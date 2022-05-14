Demirelli, Özallı, İnönülü “neşeli” yıllar

Bugünün liderlerinin birbirine ağza alınmayacak sözler söylediğini her duyduğumda, eski günleri hatırlıyorum.

Eski liderler, mizahı seven espri dolu insanlardı.

Süleyman Demirel, Turgut Özal, Erdal İnönü; kendileriyle barışık ve hoşgörülüydü.

Bir araya geldiklerinde birbirlerine “düşman görmüş gibi” davranmazlar, inceden takılırlar, çevresindekileri güldürürlerdi.

Örneğin…

ANAP Genel Başkanı Turgut Özal oldukça kilolu, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ise sıska yapılıydı.

Bir bayram günü Turgut Özal, Erdal İnönü’ye “Seni gören ülkede kıtlık var sanır, biraz yemek ye Erdal Bey” diye takılınca, Erdal İnönü hemen cevabı yapıştırır:

“Sayın Özal, seni gören de bu kıtlığın sebebini hemen anlar.”

Bir espri de Süleyman Demirel’den.

Bir bayram sabahı gazeteciler Demirel’e sorarlar:

“Ülkenin durumunu bir kelimeyle izah eder misiniz?”

Demirel “Bir kelimeyle söyleyeceksem ‘Eyi” der ve ekler:

“Ama iki kelimeyle söyleyeceksem, ‘Eyi değil”.

Demirel’in unutulmaz sözleri

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Madem liderlerden başladık devam edelim.

Genç kuşaklar bilmez, Süleyman Demirel’den iki satır söz edeyim.

Demirel, “cumhuriyet kuşağı” olarak bilinen siyasetçilerin başında gelir.

1962’de Adalet Partisi ile siyasete atıldı.

Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinde başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı.

7 yıl yasaklı kaldı, 6 defa hükümetten gitti, 7 kez hükümet kurdu.

Halk ağzıyla konuşurdu, belleği güçlüydü, hazır cevaptı.

Benzetmeleri ve efsane sözleri, hâlâ dilden dile konuşulur.

Bugün bu sözleri bir hatırlayalım istedim.

Bu sözleri okurken, bir de bugünün Türkiye’sini düşünün.

Nereden nereye…

* “Yollar yürümekle aşınmaz.”

(1968’de Adalet Partisi Ankara İl Kongresi’nde, Demirel konuşurken bir delege, kürsüye doğru koşarak "Komünistler bu tarafa doğru yürüyorlar" diye bağır. Demirel konuşmasını hiç kesmeden "Yürüsünler ne olacak, yollar yürümekle aşınmaz. Tabanları yanana kadar yürüsünler" diye cevap verir.) * “Gap'ı kimseye gap diye gaptırmam.”

(GAP Projesi’nin bitmeyeceğinin söylenmesi üzerine) * “Dört kaz teslim etsen, akşama üçünü kaybedip gelir.” (1980 öncesinde Bülent Ecevit’e)

* “Bulun 226’yı düşürün hükümeti.”

* “Demokrasilerde çareler tükenmez.”

* “Dün dündür, bugün bugündür.”

* “Şapkamı alır giderim.” (Demirel’in meşhur sözünün tarihi Mart 1963’e dayanıyor. 1960 ihtilalinden 3 yıl sonra, Celal Bayar için özel af çıktı. Kayseri Cezaevi’nden Ankara’ya geçen Bayar’a tepki gösteren gençlik örgütleri sokağa döküldü. 24 Mart 1963 gecesi iş iyice çığırından çıktı ve AP Genel Merkezi taşlı sopalı gruplarla harabe haline getirildi. ‘Şapkayı alıp gitme’ efsanesi o Mart gecesi yapılan toplantıda doğdu. Demirel ‘Bu memlekette 50 sene daha demokrasi olmaz’ dedi ve partiyi kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Partililerin bütün ısrarlarına rağmen kabul etmedi ve istifa etti.) * “Binaenaleyh Türkiye'nin altı çürüktür, Türkiye'nin altı çürüktür diye bırakıp gidecek değiliz, bununla yaşamasını öğreneceğiz.” (17 Ağustos 1999 depremi sabahı)

* “Benzin vardı şeker vardı, şerbet yapıp biz mi içtik?”

* “Neresini sıksaydım?” (Bülent Ecevit'in elini sıkmasının doğruluğunu kendisine soran gazetecilere cevaben)

* “Görünen köy uzakta değildir”

* “Devlet bazen rutinin dışına çıkabilir.” (Susurluk skandalı sonrası) * “Ne veriyorlarsa benden beş fazlası” (Bir seçim öncesi verdiği vaat)

* “Türkeş Türk çocuğu, Ecevit halk çocuğu, Erbakan Müslüman çocuğu, biz o... çocuğu muyuz?”

* “Güniz Sokak'ta Nazmiye ile tavuk besleyecek değiliz.”

* “Goalisyon hökümetimiz hayırlı uğurlu olsun”

(1991 genel seçimleri sonrası DYP-SHP koalisyon hükümetinin kurulduğu gün)

* “Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yaptırır hep beraber içinde otururduk”

* “Ege bir Yunan gölü değildir. Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de değildir.”