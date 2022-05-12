Otoyol ve otobanlarda hız limiti artırılmalı mı?

Otoyol ve otobanlarda hız limiti her zaman tartışmaya açık bir konu olarak karşımıza çıkıyor… 1 Temmuz'dan itibaren 120 kilometre olan hız sınırı 140'a, idari yaptırımın da 154 kilometreye çıkarılacağını duyuruldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda. 132 kilometre şu anda. 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler."

HANGİ YOLLARDA

HIZ SINIRI ARTACAK?

Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara-Niğde Otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.” dedi.

MEHMET ALİ ELMA

DEĞERLENDİRMESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak bir düzenlemeyi duyurdu. Bilindiği üzere trafik kazaları önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Motorlu araçlar konusunda uzman faaliyetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve üretiminde bulunan makina mühendisleri ve onların meslek örgütü Makina Mühendisleri Odası (MMO) olarak, Sayın Bakan’ın belirttiği düzenleme için önerilerimizi belirtmeyi kamusal bir görev biliyoruz.

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-Öncelikle belirtmemiz gereken husus, bakanın idari yaptırım sınırı olarak adlandırdığı, hız limiti üzerine yüzde 10 tolerans eklenmesi uygulaması, oldukça eskide kalan araç hızı tespit sistemlerinin yanılma payı olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde bu tolerans daha düşük tutulmalıdır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde bu tolerans yüzde 3, yüzde 5 oranında kullanılmaktadır.

-Öte yandan, Bakanın açıklamasında belirtildiği gibi, hız sınırında 120 km/saat hızdan 140 km/saat hıza artış yapılırsa, yaklaşık yüzde 17 artış yapılmış olacaktır. Ancak olası bir kaza durumunda, bir aracın çarpma anındaki kinetik enerjisindeki artış ise yüzde 36 oranında olacaktır. Bu, asla küçümsenmemesi gereken, çarpışmalardaki hasar ve zayiatı artıracak büyük bir artış oranıdır.

-Ülkemizde araç güvenliğinin tespiti açısından sıkıntılarımız bulunmaktadır. Hemen her açıklamamızda belirttiğimiz üzere, merdiven altı servislerde yapılan onaysız tadilat ve tamiratların yarattığı sorunlar, ancak yetkili servislerde ve/veya AB’de 2018’den itibaren zorunlu olan 2014/45/EC araç muayenesinde kullanılan OBD diyagnostik cihazlarıyla tespit edilebilir. Türkiye’de 2004 yılında (AB’de 1996 yılında) yayımlanan 96/96/EC seviyesindeki araç muayene mevzuatımız, acilen AB’deki güncel seviyeye (2014/45/EC) yükseltilmelidir.

-Ayrıca ağır taşıtlar için Almanya’daki SP gibi, ek bir teknik denetim yapılmalıdır. Örneğin Almanya’da ve AB ülkelerinin çoğunda otobüsler yılda üç defa, kamyonlar yılda bir defa olmak üzere, araç muayene periyodunun dışında ve belgeli uzman makina mühendisleri tarafından ara denetime tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de benzer bir düzenlemeye acil ihtiyaç bulunmaktadır.

-Ülkemizde otoyollarda elektronik denetleme sistemine geçilmelidir. Araçların hızlarının ve takip mesafelerinin anlık olarak denetlenemediği bir ortamda hız limiti belirlemek kazaları önleyemez. Sıkı denetlenmesi gereken konulardan birisi de şerit disiplini konusudur. Aksi kullanımların tespit edilerek cezalandırılmasını sağlayacak denetim sistemleri ivedi şekilde kurulmalıdır.

-Ülkemizde araçlarda kış lastiği zorunluluğuna ilişkin yönetmelik sorunludur. Tüm araçların gerekli dönemlerde kış lastiği kullanmasının zorunlu hale getirilmesi kazaları önlemek açısından büyük önem taşımaktadır.

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Halkımızın can ve mal güvenliğinden önemli olmamakla birlikte, daha hızlı gidecek bir aracın daha çok yakıt tüketeceği, emisyon değerlerinin artacağı, güvenlik aksamlarının daha hızlı yıpranacağının göz önüne alınması gerekir.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ

Belirtmek gerekir ki, otoyollarımızda başlıca sorun sadece yeterince hızlı gidememek değildir. Öncelikli görevimiz, yukarıda saydığımız hususlarda iyileştirmeler gerçekleştirerek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olmalıdır. Yeni bir düzenleme muhakkak bu konuları içermelidir.

PERİYODİK BAKIMLAR

Ayrıca belirtmek isteriz, Odamız araçlara yönelik süreç ve denetimlerin parçası olmaya hazırdır. Yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılarak; ticari araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendisleri’ne denetim yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel olarak kamusal denetimden geçirilmelidir. “

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma’nın değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Hız limitleri her zaman tartışıldı…

Örneğin Kuruçeşme- Derince arasında hız limiti 70 olarak belirlendi.

Başiskele-Gölcük arasında hız limiti 82…

Bence her iki limit de düşük… En az 90 olması gerekir diye düşünüyorum.

Otobanlarda hız limiti 120 olarak belirlendi.

Ama otobana çıkıyorsunuz, 180 bile basan var.

Otoyol ve otobanlardaki kazaların çoğu hızdan dolayı. Hız yaparken, dikkatli olunmalı. Trafik canavarı olmamalı…

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RAPORLAR!

Türkiye’de Suriyelilere 97 milyon kez poliklinik hizmeti verildi.

Suriyelilere 3 milyon kez yataklı tedavi hizmeti sunuldu.

Suriyeli sığınmacılara 2,6 milyon kez ameliyat yapıldı.

Türk sağlık tesislerinde 754 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi.(Sağlık Bakanlığı)

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UYANDIRMA SERVİSİ!

"Büyük paralar harcayıp ihtişamlı camii yaparlar, sonra da içinde oturup fakirlere dua ederler." (Dr. Ali Şeriati)

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Bakan olmayın Bakan olun!

CHP’den milletvekili adayı olan Ehlinaz Torun, zaman zaman ilginç twitler atıyor… Torun önceki gün, “Siz işinize bakın. İşinizi layıkıyla yapın da sonra başkalarını eleştirin. Sizler tek tek uçak kullanarak yaptığınız Kıbrıs seyahatlerinizi eleştirin. Hep bana, rab bana yapmayın. Bakan olmayın Bakan olun!” paylaşımında bulundu… Torun’un “bakan olmayın Bakan olun” sözü hoşuma gitti.

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HAKLARINI ÖĞREN!

Anlamı herkes tarafından anlaşılabildiği için “O.Ç.” kısaltması hakaret suçuna sebebiyet verir. ( Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/2089 E. 2017/5263 K.)

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