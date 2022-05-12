Coin yatırımcısı kan ağlıyor

Yaşlıların aklının bile almadığı, orta yaştakilerin oynamaya cesaret edemediği, gençlerin ise çalışmadan para kazanabilme yolu olarak gördüğü Coin Piyasası, yatırımcısını batırdı…

Coinbase kripto para borsasına göre, Bitcoin'in değeri hafta sonu 34 bin doların altına düştü. Bu durum rekor düşüş olarak kabul edildi.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen yıl kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50 düştü.

Bitcoin, toplam değeri 650 milyar dolar olan kripto para piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Son duyumlara göre ise, Kripto paraların toplam piyasa değeri 253 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara indi.

Coin yatırımcılarının ise kaybı çok daha fazla. Birçok yatırımcı düşen Coinlerin durumuna göre al sat yaptıkça TL’lerini neredeyse sıfırladı.

Coin’den kısa sürede zengin olmanın hayalini kuran birçok genç ya kredi çekti ya otomobilini sattı ya da biriktirdiği parasını dijital paraya yatırdı.

Son bir haftadaki sert düşüş ise bu yatırımcıların kabusu oldu. Dijital para yatırımcıları şimdi kaybettiklerini geri kazanma hayali yaşıyor. Kısa yoldan para kazanma hayalleri suya düşenler, Türk Liram erimesin diye Coin’e güvenenler şimdi kara kara düşünür oldu.

KBB çiftçiler için Şükriye Tutkun’u,

İzmit Belediyesi gençler için ATHENA’yı getiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenecek olan programı zenginleştirdi. Pandeminin sona ermesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla, özel günlere verilen önem de arttı. İki yıl aradan sonra Çiftçiler Şenliği de yeniden yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde İzmit Akçaova Yolu Sarışeyh Mahallesi’nde Çiftçiler Şenliği düzenleyecek. Saat 11.00’de başlayacak olan şenliğin ardından 15.00’te de Şükriye Tutkun konser verecek.

İzmit Belediyesi ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ATHENA’yı İzmit’e getiriyor. ATHENA konseri 19 Mayıs Perşembe günü Fuar İçi Güneş Sahnesi’nde saat 21.00’de yapılacak.

EYT’liler mitingi pazar günü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu “Varız, Biriz, Birlikteyiz ve Maltepe’deyiz” mitingi düzenleyecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, bir kez daha hükümete seslenerek mağduriyetlerinin giderilmesini isteyecek.

Kalabalık bir miting için haftalardır uğraşan federasyonun Kocaeli temsilciliği, İstanbul’daki bu miting için otobüs kaldıracak. Mitinge katılmak isteyenler Hakan Çağlayan ile 0532 473 52 96 numaralı telefondan ulaşarak ücretsiz kayıt işlemi yaptırabilecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de başlayacak olan mitingin 3 saat sürmesi planlanıyor. Kocaeli’den otobüslerin kalkış saati ise 08.30 olarak belirlendi.

Şehit babası Arlı, gazi ve şehit derneği başkanı oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Derneğin genel başkanı Mustafa Işık ve çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, derneğin başkanı seçildi. Yönetimine ise Mehmet Oğur, Aydın Atlı, Erdinç Doğan, Erkut Kaya, Yaşar Saral, Emre Sönmez, Ramazan Uysal, Harun Akman ve Akif Canbakış seçildi.