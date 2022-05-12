Ciddi, ciddi soruyorum. Sinyal vermek çok mu zor?

Ah! Herkes yanlış anladı galiba…

Ben siyasi sinyal verenlerden yâda siyasi sinyaller peşinde koşanlardan bahsetmiyorum. Bahsetmeye de gerek olmadığını düşünüyorum.

Hani bir söz vardır; “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Yani bir kişinin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler o kişilerin sözlerine, oynadıkları rollere değil yaptıkları icraatlara bakmalıdır.

Benim bahsettiğim “sinyal” başka bir sinyal.

Hani şu araçlar üretilirken, direksiyonun sağ yan tarafında bir kol vardır. İşte ben o kolun eyleme geçirdiği sinyalden bahsediyorum. O kolun adına da sinyal kolu diyorlar.

O sinyal kolu ne işe yarıyor?

“Bilmeyenlere ve bilip de kullanmayanlara anlatıyorum”

Sinyal kolu; trafikte sağa veya sola dönüşlerimizde kullandığımız kol.

Arkamızda bizi takip eden araç sürücüsünün bizim ne yapacağımızı anlamasına yarayan kol.

Dönüşlerimizi trafikte arkamızda seyreden sürücüye ışık vasıtası ile haber verilmesini sağlayan kol.

Bizim dönüşümüzü bildiren ışıkların çalışmasını sağlayan, hem bizim dönüşümüzü kolaylaştıran hem arkamızda seyreden sürücünün kazasız belasız yoluna devam etmesine yardımcı olan işte o kola “ Sinyal kolu” diyoruz. Aracın dış kenarlarında yanan ışık işaretine de “sinyal” deriz.

“Bilenlere anlatmıyorum, soruyorum”

Sevgili arkadaşlar neden hayati önem taşıyan şu sinyal kolunu kullanmıyorsunuz?

Sinyal kolunu kullanmanın size ve sizi takip eden sürücüye can güvenliği açısından ne kadar faydası var farkında değil misiniz?

Şimdi diyorsunuz ki “Yahu, hocam ne alaka, bu da şimdi anlatılacak bir mevzumu?”

Evet, üzerinde ciddi şekilde durulması ve çok iyi anlatılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Her gün hepimiz yaya veya araçla trafiğin içindeyiz.

Şöyle bir etrafıma bakıyorum, sağa, sola dönüşlerde şu meret kolu kullanarak sinyal verme alışkanlığı olmayan birçok araç sürücüsü var. Abartısız %90 sürücü sinyal kolunu kullanmıyor. Hele hele sağa dönecek ise hızla soldan sağa aracını kırıp ani dönüş yaparak diğer araçları zora sokanlara müthiş ifrit oluyorum. Trafikte sinirlenmemek imkânsız oldu.

Çok değerli sürücüler, lütfen sinyal alışkanlığını kazanalım!

Arkanızda aracıyla seyir edenler sizin sağa veya sola döneceğinizi ancak sinyaller vasıtası ile fark edebilirler.

Ani dönüşler yüzünden çok kazalar oluyor. Arkandaki kişi senin ne yapacağını, ne yöne döneceğini sinyal vermezsen nereden anlasın?

Arkanda seyreden veya yaya dönüşlerini araçların sağ ve sol yanlarda bulunan ışıklar yani sinyaller sayesinde öğrenir ona göre hızını yavaşlatır veya sağından, solundan geçer veya durur.

Ve şu sinyal vermeye yarayan kolu kullanmayı bilmek, alışkanlık haline getirmek lazım.

Nasılsa direksiyona iki elinle hâkim (egemen)sin, yapacağın basit bir sağ el hareketi ile kolu yukarı veya aşağıya hareket ettirmek çok zor olmasa gerek.

Bu basit el hareketi arkanızda seyreden araçtakileri, sizin ve yanınızdakilerin hatta yayaların hayatını korur, unutmamak gerekir.

Bu arada özellikle saygıdeğer,

Kamyon şoförlerimiz,

Otobüs şoförlerimiz,

Minibüs şoförlerimiz.

Taksi şoförlerimiz

Ve bilhassa Motosiklet kullanıcıları size sesleniyorum.

Ey! Allah’ın sevgili kulları, sizler olmazsanız bizler evlerimize, iş yerlerimize gidemeyiz. Taşıdığınız insan, yük ve yemek çok değerli biliyoruz.

Sizlere ve yaptığınız işe gerçekten saygı duyuyoruz.

Bir emek harcıyorsunuz ve emeğinizin karşılığını az veya çok alıyorsunuz. İster çalışan ister vasıtanın sahibi olun sizler birer esnaf çevrenizdeki herkes de müşteriniz, bunu unutmayın!

Üzülerek belirtmek isterim ki; Sizler maalesef trafik kurallarına hiç uymuyorsunuz.

Aniden yolun ortasında duruyorsunuz!

Araçların sağından solundan geçiveriyorsunuz!

Aniden yola fırlıyorsunuz!

Işıklarda durmamayı ters yönden gitmeyi çok seviyorsunuz!

Ve maalesef sinyal verme alışkanlığınız hiç yok!

Toplumda sizlere karşı çığ gibi büyüyen bir kızgınlık ve şikâyet var, haberiniz olsun.

Biraz daha dikkatli olun, biraz daha saygılı olun.