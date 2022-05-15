48’inci yaşa merhaba!

Sevgili okurlarım, gazeteniz KOCAELİ bugün 47 hizmet yılını geride bırakıp 48 yaşına giriyor.

Dile kolay, “Halktan kopmadan, kimseden korkmadan” tam 47 yıldır birlikteyiz.

Yarım asra merdiven dayadık.

Türkiye’nin zor şartlarında pek az gazeteye nasip olan bir süre bu.

İsterseniz, gelin hep birlikte bir “Maşallah” diyelim.

Diyelim ki, bu gazete…

*Daha nice yıllar Kocaeli’mize ve Türkiye’mize hizmete devam etsin.

*Halktan ve haklıdan yana olsun, haksızlıklara karşı dirensin.

*Hırsızların, yetim hakkı yiyenlerin, devlet malına el uzatanların, rant peşinde koşanların ensesinde boza pişirsin.

*Din eksenli siyaset yaparak, dindar görünerek, “ahlaksız” ve “adaletsiz” yöntemlerle toplumu yönetmeye çalışanlara karşı mücadelesini sürdürebilsin.

*Kendisini var eden ilkelerini; cumhuriyeti, demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, düşünce ve ifade hürriyetini, hukukun üstünlüğünü kararlılıkla, inatla savunabilsin.

*Sessizlerin sesi, mağdurların savunucusu, kamu yararının bekçisi olmayı sürdürebilsin.

*“Kral çıplak” demeye, yani “kentimizin ve ülkemizin gerçeklerini dile getirmeye” devam edebilsin.

*Bütün baskılara rağmen, bağımsız yayıncılığını, özgür haberciliğini, tavizsiz yorumculuğunu devam ettirebilsin.

*En zor şartlarda bile, “parayla satın alınamayan” bir prestije sahip olmanın gururunu ve onurunu yaşasın.

Tam 17 bin 52 gündür beraberiz

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Sevgili okurlarım, cumhuriyet tarihinde bizim gibi 48 yaşına ulaşmış kurumların sayısı pek azdır.

Hele 60-70 yıllık kurumlar parmakla sayılır.

Şirketler heyecanla kurulur, ama ömürleri genellikle kısa olur.

Bizlere ne mutlu ki, tam 47 yıldır, yani 17 bin 52 gündür beraberiz.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir ara çıkamadığımız günler oldu, ama bunun dışında bir gün dahi aksatmadan, “deprem oldu, sel bastı, felaket yaşandı” mazeretlerinin arkasına sığınmadan sizlerle olduk.

KOCAELİ Gazetesi’nin bunca yıldır ayakta kalmasının, “kentimizin en eski yayın organı” sıfatını taşımasının temel kaynağı, sadece “gazetecilik” yapmasıdır.

Ve bütün baskılara rağmen yıllardır uyguladığı “gazetecilik ilkeleri”dir.

Nedir bu ilkelerimiz?

Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkeler

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*Gazetecilik, yağcılık ve şakşakçılık mesleği değildir. Gazeteci, en zor şartlar altında dahi yağcılık ve şakşakçılık yapmaz, “tasmayla” dolaşmaz.

*Gazetecilerin kendilerini “iktidara beğendirme” zorunluluğu yoktur. Gazetecilerin kendilerini “halka beğendirme” zorunluluğu vardır.

*Gazeteci, iktidarın “propaganda memuru” değildir. Gazetecinin görevi, gerçekleri yazmaktır.

*Gazeteci sırtını “güçlü”ye değil, hep gerçekleri okumak isteyen “halk”a dayar.

*Gazeteci; iktidar güçlüyken “iktidar yalakası”, muhalefetin iktidara yürüdüğünü gördüğünde de “muhalefet yalakası” olmaz.

*Gazeteci, her ne şart altında olursa olsun “kaleminin namusunu” korur.

*Gazeteci, “güç sahiplerine” değil, önce “gerçeğe” karşı sorumludur.

*Gazeteci; doğru olan her haberi yazar ve yayınlar, doğru bildiği her yorumu yapar.

*Gazeteci, her zaman halktan ve haklıdan yanadır.

*Gazeteci; haksız ve adaletsiz davrananlara, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına karşı direnir, dik durur, gerekirse diklenir.

*Gazeteci; kalemini kiralamaz, gerekirse kırar ama satmaz.

*Gazeteci; daima doğruların peşinden gider ve görevini yaparken kimsenin önünde eğilip bükülmez.

*Gazeteci; şahsi çıkar peşinde koşmaz, kimsenin “emir kulu” değildir.

*Gazeteciliğin ölçüsü, hakkaniyettir. Yani hak ve adalete uygunluk, doğruluk ve dürüstlüktür.

KOCAELİ Gazetesi, şimdiye kadar…

*Hiçbir kişinin ve hiçbir kurumun kulu kölesi olmadı.

*Hiçbir politikacıya, hiçbir siyasi partiye sırtını dayamadı.

*”Yazmayarak” rant sağlamadı.

*”Kalem tetikçiliği” yapmadı.

Ya ne yaptı?

*Haberi, namusu bildi. Elde ettiği haberi, bazı güç odaklarının çıkarına dokunsa bile, yayınladı.

