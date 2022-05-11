Eski Türkiye’ye bakın gençler!

İçişleri Bakanı soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaşattığı olayları, tüylerim diken diken izledim.

Ülkemizde, bırakın ülkemizi, tüm uygar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir rezaletti.

Yerli yabancı onca TV kamera ve mikrofonları önünde, söylenen sözler, savrulan tehditler yenip yutulacak cinsten değildi.

Atışmalar, ardından yapılan çağrılar, çoğu Amerikan kovboy filmlerinin sonunu bağlayan düello beklentisi, milyonları heyecanlandırdı.

Silahsız buluşma merakla beklendi.

Bakanın düelloya katılmasını beklemiyorduk…

Ama yine de “Acaba”lar kafalardaydı…

Çünkü bu denli düzeysiz ön çatışmaları da ilk kez görüyorduk, aynı düello çağrısı gibi…

Başlayan atışma, neden yumruklaşmaya, birini yere sermeye kadar gitmesindi?

Bu beklenti çoğu kişinin kafasının köşesinde kıvrılıp durmuştu.

Bereket, taraflardan biri meydana çıkmadı.

Düello yumruklaşmalardan uzak, atışmalarla bitti.

Kim galip, kim mağluptu?

Bence ikisi de yenildiler…

YUMURTA KADINLARIN, ÖĞRENCİLERİN KURTARICISI

Amacım bu ilginç, görülmemiş, bugünlerde geride kalmış bir olayı tazelemek değil. Zaten hızla gelişen olaylar yüzünden aktüalitesini kaybetti.

Ben bu olayı öne çıkararak 20 yaş aralığındaki gençlerimize birkaç söz söylemek istiyorum.

Hani iktidar temsilcileri sık sık tekrarlıyorlar ya; eski Türkiye, yeni Türkiye diye.

Eski Türkiye’yi yok sayıp, bütün güzellikleri, olumlu işleri yarattıkları yeni Türkiye ile sergiliyorlar.

Birbakıma haklılar!

Gerçekten eski Türkiye, yeni Türkiye var.

Eski Türkiye’de çocuklar et, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerinden uzakta değildi. En yoksul evlerde bile bu yiyecekler eksik olmaz, bunların sıkıntısı çekilmezdi.

Ete, yumurtaya, süte özlem içinde aileler yoktu.

Hatta yumurta, yemek yapmaya fırsat bulayan kadınların, yüksek öğrenimdeki öğrencilerin kurtarıcısıydı.

“Kır birkaç yumurta, kendini aç bırakma…”

Yoğurt, her ailenin evinde bolca bulunan, yağı alınmamış sütten yapılmış, nefis fakat sıradan bir yiyecekti.

Şimdi milyonlar, her gün çocuklarına yumurta yediremiyor, süt içiremiyor.

O bolluk içindeki eski Türkiye geride kaldı.

Marketlerde artık zeytinyağı, çay gibi temel maddelerin üzerine değerli elektronik eşyaların çalınmasını önleyen alarmlardan konuyor.

Bebek maması, çocuk bezleri de bu önlemden uzak değil…

Eski Türkiye’de böyle değildi.

GELİN BAŞKA BİR ÖRNEĞE…

Gıdadan örnek verdik.

Şimdi bir de milleti millet yapan güzelliklerden söz edelim.

Eski Türkiye’de vatandaşlık para ile satılmazdı. Vatandaşlık para ile satılan bir meta değil, çok değerli manevi değerlerin bütünü, kutsal bir kavramdı.

Vatandaşlık toplumun çimentosuydu.

Turist olsun olmasın, vatana, eve gelen her yabancı saygıdeğer konuklardı. Ama vatandaş değillerdi.

Pakistanlı, İranlı, Suriyeli kardeşimiz değil, komşularımız, dostlarımızdı.

Eski Türkiye’de siyasiler birbirine küs değildi. Eski liderler muhalif, yandaş gazeteci ayrımı yapmazlardı. Seçim öncesinde karşılıklı oturup vatandaş önünde ülke meselelerini tartışırlardı. Kıt demokrasi diyorduk, hata etmişiz; bol demokrasinin nimetleri içindeydik.

Eski Türkiye’de adalet kavramı bugünkü kadar tartışılmazdı. Çünkü yargı gerçekten bağımsız ve güçlüydü.

2000 yıllarından sonra dünyaya gelip, bu iktidar süresinde büyüyen gençlerimiz, bu birkaç karşılaştırmayı dikkatle okusunlar. Ve eski Türkiye’de insanların daha mutlu, geleceğe daha umutla bakan bir milletin fertleri olduğunu görecekler.

Eski Türkiye bugünkü Türkiye değildi.