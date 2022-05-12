Bu işte var bir “HİKMET !”

Benim 93’te Türkiye’ye tanıttığım İhsaniyeli Hikmet Karaman, 3. kupaya koşuyor. 2002’de 2.Türkiye Kupası’nı Kocaelispor’a kazandıran, 1’nci kupada da Osieck’e kupa şampiyon olan takım hediye eden İhsaniyeli merhum Kemal öğretmenin oğlu Hikmet Karaman, Kayseri ile üçüncü kez final heyecanı yaşayacak. Kayserispor, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’u sahasında 4-2 mağlup etti ve adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı. İlk maçı Trabzon’da 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 90 dakika boyunca oyunu domine etti ve rakibine maç boyunca nefes aldırmayarak haklı bir galibiyet elde etti. Bu yarı final rövanş karşılaşmasında farklı bir detay daha vardı. İlimizin deneyimli teknik direktörlerinden, Kocaelispor ile de 2002’de Beşiktaş’ı Bursa’da bozguna uğratarak Türkiye Kupası sevinci yaşayan Hikmet Karaman ile yine Kocaeli’de oynamış olan futbolculardan Emrah Başsan’ın özel performansları turun belirleyici unsurları oldu.