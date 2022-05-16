Kocaeli Gazetesi yerel basında bir devrimdir

48 yıl önce bugün Kocaeli, yepyeni bir teknikle hazırlanan gazetesine kavuşmuştu.

Yeni gazete önemli bir olay, yerel basın için önemli bir gelişmeydi.

Matbaanın kuruluşunda 400 yıl geride kalan ve bunun bütün sıkıntılarını, kayıplarını sosyal, kültürel alanda yaşayan ülkemiz, baskı teknikleri konusunda aynı geri kalmışlığı yaşamadı.

El dizgisi, entertip gibi makine dizgisi, düz tipo baskısı, rotatif, ofset, tifdrukgibi gazete, dergi, kitap baskı tekniği ve araçları, meslekte 50 yılını aşmış bizim gibi gazetecilerin hiç yabancısı değildir. Bu teknoloji çok hızlı biçimde ülkemizde kullanılmış, yenilikler hızla birbirlerinin yerini almıştır.

HABERDE YENİ UFUKLAR

Teknik gelişim gazetecilikte yarar sağlamış mıdır? Elbet de sağlamıştır.

Öncelikle habercilikte hız sağlamıştır.Habergazetelerin ilk ve önemli görevidir

Bir dokunuşta su gibi akıp binlerce baskı yapan makineler sayesinde, gazetelerin 24 saatte gelişen olayları okura hızla yansıtması mümkün olmuştur.

Yine fotoğraf ve benzeri görsel belgelerin gazetelerde renkli, çekici biçimde sunulması baskı tekniğindeki gelişmeler sayesinde olmuştur.

Gazetecilikte teknik gelişmelerinyanında iletişim teknolojisindeki yeniliklerhabercilikte yeni ufuklar açmıştır. Uzun yıllar kullanılan telefon ve teleks gibi haberleşme araçlarının yerini yenilerinin alması, şaşkınlığa nenden olan durumları günlük sıradan aletler durumuna getirmiştir.Bir haberi gazeteye canlı olarak anında aktarmak,çok kolaylaşmıştır.

SOSYAL MEDYA GAZETELERİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Teknik ne kadar haberin hızını arttırdıysa da gazeteler yayın periyoduna uymak zorundadır. Yani okura sabahtan sabaha ulaşması zorunlu olan bir organdır.

Eskiden bu periyotu bozan akşam gazeteleri vardı. Günün en çarpıcı haberini manşet yapan gazeteler,yaygara koparan seyyar bayiler kanalıyla satılırdı.

Artık böyle bir gazeteye gerek yok. Çünkü her olay, gelişme,sosyal medya kanalı ile anında okuyucuya ulaşmaktadır.

Teknolojinin sağladığı araçlarla bir cep telefonu sayesinde haberlere, yorumlara kısa zamanda ulaşmak olanağı varken, gazetelere gerek var mı? Yakın gelecekte gazeteler ortadan kaybolacaklar mı?

Bu incelenmeye, üzerinde tartışılmaya çok elverişli bir konudur.

Gerçek şu ki tirajların rakamlara yansıyan hızlı düşüşleri, sosyal medyanın gazetecilikte meydana getirdiği derin yaranın izlerini ortaya koyuyor.

Bütün bu olumsuzluklara karşın görsel basının yaşamını ve toplumdaki etkisini sürdüreceği kanısındayım.

Gazeteciliği tekniği gelişti. Acaba gazetecilik mesleğinin niteliğinde de bu hıza uygun bir gelişim, değişim oldu mu?

Geçen zaman içinde bunu yaşayarak izleyenlerdenim. Konunun ulusal basın ve yerel basın diye iki ayağı var.

GAZETECİNİN NİTELİĞİ

Ulusal basında gazetecilik başından bu yana hep birinci meslek olarak gerçekleştirilmiş,çalışanlar çoğunlukla profesyonellerden oluşmuştur. Gazetecilik okulları olmadığı için tüm basın mensupları gazetelerde usta gazetecilerin yanında yetişmişlerdir. Bunlara alaylı gazeteciler denir. Gazetecilik eğitimi veren yüksek okulların ve fakültelerin kuruluşları çok yenidir.

Yerel basında ise gazetecilik matbaa çalışanları ile başlamıştır. Matbaası olup eli kalem tutanlar amatörce katkı sağlayanlar yardımıyla bir iki kişiyle gazete yayınlamışlardır. Gazetelerin çıkış amacı da öncelikle resmi ilan dediğimiz, devletin yasalara göre gazeteleri güçlendirmek için verdikleri ilanlardır. Bu ilan gelirleri asıl işlevinden çok gazetelerin yaşam amacı olmuştur. Yerel basının haber verme işlevi maalesef yakın zamana kadar ikinciplanda kalmış, etkinliği sınırlı olmuştur. Devlet, ilan alabilme şartları arasına sayfalardaki yer alan haber ve yazıların kapladığı alanda mecburiyetdahi koymuştur.

