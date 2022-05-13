Karamürsel’de zeytinlik alana malikane yapılmış!

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Karamürsel’deki bir durumla ilgili değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

“ Karamürsel Kalıcı konutlar bölgesinde vadi içinde güzel bir zeytinlik vardır.

O alanda Karamürsel’in en eski zeytin ağaçları bulunur.

Bu bölgeyi bir zamanlar Altınova’yı ve çevresini tersane bölgesi yapmak için çok büyük mücadele eden ve kendine ait ve bazı kabine mensuplarına tersane sahibi olmasına vesile olan ünlü hemşerimiz eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe satın aldı.

Zeytinlik alanda bina yapılmasına izin veren her hangi bir imar izni olmamasına rağmen alandaki o güzelim zeytin ağaçlarını keserek kendine malikane yaptı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karamürsel Belediyesi bu bölgeye malikane yapması için elinden gelen her türlü desteği maalesef sağladı.”…

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Maalesef AKP iktidarı, zeytinlerin korunmasıyla ilgili yeterli çabayı göstermiyor, yeni zeytin kanunları çıkartarak, zeytin alanlarında maden aranmasına izin veriyor.

Durum böyle olunca zeytin alanlarına malikane yapılmasının da bir nevi önü açılıyor.

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RAPORLAR!

Türkiye’de Suriyelilere 97 milyon kez poliklinik hizmeti verildi.

Suriyelilere 3 milyon kez yataklı tedavi hizmeti sunuldu.

Suriyeli sığınmacılara 2,6 milyon kez ameliyat yapıldı.

Türk sağlık tesislerinde 754 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi.(Sağlık Bakanlığı)

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UYANDIRMA SERVİSİ!

"Büyük paralar harcayıp ihtişamlı camii yaparlar, sonra da içinde oturup fakirlere dua ederler." (Dr. Ali Şeriati)