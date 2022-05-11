Geçmişte kalmak

Bazı insan tipolojileri vardır; geçmişte kalmıştır…

Zaman geçip her şey değişse de o geçmişin değerleri ve idealleri ile yaşamaya devam eder.

İnsan olarak böyle yaşamanın, ailesi ve sosyal çevresi dışında, geneli etkileme düzeyi düşüktür.

O nedenle bu tutumları, kendileri ve çevreleri hariç, genellikle bir problem teşkil etmez.

Ancak devlet yönetiminde bu şekilde bir düşünce tarzının olması, ülkenin geleceğini etkileyeceği için, tehlike de arz eder.

Çünkü geçmişte kalan düşüncelerin tekrar gündeme gelmesi ve bu yönde politikalar üretilmesi, devletler arasında kapanmış olan meselelerin tekrar gündeme gelmesi neticesini doğurur.

Buna bağlı olarak geçmişte lehte çözülen meseleler birden aleyhte çözüme dönüşebilir.

Bu nedenle geçmişte yaşananlardanders almak, geleceği projelendirmek için önemlidir. Fakat geleceğe sürekli geçmişten bakmak sıkıntı doğurur.

Bu konuyu ele alma sebebim bir süredir ülkemizde bazı “aydınlar” tarafındanülke meselelerinin“imparatorluk devamı” bakış açısı ile anlatılmasıdır.

Yurtdışında da dikkatle takip edildiğini gördüğümüz bu bakış açısı, bazı dergilerde “yeni Osmanlıcılık” adı altında ülkemizde yükselen imparatorluk öykünmesi fikri olarak ele alınmaktadır.

Nitekim ilerleyen zamanlarda ülkemizin bir hayır yuvası haline gelmesinde,bu öykünmenin bir yansıması misali, Osmanlı hayırseverliği metaforunun etkili olduğunu düşünmekteyim.

Halbuki imparatorluklar devri 20. yüzyılın başında sona ermiş, sona ererken de birçok yıkımı beraberinde getirmiştir.

Yenidünya düzeninde üniter devlet yapısı bile kendini zor bela korurken, imparatorluk düşüncesiyle hareket etmek felaketle sonuçlanabilir.

Bu fikrin en büyük tehlikesi “büyüyeyim” derken giderek küçülmeye doğru gitmektir.

Nitekim bu tarz romantik ideallerle büyümek isteyen birçok devletin günün sonunda küçülerek var olma savaşı verir hale geldiğine de şahit olunmuştur.

Bizim yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafyadır.

Hem geçmişten gelen meselelerin devam ettiği hem de geleceğin şekillendiği hepsinin iç içe geçtiği bir yerdir.

Ülkemiz ise bu karmaşıklığın her zaman ortasında olmuştur.

Böylesi zor bir ortamda devletimizi devam ettirmek üzere geçmişte kalan romantik fikirlere bel bağlamak tehlike arz eder.

Zaten geçmişe bakıldığında bugün konuşulan bir çok fikrin denendiği ve başarısız olduğu aşikarken denenmişi tekrar denemek abesle iştigal olacaktır.

Son olarak şunu söylemek isterim:

Elimizdekini güçlendirmeden hayırseverlik yapmak var olma savaşımıza kendi elimizle darbe vurmaktır. Güçlenerek var olmayı hedeflemediğimiz müddetçe sürdürülebilir bir hayrın da varlığımızı devam ettirmenin de imkanı kalmayacaktır…

Saygılarımla…