Kimyasal gübreye sevda

Bitkiler genelde, toprakta çözünen maddeleri kökleriyle emerek beslenir. Bu besin maddelerinin bir kısmı tüm bitkiler, bazıları belirli bitkiler için elzemdir.

Ancak bu maddeler toprakta her zaman yeterli miktarda olmayabilir. Çünkü toprağın yıkanması veya sürekli olarak aynı bitkilerin hasat edilmesi, sonradan gelen bitkilerin hayatta kalması için gerekli olan besin miktarını önemli ölçüde azaltabilmektedir.

Bu durumda tek çare gübre kullanımıdır.

Çünkü, kimyasal veya doğal konumda gübreler yoluyla toprağı, bitkileri besleyici maddeler açısından zenginleştirmek, kimyasal-fiziksel dengesizliğini düzeltmek ve içerdiği besin maddelerini bünyesinde tutacak duruma getirmek mümkün olur.

Ancak bu konuda hiç unutulmaması gereken bir durum var:

Çevre ve yeraltı suyu kirliliğine neden olabildiğinden özellikle kimyasal gübrelerin, sadece gerektiğinde ve ancak önceden belirlenmiş ölçüde kullanılması şarttır. Çünkü gübrelemede aşırılık bitkiye de zarar verebilmektedir.

Bu konuda özellikle azot içerikli gübre kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor.

Azot esaslı gübrelerin hammaddesi olan amonyak toprakta parçalanarak amonyum ve nitrata dönüşür. Ama nitrat, taban sularına ulaşarak çok daha fazla kirlenmeye neden olmaktadır.

Bizim ülkemizde tarımla uğraşanların çok büyük bir çoğunluğu gübre kullanımı konusunda çok yanlış düşüncelere sahiptir. Onlara göre gereğinden fazla gübrenin bitkiye hiçbir zararı yoktur ve ne kadar fazla kullanılırsa ürün o kadar artacaktır! Çalışma hayatımda bu konuda, üstelik çok komik örneklerle bile karşılaştım.

İnegöl yöresinde gittiğim bir kavaklıkta ağaçların gövdelerinde yumurta büyüklüğünde kovuklar vardı. Sahibine önerilerde bulundum. Bir sene sonra merak edip aynı kavaklığa gittiğimde çok şaşırdım. Çünkü kavakların gelişimi gözle görülür şekilde artmış ama gövdelerdeki yaralar kapanmamış ve kavaklığın sahibi çok komik bir tedbir olarak oyuklara gres yağı doldurmuştu. Ağaçlardaki normal gelişmeye karşın yara yerleri acaba neden kapanmamıştı? Oldukça büyük olan bu kavaklığın içinde dolaşırken yerde kimyasal gübre atıkları gördüm. Acaba hangi gübre hangi miktarda ve nasıl kullanılmıştı?

Şimdi sıkı durun; Kullandığı azot gübre, inanmak çok zor ama her zaman önerilenin tam on yedi misliydi. Fazla azot gübre, bitkilerin dokusunu daha pöröz hale getirir ve yaraların kapanmasını geciktirir. Üstelik bu durumda ağaç, odununa işleyen böcek larvalarına hiçbir direnç gösteremez. Olan buydu.

Bir başka örnek vereyim:

Aklımda kaldığına göre 2002 yılında Anadolu’nun bir yöresinde kavaklıkları inceledim. Bu çalışma sırasında çok sempatik, yaşlı bir kişi ile kavaklığına da gittim. Çevredekilere göre son derece iyi gelişmiş bir kavaklıktı.

Kavaklığın içinde geziyoruz: Bana sürekli soruyor “Gübre kullanayım mı?”

Kendisine, gerek olmadığını açıklıyorum ama “Bütün komşularım kullanıyorlar” diye cevap veriyor. Çünkü Anadolu köylüsünde “Babadan ve komşudan görme” uygulama çok önemlidir.

Ona evimin telefon numarasını verdim. Çünkü anladım ki özellikle gübre kullanma konusunda ne yapacağını bilmiyor. Boşuna para harcayacak…

Ara sıra akşamları eve telefon ediyor. Aklı kavaklığını gübrelemekte. Çünkü komşular gübre kullanıyor ya!..

Her seferinde kavaklığının mükemmel olduğunu ve gübre kullanmasına gerek olmadığını kendisine yeniden anlatıyorum.

İnanmayacaksınız ama yaz boyunca 3-4 defa telefon etti. Ben razı olsam o kadar sevinecek ki sormayın! Hemen gübre kullanacak…

Bir akşam yine telefon; Gübre kullanayım mı Necdet bey?

Durumu iyi anlasın diye ona şunu söyledim:

Sakıp Sapancı’ya 100 lira verdiğini düşünelim. Bu para onun hayatını ne kadar değiştirirse senin vereceğin gübre de kavaklığını o kadar değiştirecek.

Bana ne desin beğenirsiniz!.. Sevinç dolu bir sesle; Çok iyi anladım Necdet bey… Benim kavaklığıma gübre gerekmiyor.

Hey gidi Anadolu köylüm! Çok yaşa!

Kaynak:

Anonim. 2020.Concime. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Anonim. 2022. Concimazione. giardinaggio.net