*Siyasetçilerle içli dışlı olmadı. Siyasetçilere yalakalık, şaklabanlık, gerzeklik yapmadı. Siyasi partilerin yayın organı haline gelmedi.

*Vatandaşın haber alma hakkına hep saygı gösterdi.

*Hep “doğru”nun yanında, “yanlış”ın karşısında durdu.

*Kent çapında olsun, ülke çapında olsun, egemen güçlerin emir ve direktifleri doğrultusunda hiçbir zaman hareket etmedi.

*Üç kuruşluk ilan alabilmek için, yerel ve genel yönetimdeki egemenlerin önünde hiç el pençe durmadı.

*Kimseden emir ve talimat almadı. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadı. Gücünü sadece ve sadece okurlarından aldı.

İşte bu ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz için, başımız dik alnımız açık siz okurlarımızın karşısındayız.

Bizi bugünlere getiren siz değerli okurlarımıza minnet borçluyuz.

Sadece “okurlarımızın satın alabildiği” bir gazeteyiz

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KOCAELİ, her geçen yıl daha da güçleniyor.

Yaşlandıkça, gençleşiyor…

Gençleştikçe dinamik refleksler gösteriyor.

Karanlığa rağmen, geleceğe umutla bakıyor.

47 yıldır…

Evrensel gazetecilik ilkelerinden ödün vermedik.

47 yıldır…

Demokrasiyi, özgürlüğü, insan haklarını, laikliği, cumhuriyeti, vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin birliği ve dirliğini savunmaktan vazgeçmedik.

47 yıldır…

Fikri ve vicdanı hür insanların gazetesi olduk.

47 yıldır…

Haber yazarken, yorum yaparken “Acaba siyasi irade nasıl karşılar?” kaygısına hiç kapılmadık.

47 yıldır…

Birilerini gücendirmekten korkmadık, birilerini memnun etme duygusuna hiç kapılmadık.

47 yıldır…

Sadece okurlarımıza ve vicdanlarımıza hesap verdik.

47 yıldır…

Siyasi dalgalara hiç kapılmadık, siyasilerin beklentilerine göre hiç kendimize yön vermedik.

47 yıldır…

“Demokrasiye sahip çıkan, özgür, bağımsız, tarafsız, doğru haber veren, hakkı ve haklıyı gözeten gazete” olma misyonunu hiç bırakmadık.

47 yıldır…

Gücümüzü siyasi ve ticari rant peşinde koşanlardan değil, sadece siz okurlarımızdan aldık.

47 yıldır…

Fırtına ve dalgalarla mücadele ettik, pusulamızı hiç şaşırmadık.

47 yıldır…

Adalet duygumuz; milletimize, ülkemize, devletimize ve bayrağımıza bağlılığımız hiç eksilmedi.

47 yıldır…

Vicdanımız ve okuyucumuz arasındaki köprü, bizim en büyük sermayemiz oldu.

47 yıldır…

Beyinlerimizi; hiç kimseye, hiçbir kuruma ciro etmedik, irademize ipotek koydurmadık.

47 yıldır…

Bağımsızlığımızdan ödün vermedik, çıkar gruplarına aracılık etmedik, her konuya ve herkese eleştirisel yaklaşan bir güç olduk.

47 yıldır…

Yalansız, dolansız, dürüst, şeffaf, tutarlı ve ilkeli gazetecilik yaptık. Bedeli ya da ödülü ne olursa olsun; özgün, bağımsız ve “kırıksız” bir çizgi izledik.

47 yıldır…

Makamı ve sıfatı ne olursa olsun; hırsızlarla, rantçılarla, dinimizi siyaset ve ticarete alet edenlerle, yetim hakkı yiyenlerle, devlet malına el uzatanlarla mücadele etmekten geri durmadık.

47 yıldır…

Sessizlerin sesi, mağdurların savunucusu, kamu yararının yılmaz bekçisi olduk.

Ve en önemlisi, 47 yıldır…

“Sadece okurlarımızın satın alabildiği gazete” olduk.

“Halktan kopmadan, kimseden korkmadan” 47 yılı geride bırakıyoruz.

47 yıldır böyle geldik…

Yolumuza böyle devam edeceğiz.

Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın!

Siz okurlarımızla daha iyiye, daha güzele yürüyeceğiz.

Biz “100 metre koşucusu” değiliz, biz “maraton” koşarız.

Bizim boynumuzda “tasma” yok, “ilkesizlik” ve “omurgasızlık” bizden uzak, biz “özgürce” çalışır, “gururla” yaşarız.

Bu kent ve bu ülke için önemli olan her şey, bizim için de çok önemlidir.

Kentimizin ve ülkemizin çıkarları, daima her şeyin önündedir.

Tüm okurlarıma sağlık ve esenlikler diliyorum.

Şu 3 şeyi unutmayalım:

*Bir ülke, gazeteleri kadar özgürdür.

*Demokrasiyi korumak, basın özgürlüğünü korumaktan geçer.

*Basın, yönetenlere değil, yönetilenlere lazımdır.

Bizi bugünlere getiren siz değerli Kocaeli halkına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.