Doruktakilerin ödül töreni

Kocaeli Gazetesi 48 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu süre içinde yüzlerce gencin umut kapısı olarak onların gazetecilik alanında yetişmesine öncülük yapıp meslek sahibi olmasını sağladı.

Kentte yaşayan insanların mutluluklarının ve acılarının duyurulmasını ve paylaşılmasını sağladı. Yıllardır aksatmadan köşe yazısı yazan bir emekli öğretmen olarak bana ve benim gibi birçok kişiye de okul oldu. Yazmak için okumak ve araştırmak başlı başına güzel bir aktiflik sağlamaktadır.

Yazmış olduğum makalelerden yayınlanmış altı adet kitap sahibi oldum. En az dört adet kitap olacak şekilde makaleler sırada bekliyor.

Yazdığımız makalelerin harfine dahi dokunmadan aynen yayınlanması özgürlük ve demokrasi bakımından gurur verici bir anlayış.

Evet, 48 yıl yayın hayatının 1991’den bu tarafa her yıl ön araştırma sonucunda büyük jüri tarafından Doruktakiler adı ile birçok dalda kişi ve kurumlar arasından titiz bir oylama ile seçilenler belirlenir. Bu ödüle layık kişi veya kurumlar kamuoyuna tanıtılır.

Bu yöntem rekabeti artırıcı ve o derecede de teşvik edici, tanıtıcı güzel bir sonuç doğurur.

Nitekim 2021 yılının Doruktaki kişi ve kurumlara Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 16 Mayıs günü saat 14.00’te geleneksel olarak ödülleri sahiplerine verilecektir. Bu organizasyonu yapan Kocaeli Gazetesi’ni ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Ödül alanları da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

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TARTIŞMA PROGRAMLARI

Televizyonlarda tartışma programları halkı bilgilendirme bakımından faydalı ve önemli olduğuna inanıyoruz. Ancak bu konuların ciddiyetle ve samimiyetle ele alınması, uzmanlarınca yorumlanması, inandırıcı olduğu kadar bilgilendirici olması gerekir.

Programlara katılanlar; Gazeteci kimliği ile siyasetçi, akademisyen, kamuoyu araştırmacısı, konusu ile ilgili uzmanların bilgilendirmeleri elbette ki faydalı ve önemlidir. Ama burada birçok kez kantarın topuzunun kaçtığını görüyoruz. Şöyle ki; her tartışma ve bilgilendirme programlarında kadrolu eleman gibi aynı kişiler konuşmacı ve yorumcu olarak bulunuyorlar. Bunları dinleye dinleye ne konuşacaklarını önceden biliyor durumdayız.

Bazı kişiler maşallah her konuda sanki uzmanmış gibi hep onlar tartışma programlarının içindeler. Bir göze çarpan konu ise tartışma adabı ve kuralının hiçe sayılarak seviyesiz, saldırı ve kavga ve hakaretlerin yapılmasıdır. Bu ve benzer olumsuzlukların tartışma ve bilgilendirme programlarının kalitesini düşürüp, amacından uzaklaştırıyor. Çok kerede o kanalı değiştirmek zorunda kalınıyor. Faydalı olduğuna inandığımız tartışma ve bilgilendirme programlarının dikkatli, seviyeli, özgür ve gerçek bilgi sahibi kişilerce yapılmasını diliyor ve bekliyoruz.

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KOCAELİ KİTAP FUARI

Kocaeli Kitap Fuarı pandemi nedeni ile ara verilen iki yıldan sonra 12. kez yeniden okurlarla buluşmak üzere kapılarını yeniden açıyor. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapmaktadır.

Davetiyede "Kağıttan Dünyaların Keşfi" sloganı ile 13 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30 Sekapark’ta Kongre Merkezi’nde özel açılış ile İbrahim Sadri'nin şiir dinletisi ile açılmış olacak. Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evimiz olarak Melekler Yayıncılık stadında yerimizi alacağız.

Benim kitaplarım yanında, Azerbaycan'ın Sesi Dergilerimiz, İçişleri Bakanlığımız ile müşterek projemiz sonucunda yayınladığımız kitaplarımız ile dergilerimizin tanıtımını yapacağız. İmza kampanyamız olacak.

İlerleyen günlerde daha değişik aktiviteletimiz de olacaktır.

Kitap Fuarının ilimizin tanıtımı yanında, birçok yazarın kendileri ve kitapları ile yakinen tanıma, görme ve konuşma imkanı da gerçekleşecektir.

Kitap Fuarının hayırlı uğurlu olmasını diliyor, gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum.