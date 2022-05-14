Gül alımı, dikimi ve bakımı!

Saygıdeğer okuyucularım; Bahçelerimize dikmek için dışarıdan satın alacağımız güllerin ve bahçelerimize dikilmiş olan güllerin ömürlerinin uzun olması için bazı önemli konulara dikkat etmeliyiz. Böylelikle güllerimiz uzun bir süre sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettireceklerdir. Söz konusu bu durumlara dikkat edilmediği sürede diğer bütün ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılasanız dahi ömürlerinin uzamasına çok fazla etkili olmayacaktır.

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Öncelikle bahçelerimize dikmek için ilk olarak gül alacak değerli okuyucularımın alacağı güllerin aşı ile mi yetiştirilmiş, yoksa çelik ile mi yetiştirilmiş olduklarına dikkat etmelidirler. Gül alacağı yerdeki yetiştiriciye de bunu sorup öğrenmelidirler. Eğer aşı ile (göz aşısı), diğer adı yaprak aşısıyla, yetiştirilmiş iseler bunlardan almalıdırlar. Eğer aşı ile değil de çelik ile yetiştirilmiş iseler bunları almamalıdırlar. Çünkü çelikle yetişen güllerin ömürleri diğer aşı ile yetiştirilmiş güllere nazaran daha az olmaktadır. Ayrıca gelişmeleri de diğer aşılı güllerle kıyaslandığında daha zayıf gelişmekte gonca dalları da fazla büyümemekte ve bu dallarda oluşan gül goncaları da zayıf ve cılız gelişmektedirler.

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Bu sebepten dolayı bu şekilde yetiştirilmiş güller hastalıklara karşı daha dayanıksızdırlar. Ayrıca soğuklara ve donlara karşı da aşı ile yetiştirilmiş güllere kıyasla daha dayanıksızdırlar.

Ayrıca aşı ile yetiştirilmiş güllerde önemli bir konu daha var. Bu da aşılanmış olan gülün nasıl bir yabaniye aşılanmış olduğudur. Yabani güller de iki çeşittir. Biri, hepimizin bildiği gibi kuşburnu dediğimiz dikenli yabani; diğer bir çeşit de dikensiz olan yabanidir. Dikenli olan yabaniye - kuşburnu yabanisine - aşılanarak yetiştirilen güller, diğer dikensiz yabaniye aşılanan güllere kıyasla ömürleri daha uzun olmaktadır. Bu durum da gül satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Ayrıca bundan başka bahçelerimize dikilen güllerin ömürlerinin uzaması için iyi bir budama yapılmasıyla olur.

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Bu durumu da kabaca şöyle sıralayabilirim: Öncelikle ilk olarak gül ağacı üzerinde hiçbir kuru dal bırakılmamalı, aşılanmış olan gülün altından çıkan bütün yabani filizleri izleyerek büyümeden devamlı temizlemelidir. Ayrıca gül ağacı üzerinde bulunan zayıf dallar ve ağaca zarar veren diğer bütün dallar budanarak temizlenmelidir. Ağaç üzerinde bulunan hastalıklı dallar varsa bu dalları da kesip imha etmeliyiz. Üstünde açıp geçen kurumuş gül çiçeklerini de kesip temizlenmelidir. İyi bakıldıkları zaman bazı gül cinslerinin yüz veya yüz elli yıl yaşadıkları bilinmektedir. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere… Saygılarımla…