Bu durum 30-40 yıl öncesine kadar sürdürmüştür.

GAZETECİLİK NEREDE DAHA ZORDUR?

Yerel basında Kocaeli Gazetesi’nin yeni bir teknikle yayına başlaması aynı zamanda okura haber ulaştırma işlevinin ön plana alınmasına da öncülük etmiştir. Ondan önce haber hep etkisiz ve işlevsiz miydi? Hayır değildi. Amakamuoyuyaratmadaki güç, okura haber ulaştırma amacının ön plana alınmasıyla, gazetelerin okura dönük bakışıbüyük değişime uğradı.

Gazetecilik yerel basında mı yoksa ulusal basında mı daha zordur.

İki tarafta da görev yapmış bir kişi olarak hemen şunu söyleyebilirim: Yerel basında gazetecilik yapmak daha zordur.

Çünkü küçük yerlerde insanlar iç içedir. Herkes birbirini tanır. Dostluklar, arkadaşlıklar, düşmanlıklar, gazetecinin özgürce mesleğini yapmasına engeldir. İlişkilerdeki bu yakınlığa rağmen gazetecilik mesleğinin gereğini yapmak oldukça zordur. Ama gazeteci bu zorluğu göğüslediği sürece gerçek gazetecidir.

Yerel yönetimlerle, devlet kurumları ile ilişkiler de gazeteci aynı hassasiyet karşısındadır.

Ulusal basın nüfus kalabalığı, tanışıklığın azlığı, ilişkilerin büyük kentlerin taşıdığı özellikleri taşıması nedeniyle daha rahattır. Ulusal basın dirençlere karşı daha güçlüdür. Kısacası yerel basında gazetecilik ulusal basında olduğundan daha kolaydır.

Yerelde de ulusal basında da artık gazetecilik okulluluk ağır basmaktadır. Gazetecilik eğitimi veren eğitim kurumları bugün ihtiyaçtan fazla eleman mezun etmekte bu da bugünün sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Gazetecilik yapan okullu ya da alaylı gazetecilerin eskiye nazaran daha eğitimli oldukları bir gerçektir.

Biz bu alaylıdan okulluya geçme meslek olayını yerel basında daha yakından izledik.

35-40 yıl önce gazetede çalışanlara baktığımızda meslek eğitimi almış gazeteciye rastlamak mümkün değildi. Yüksek eğitimli olarak meslekte görünen kişilerin de hukuk, iktisat eğitim almış ve esas mesleğine paralel amatör olarak bu işi sürdürdüklerine tanığız.

Gazete sahiplerini çoğu ise matbaa sahibi, matbaacılık mesleğini sürdüren kişilerdi.

Devletin haber ajansı AA’nın Kocaeli muhabirlerinin arzuhalcilik, emlakçılık. Hatta muhasebecilik yaptıklarını biliyorum.

Şimdi durum değişti. Ulusal gazetelerin ve ajansların muhabir ve temsilcileri artık o kuruluşun kadroluelemanları halinde çalışıyorlar.

İşte bu anlattıklarım, 48 yıl önce kurulan Kocaeli Gazetesi’nin yerel basında hem teknik hem çalışanlar açısından,gazetecilik mesleğinde dönüm noktası olduğunu göstermektedir.

Tamamen haberciliğe, okura yönelik, gazeteciliği meslek seçmiş profesyonellerin çalıştığı bir gazeteciliği doğduğu nokta.

O bakımdan Kocaeli Gazetesi hem yarım yüzyıla ulaştığı bir ömür, ardından sürüklediği yeni gazeteler, meslekte sağladığı değişim bakımından çık önemlidir.

MESLEKTE UNUTULMAYANLAR

Çok uzun meslek yaşamımda yerel ve ulusal basında emek veren önemli gazeteciler tanıdım.

Yerel basında bir çatı altında çalıştığımız çoğu rahmetli olmuş, emekliye ayrılmış, ya da ucundan kenarından hala bu meslekten kopmamış kişileri, bu yaş günü nedeniyle anmadan geçemeyeceğim.

En eski tanıdığım ilk kez yazı yazdığım Hedef Gazetesi’nin sahibi Ahmet FeyziBasın’dı.Çok yaşlıydı. Gazete işlerine hiç karışmaz genelde matbaanın kapısının önünde otururdu.

Ölümünden sonra işleri oğlu İhsan Basım aldı. Onun hiç haber, yada yazı yazdığına tanık olmadım.

Beni mesleğe aşık eden Hedef’in sorumlu müdürü Avukat Müeyyet Akarsu oldu.Yaz tatilinde yanında çalışırken yeteneğimi farketmiş ve yazılarımın gazetede yayınlanmasını sağlamıştı.

