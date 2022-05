Yazmayı sevenler…

Kitap okumayı kim sevmez ki ya da sevmeyen var mıdır? diye sormak istiyorum. Benim çevremde bu sorunun cevabı çok net “yoktur” olacak. Kocaeli okumayı seven, bir o kadarda okumaya aç insanlarla dolu. Bunu yakından yaşadığım için biliyorum ve yazıyorum. Güzel bir sevgi ve güzel bir açlıktır bu. Açlığı bir kenara bırakırsak okumayı seven insanlar her zaman için çoğunluktadır. Kocaeli okumayı sevenlerin şehridir. Ve de yazmayı sevenlerin…

Bu yazımda sizlere yazmayı seven Kocaeli yazarlarından ve kitaplarından bahsedeceğim. Özellikle son bir yıl içinde Kocaeli’de yayımlanan kitaplardan. Aslında sayıları çok ama ben sadece bana ulaşan kitaplardan bahsetmek istiyorum.

KAÇUNKA

Kaçunka, Gani Yurtsever’in Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan bir anı kitabı. 2006 yılında doğduğu topraklar olan Makedonya’ya yaptığı geziyi anlatıyor. Gani Yurtsever kitabını çocukluğuyla buluşma ve hesaplaşma olarak görüyor.

GÜLPERİ

Deniz Kabuğu ve Gülperi, Nilda Uluğ’un Eylül 2021-Mart 2022 tarihlerinde altı ay ara ile yayımlanan, çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan iki anı kitabı. Anı kitabı ama bölüm aralarında öyküler de var. Nilda Uluğ’un felsefeci olmasından dolayı iki kitabı felsefeyi de içinde barındırıyor.

SU USTA VE YÜZ GÖZ

SEVDİKLERİMİN SEVDİKLERİ

Su Usta ve Yüz Göz Sevdiklerimin Sevdikleri, Şener Aksu’nun Kasım 2021 – Mart 2022 tarihlerinde dört ay ara ile yayımlanan Su Usta, felsefi bir başucu kitabı ve Yüz Göz Sevdiklerimin Sevdikleri ise şiir kitabı. Su Usta, Kendini Koruma Bilgeliği adının da bize ifade ettiği gibi insanı, varlığı, varlığın ve insanın doğasını tanıma, en önemlisi de kendini tanıyıp anlama yolunda önemli ipuçları veriyor. Yüz Göz Sevdiklerimin Sevdikleri, şiir kitabı seçki şeklinde hazırlanmış bir kitap. Şener aksu’nun yayımlanmış sekiz yüz şiiri içinde dostları tarafından seçilmiş şiirlerden oluşmaktadır.

EKMEK KAVGASI

Ekmek Kavgası, Mustafa Küpçü’nün Ocak 2022 tarihinde yayımlanan son kitabı. Mustafa Küpçü, genç nesillere çok önem veriyor ve yeni kitabı Ekmek Kavgası’nı gençlerin siyaset bilimi ve siyaset tarihi açısından yeterli bilgiye sahip olmalarını istediği için yazdığını söylüyor. Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde yaşanan belli başlı olayların kronolojik sunumu ve siyasal yaşamımızda yer alan önemli olaylardan bahsediyor kitapta.

BAHÇEMDEKİ SARAY

Bahçemdeki Saray, Lale Darcan Tığ’ın Ocak 2022 tarihinde yayımlanan son otobiyografik kitabı. İzmit'te, Saray Yokuşu'nda geçen, çocukluk ve gençlik dönemlerini kapsayan, kendi yaşam öyküsünü anlatan ve edebi değer taşıyan bir kitap. Lale Darcan Tığ, kentimizin kültürel geçmişini ve tarihi yaşanmışlıkları detaylı bir şekilde bizlere aktarıyor.

BİR YÜREKTE İKİ SEVDA

Bir Yürekte İki Sevda, Kamil Çöpür’ün Şubat 2022 tarihinde yayımlanan son romanı. Üniversite tercihlerinde Devlet Konservatuarını tercih etmek isteyen bir öğrencinin ailesi tarafından sanatçı olmak isteme özgürlüğünün elinden alınması ve muhafazakar bir ailede yetişen genç bir kızın okumasını istemeyen ailesine karşı gösterdiği tutum. İki gencin ailelerine ve topluma verdiği mücadeleyi anlatıyor.

EL CEZERİ’NİN 850

YILLIK ROBOTLARI

El Cezeri’nin 850 yıllık robotları, Ergün Demir’in Mart 2022 yılında yayımlanan gezi-araştırma kitabı. Ergün Demir, bir gezi sırasında karşılaştığı El Cezeri’nin mühendisliğine hayran kalır. El Cezeri’nin yeterince tanınmadığını düşünen yazar, El Cezeri’nin yaşadığı yerlerde bıraktığı izleri Cizre’ye kadar takip ederek eserleri üzerine çalışmalarını anlatıyor.

HAYDARPAŞA LİSESİ’NİN

HABABAMLARI

Haydarpaşa Lisesi’nin Hababamları, Vural Atılgan’ın Nisan 2022 tarihinde yayımlanan son romanı. Bu romanda anlatılanlar birçok Haydarpaşalının anılarından esinlenerek meydana gelmiş anonim, kurgu bir eserdir. Kitapta yaşanan olaylar gerçeklere dayalı olup, halen hayatta olan iki ana karakter üzerinden anlatılmaktadır.

KORYON YILDIZI

Koryon Yıldızı, Gönül Erenler’in Nisan 2022 tarihinde yayımlanan romanı.

Kitap, Koryon Yıldızı’nın yaratılış hikayesini anlatmaktadır.

Bilge Kevsun tarafından yetiştirilen üç genç, kadim bir efsaneyi gerçekleştirmek üzere yola çıkarlar. Ülkelerinin uygarlık tarihi yeniden yazılacaktır. Büyük bir inançla başlayan yolculukları yaşam mücadelesine dönüşür. Bu biraz da iyi ile kötünün hesaplaşmasıdır…

Daha pek çok kitapla buluşmak dileğiyle…