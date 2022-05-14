Gelir ve yaşam koşullarınız 2021 YILINDA NASILDI?

Mart 2020’de başlayan pandemi süreci, her kesimi etkiledi. Gelir ve yaşam koşulları değişti. TÜİK, 2021 Gelir ve Yaşam Koşullarını araştırdı… Sonuçları açıkladı. Birlikte okuyalım;

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır.

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Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %46,7'ye düşerken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,2 puan artarak %6,1'e yükseldi.

Gini katsayısı 0,401 olarak tahmin edildi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,009 puan azalış ile 0,401 olarak tahmin edildi. Toplumun gelirden en fazla pay alan %20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan %20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı 8,0'dan 7,6'ya, gelirden en fazla pay alan %10'unun elde ettiği gelirin en az pay alan %10'unun elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı ise 14,6'dan 13,7'ye düştü.

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Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri % 10,6 artarak 2021 yılı anket sonuçlarına göre 76 bin 733 TL oldu.

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Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre %11,9 artarak 33 bin 428 TL'den 37 bin 400 TL'ye yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla göre 6 bin 585 TL artarak 49 bin 297 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 41 bin 753 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 38 bin 159 oldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 29 bin 445 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.

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Toplam gelir içerisinde en yüksek payı, %47,1 ile bir önceki yıla göre aynı kalan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sırayı %23,9 ile önceki yıla göre 2,1 puanlık artış gösteren sosyal transfer geliri alırken üçüncü sırayı %17,5

ile önceki yıla göre 0,2 puan azalan müteşebbis geliri oluşturdu.

Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı bir önceki yıla göre 2,5 puan artarak %23,4 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı 1,7 puan azalarak %90,0 olarak gerçekleşti.

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Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 68 bin 229 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 47 bin 326 TL, lise altı eğitimlilerde 35 bin 344 TL, bir okul bitirmeyenlerde 25 bin 911 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde 19 bin 835 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış %18,2 ile okur-yazar olmayan, en düşük artış ise %7,6 ile lise altı eğitimli fertlerde oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde; en yüksek yıllık ortalama gelirin 51 bin 173 TL ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 32 bin 635 TL ile tarım sektöründe olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış %29,2 ile tarım sektöründe gözlenirken, bunu %11,2 ile hizmet sektörü izledi. Diğer taraftan sanayi sektöründe %6,1, inşaat sektöründe ise %4,7 artış gözlendi.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLAR

Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 136 bin 280 TL, ücretli maaşlılarda 46 bin 846 TL, kendi hesabına çalışanlarda 37 bin 871 TL ve yevmiyelilerde 18 bin 006 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre en yüksek artış %14,0 ile kendi hesabına çalışanlarda, en düşük artış ise %2,4 ile yevmiyelilerde oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK

Toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2021 yılında 0,6 puan azalarak %14,4 oldu. Medyan gelirin %60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan azalarak %21,3 olarak gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %40'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık azalış ile %8,5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %70'i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,3 puanlık azalış ile %28,7 oldu.

YOKSULLUK ORANI

Hanehalkı tipine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarında yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 4,4 puan azalarak %6,5, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında ise 0,4 puan azalarak % 9,1 olmuştur. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,1 puan artarak % 18,5, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,3 puan azalarak % 14,2 olduğu görüldü.

KİRA ÖDEMEYENLER

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,3 puan azalarak 2021 yılında % 57,5 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı % 26,8, lojmanda oturanların oranı % 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise % 14,6 oldu.

KONUT VE ÇEVRE PROBLEMİ

Kurumsal olmayan nüfusun %3 4,3'ü konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, % 33,9'u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemleri yaşarken, % 23,4'ü trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

TAKSİT ÖDEMELERİ

Geçen yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 5,4 puan artarak % 63,7 oldu. Nüfusun % 6,6'sına bu ödemeler yük getirmezken % 23,0'ına çok yük getirdi. Hanelerin %60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, % 38,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, % 33,4'ü beklenmedik harcamaları, % 20,5'i evin ısınma ihtiyacını, % 62,9'u eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2021 değerlendirmesini yukarı okudunuz.