Tanıdığım ikinci gazete sahibi Mehmet Yüce’ydi. Onun da yazı ve haberle ilgisi yoktu. Kurtuluş Savaşında önemli görev yapan Türkyolu Gazetesi’nin kurucusu Rıfat Yüce’nin oğluydu. Gazeteyi yeğeni Dr. Metin Yüce yönetiyordu. Yazıişlerinde tek muhabir Nedim Akkaya idi. Nedim Ağabey mesleğin Mehmetçiğiydi. Sonraki yıllarda Cevat Çetin’i de gazetede tanıdım. Cevat Türkyolu ile Bizimşehir Gazetesi’nin birleşmesiyle göreve gelmişti. Bizimşehir’in sahipleri Saim Aşkın, Feridun Özbay matbaacılıktan gelmiş ancak gazetelerini etkin hale getirmiş nitelikli insanlardı. Bu başarılarını Türkyolu- Bizimşehir’dede sürdürdüler.

Azim Gazetesi’nin sahibi Fikri Dora’ydı. Fikri ağabey muhasebeciydi.

Hürsöz gazetesinin sahibi ise Selahattin Telser’di. Telser asker emeklisiydi.Özellikle siyasi çevrelerde iktidara yakın. Muhalefeti acımasızca eleştiren bir kaleme sahipti.Gazeteyi son yıllarında oğlu Aytol Telseryönetmişti.

Benim meslek yaşamım Hedef Gazetesi ile başladı. Saydığım tüm gazetelerde (Hürsöz hariç)yaz tatillerinde çalıştım.

Doğuş Gazetesi benim en uzun emek verdiğim gazete oldu. Önce İzmit’te sonra Gölcük’te, sahibi Birsen Özkaya ileağabey kardeş ilişkisi içinde ter döktük. Birsen ağabey de gazeteciliğe matbaacılıktan gelmişti. Ama gazeteci olarak yerel basında iyi işler yaptı, sağlam bir yer edindi.

Yerel basının etkili kalemler, vardı. Bunların yazı hep ikinci işi oldu. SEKA Postası’nın yönetmeni Naci Girginsoy, Cumhuriyet Gazetesi Kocaeli Muhabiri Cevdet Yakup Baykal, memuriyetten ayrıldıktan sonra Kocaeli’de köşe yazan Ruşen Hakkı, ozan Ruhan Odabaş, Semih Onat etkin ve saygın kalemlerdendi.

Bir süre önce cinayete kurban giden Güngör Aslan’ın kurduğu Yeşil Kocaeli Gazetesi’ndeSavaş Poyraz güçlü bir kalemdi.

Barış Gazetesi’nin kurucuları arasında yer alan Necdet Balcı büyüğümüz de geç de olsa basına emek veren kişilerdendi.

Yerel basında ve ulusal basın muhabirliğinde parmakla gösterilecek gazeteciler vardır. Bunların başında Hürsöz de ısınıp Hürriyet’in Kocaelimuhabirliğinde şapka çıkartacak başarıları olanErkan Nigiz. Erkan daha sonra uzun yıllar Kocaeli Gazetesi’nin genel yayın müdürlüğünü yaptı.

Sancar Şener Kocaeli Gazetesi’nde spor haberciliği ve yazarlığı konusunda unutulmayacak değerli bir kalemdi.

Son 60 yılda bende çok iz bırakan gazeteciler vardır muhakkak. Şimdiye dek yazdıklarımın hepsi toprak ananın koynunda.

Bu uzun süre içinde yaşayan, mesleği bırakan ya da sürdüren, bizden daha genç ya da yaşlı çok başarılı meslektaşlarım var. Saymam gerekirse anımsayabildiğim kadarı ile Eyüp Esen, Mustafa Bağdiken, Mustafa Küpçü, Sadun Çetin, Mine Güler, Metin Karan, Cenap Elmas, Ahmet Serimer, Volkan Yüksel, Ali Gündoğdu.

Bir de olayın teknik kahramanları var ki burada Doğan Saygı ustamızı, Hikmet Kalemci kardeşimizi anmadan geçemeyeceğim.Teknik kadrolardafedakarca çalışanlara da selam olsun.

Bu gazetenin kuruluşunda emeği geçen Dündar Çiğit, Cevat Çetin, Nazif Çanakçılı, Hazım Özbay, Sancar Şener, Tanzer Ünal, Eyüp Esen adları Kocaeli Basın Tarihine onurla yazılacaktır. Kurucuları arasında bulunan ve gazetede Genel Yayın Müdürü ve köşe yazarı olarak görev almış bu satırların yazarı da bundan gurur duymaktadır.

KOCAELİ GAZETESİ bundan sonra da Tanzer Ünal yönetiminde ve yetkinyazı işleri ve teknik kadrosu ile Kocaeli halkına hizmete devam edecektir.

1970’li yıllarda Kocaeli yerel gazetecileri ve yazarları İzmit Ticaret Odası Başkanı Halil Köseoğlu ile birlikte.

Yazarımız Adnan Filiz, dönemin en güçlü kalemleri Naci Girginsoy ve Cevdet Yakup Baykal ile.

İzmitli gazeteci ve yazarlar SEKA kampında Genel Müdür Aziz Gümüş’ün davetinde.