ile bulunamazlar. Bizim bildiğimize göre, müstakil bir memleketin topraklarından bir karışı bile askeri maksatla kullanılmak için, yani üs olarak, sulh zamanında yabancı bir devletin kara, deniz, hava kuvvetlerinin veya teknik personelinin emrine verilemez.

…….Acaba Mustafa Kemal’in memleketinde bu kadar kısa zamanda istiklal anlayışı bu kadar kökten değişmeler mi geçirdi?”

Sabahattin Ali’nin bu görüşleri ve Aziz Nesin’in yazdıkları, İsmet İnönü döneminin gerçek yüzünü göstermesi yönünden çok önemli.

1945’li yıllardan bugünlere de ışık tutuyor.

MARKOPAŞA’da çıkan bazı yazılardan birkaç cümle:

*YABANCI SERMAYE: “Bu işte hangi menfaatlerin oyunu var? Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak, milletin alınterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?” (2 Aralık 1946)

*İRTİCA: “Nihayet günün birinde yobazlık, kara kuvvet, yeşil sarık, irtica sahiden hortladı. Ama Menemen’de değil, o eline ayağına köstek vurmak istedikleri halkın içinde de değil… Ankara’da ve kendi aralarında.

……Daha dün Atatürk’ün etrafında ileri düşünceli, laik zihniyetli görünmeye çalışan bu iki yüzlüler, şimdi yeşil sarığı küflü kafalarına geçirip diyorlar ki; Amerika’da da, İngiltere’de de ahlak dine dayanırmış…” (3 Şubat 1947)

*NE YAPILMALI: “Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Herhangi bir karar alınırken, İzmir’deki ortak tüccar, İstanbul’daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk yığınlar olsun. Biz istiyoruz ki, şu topraklar ve onun üzerinde yaşayan insanlar, hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın.” (10 Şubat 1947)

*ALÇAKLARA: “Bu alçak, Amerika’nın Türkiye’yi himayesinden bahsediyor. Müstakil bir devlet için himayenin ne demek olduğunu bu millet bilir. Bir zamanlar böyle bir himayeden canını zor kurtarmıştı. Atatürk’ün idaresinde koca bir milletin oluk gibi kan dökerek istiklalini kazandırdığı bu toprakları Amerikan bankerlerinin himayesine vermekte bu ne acele böyle?” (29 Eylül 1947)

MARKOPAŞA’yı çıkaran iki isimden biri olan Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde, ordudan ihraç edilen Ali Ertekin tarafından başına sopayla vurularak öldürüldü.

Aziz Nesin’in çilesi ise devam etti.

Tehditler, hapisler…

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Oteli katliamından ise canını zor kurtardı.

Aziz Nesin’den Atatürk’e mektup

Aziz Nesin 1969 yılında, ölümünün 31’inci yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’e bir mektup yazdı.

USTURA Dergisi’nin 48’inci sayısında yayınlanan mektupta, Aziz Nesin Atatürk’e “Türkiye’de olup bitenler” konusunda şöyle seslendi:

Atam, hala yaşıyorsak;

Edepsizlik sayesinde!

Memleketi soruyorsan;

Politika dehlizinde!

İktidarlar senden sonra,

Devrimlerin tavizinde!

Anlatayım halimizi,

Kalemime izin ver de!

Yobazlarla gericiler.

Onlar bizden daha zinde!

“Atam, Atam” derler ama,

Bir adınız var sizin de!…

Halkçılıkla devletçilik!

Anlatamam, çok hazin de..

Çoktan beri sahtecilik,

Ağır çeker her vezinde!

Tek umut var, o da yalnız,

Amerikan dövizinde!

Sorma Ata’m halimizi,

Hal mi kaldı anlatacak..

İşte geldik dizindeyiz!

Yata yata çok yorulduk,

Tatil yaptık, izindeyiz!…

Sanayide henüz daha,

Cafer için gerek diye,

Amerikan bezindeyiz!

Geçeceğiz Avrupa’yı

Ama şimdi izindeyiz!

Hocamız var, hacımız var,

Uçan kuşa borcumuz var,

Eloğlunun ağzındayız!

Ama bizi zor bulurlar,

Bahar, yaz, kış, izindeyiz!…

Evet, doğru söylemişsin:

“Türk Milleti çalışkandır!”

Biz de senin tezindeyiz!

Dinlenmekten yorulduk da,

Onun için izindeyiz!…

Zinde kuvvet diye söz var,

Kimse bilmez adresini.

Ah zindeyiz, vah zindeyiz!

Bugün değil, bu yıl değil,

Çoktan beri izindeyiz.

Ata’m öyle ilerledik,

Şimdi görsen tanımazsın!

Amerikan tarzındayız!

Arasan da bulamazsın,

Otuz yıldır izindeyiz!

Bu mektubu okuyunca dedim ki kendi kendime, acaba Aziz Nesin yaşasaydı, Atatürk’e ikinci bir mektup yazsaydı, kurduğu vakfın bu iktidar döneminde başına gelenler konusunda neler yazardı?