Yapılan araştırmayı kendinize uyarlayın.

Gelir ve yaşam koşullarınız nasıl değişti…

Muhtemelen bu yazıyı okuyanların çoğunun gelir ve yaşam koşullarında eksilme olmuştur.

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Kitap okumaya kaç

dakika ayırıyoruz?

Kitap okumak önemli… Ama biz bunu bilmiyoruz… En fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD’de bu oran yüzde 12, İspanya’da ise, yüzde 9. Türkiye’de ise, oran binde bir. Okuma alışkanlığında, dünyada 86. sıradayız. Kitap okuyanların yüzde 65’i aşk, yüzde 24’ü siyasi, yüzde 13’ü düşünce, yüzde 7’si kişisel gelişim kitapları okuyor. TÜİK verileri, Türk insanının kitap okumaya sadece 1 dakika ayırdığını gösteriyor. Buna karşılık TV izlemeye ortalama 6 saat, internete bağlanmaya 3 saat ayırıyor. İhtiyaç listesinde kitap okumak 235. sırada yer alıyor. Yani anlayacağınız kitap konusunda içler acısı durumdayız…

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Başarılı olmanın sırrı nedir?

Genellikle insanlar başarılarını şanstan ziyade zekâ, yetenek ve çok çalışmaya bağlıyor. Ancak yapılan araştırmalarda başarılı insanların genel olarak orta derecede yeteneğe sahip ancak çok şanslı insanlar olduğunu gösteriyor. Yirmi yıla yakın bir süre boyunca başarı ve şans ilişkisini araştıran Stanford Üniversitesi profesörü Tina Seelig ise bu araştırmasına dayanarak başarılı kişilerin şanslı olduklarını ama bu şansı kendilerinin yarattığını savunuyor.

Şansınızı arttırmanın yolu ise dört temel davranıştan geçiyor:

1-Tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olun ve her ihtimale pozitif yaklaşın.

2-Konfor alanınızdan çıkmaktan ve risk almaktan korkmayın.

3-Çevrenizdekileri takdir etmekten vazgeçmeyin.

4-Fikirlerinizi hemen çöpe atmayın, kötü fikirlerden bile faydalı şeyler öğrenebileceğinizi unutmayın.

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Mutluluk üzerine 5 tavsiye

1-Sonuca değil sürece odaklanın. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şey çok hızlı akıp gidiyor ve bu kadar hızın arasında genelde odaklandığımız tek şey sonuç oluyor. ...

2-Çok şeye sahip olmak yerine az şeye ihtiyaç duyun. ...

3-Şikayet etmeye değil, çözüme vakit ayırın. ...

4-Kabullenin ve yola devam edin. ...

5-Çokça şükredin.

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ÜNLÜLERDEN

ANLAMLI SÖZLER

-Hakları ve zevkleri ellerinden alınan gençler, onların yerine daha gizli ve tehlikeli olanlarını koyar. (J. J. Rousseau)

-Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı. İnsan kuşları sevdi ve kafesleri yarattı. (Jacques Deval)

-Mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmak için yaşayamam. Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun! (Bob Marley)

-Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem. (Özdemir Asaf)

-Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. (Moliere)

-Aşk iki kişilik bencilliktir. (Antoine De Salle)

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Mutfak temizliği için

-Buzdolabı içinde oluşan kokuları gidermek için ufak bir kap içine kahve ilave edin ve her katın köşesine bu kapları yerleştirin.

-Sıcak bölgelerde unlar hemen böceklenir. Fakat un kabının içine defne yaprağı eklediğinizde bu böceklenmenin önüne geçebilirsiniz.

-Mutfak lavabolarında oluşan kokuları önlemek için lavabo giderinize lavanta yağı veya limon yağı damlatabilirsiniz. Her hafta uygulamada kötü kokuları yok edebilirsiniz.

-Halınızda oluşan yemek lekelerini bulaşık makinesi parlatıcısı ile geçirmeniz mümkündür. Leke üzerine dökün ve silin.