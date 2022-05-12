Devletin rakamlarına güvenmiyoruz

“Üç türlü yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan ve en büyüğü olan istatistik yalan” diye bir veciz söz vardır. Yani yalanın en katmerlisini rakamlarla oynayarak söyleyebilirsiniz.

Nebati Bakan’ı yanlış anladığımızı yeni fark ediyorum. Aslında Maliye ve Hazine Bakanı olarak kendisinden rakamlar duymak istediğimiz halde O “ekonominin durumunu anlamak için gözlerimin içine bakın” demesi boşuna değilmiş. Anladım ki O, yalanın bu boyutunu söyleyemediği için “istatistik yalan yöntemine” başvurmuyormuş. Galiba O’nu bu yüzden sempatik buluyoruz.

Ama diğer kurumların başkanları öyle mi?

Mesela Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) görevi Türkiye’nin ekonomik, sosyal durumunun fotoğrafını çekmek idi. TÜİK bunun yerine enflasyonla ve işsizlikle mücadele (!) etmekle görevliymiş gibi rakamlara taklalar attırarak makyajcılık gibi marifetler edindi.

Hiçbir bağımsız ekonomist devletin verdiği enflasyon, işsizlik vb rakamlara inanmıyor. Enflasyonda Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), İşsizlikte sendikaların araştırmalarını daha inandırıcı buluyoruz.

Mesela Merkez Bankası kanunla kendisine görev olarak verilmiş enflasyonla mücadele işini bıraktı. Piyasaya müdahaleyi bile devlet bankalarına devretti, “arka kapı müdahaleleri” denilen yöntemi keşfetti.

Merkez Bankası “ben kurları baskılamak için müdahale etmiyorum” diyor. Ama Ocak ayından Nisan sonuna kadar Merkez Bankası kasasından 27 Milyar dolar buharlaşmış. Damat Bakan döneminde kaybolan 128 milyar dolar olayının yeni versiyonunu yaşıyoruz.

Merkez Bankası 2021’de yıl içinde 4 defa enflasyon hedefi açıklayıp, 11. Ayda açıkladığı son hedefte bile gerçekleşen rakama yaklaşamayan tahminler yaptı. Yılbaşındaki açıkladıkları 2022 yılı enflasyon hedefini büyük ölçüde revize etti. Fakat yılsonu için hedeflediğini açıkladığı yeni enflasyon rakamına daha ilk dört ayda ulaşıldı. Belli ki enflasyon hedefini yine yenileyecek.

Aslında AKP iktidarının uzun vadeli hedeflerindeki şaşma daha da büyük. Cumhuriyetimizin 100. Yılı hedefine göre Milli Gelirimiz 2 Trilyon Dolar olacaktı. Oysaki bugün Milli Gelirimiz sadece 802 Milyar dolarda kaldı.

2023 hedefi olarak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olmayı vaat ettiler. Türkiye 17. Sıradan 21. Sıraya düştü. IMF’nin 2022 sonu tahminine göre Türkiye 23. Sıraya düşecek.

Bu durumda bile CB Erdoğan “2023 hedeflerinden şaşmadan ilerliyoruz, en büyük ilk on ekonomi arasına girmeye her zamankinden daha yakınız” diyerek üstün propaganda yeteneğini konuşturmakta.

İktidarın, Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels’i bile kıskandıracak şekilde, O’nun yöntemlerini geliştirerek kullanması, 20 yıl iktidarda kalmayı sağlayan siyasi bir başarı olarak değerlendirilebilir.

Ancak bu yöntemler artık daha az işe yarıyor sanki.

İKTİDARIN VAATLERİNE İNANAMIYORUZ

Hani bir fıkra vardır. Kız istemeye giden damat adayı kendisini methedici özellikler sıralar. Sigara, içki, kumar gibi kötü alışkanlıkları olmadığını, iyi bir işi ve geliri olduğunu, evcimen bir yapısının olduğunu falan anlatır.

Kızın babası memnun olur ama yine de bir soru sormaktan kendini alamaz. “Evlat herkesin bir kusuru olur, senin hiç mi kötü bir huyun yok?” diye sorar.

Damat adayı son derece nezaketle “olmaz olur mu efendim benim de küçük bir kusurum var: yalan söylerim” demiş.

İşte bizim iktidara bakışımız buna benzedi.

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İçişleri Bakanı “sığınmacı” denilen Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı vd kişilerin sayısını açıklıyor, inanmıyoruz. Bunlardan vatandaş yapılanların sayısını açıklıyor, inanmıyoruz.

Turizm Bakanı turist sayısını ve tahmini geliri açıklıyor, inanmıyoruz.

Çalışma Bakanı “işçi ve emeklilerin maaşlarını enflasyonun üzerinde artırdık” diyor, inanmıyoruz.

Tarım Bakanı tarımda üretimin arttığını açıklıyor, inanmıyoruz.

Enerji Bakanı ikide bir bulduğumuz doğalgaz rezervleriyle ilgili rakamlar veriyor, inanmıyoruz.

2010 yılından itibaren her seçim arifesinde bilboardlarda yukarı bakan bir Erdoğan ve uçak resmi ile ‘Yerli uçağımız göklerde’ propagandası yapılıyor. Bu uçak yeryüzüne hala inmemiş olacak ki yerli ve milli uçağımızı göremedik. Şimdi de yine Erdoğan bu defa “yerli ve milli uçağımız 2025’de uçacak” diyor. Ama kimse inanmıyor.

Bu inançsızlığımızın sebebi açık. İktidar adına konuşanların verdiği rakamlar, anlattıkları ve vaat ettikleri yaşadığımız hayatın gerçeklerine uymuyor.

Gördüklerimiz, yaşadıklarımız başka… Hayaller ve anlatılanlar başka…