Sıkı tutmalı yüreği,

gitmesine izin verilirse

akıl da onun peşi sıra gider.

(Friedrich Nietzsche)

Gözlerinin içine giren, güneş ışınları ile uyanmıştı. Gökyüzü masmavi, parlak ve çok aydınlıktı. Gökyüzünde yavaşça hareket eden bembeyaz bulutlara bakmak ve onlarla uçmak, özgürlük demekti. Pamuk gibi görünen bulutların üzerinde konaklamak ve güneşin ışınlarıyla ısınarak, sımsıcak hissetmek, ne güzel olurdu. Sıcaklığın peşine düştüğüme göre; demek ki, ruhum hala üşüyor olmalı, diye düşündü. Güvercin bugün hasta arkadaşı, Kızıl güvercini ziyarete gidecekti. Bahar hızla yaza dönerken, her şey canlanmış, tüm damarlara su yürümüştü. Bir tek kızıl güvercin iyileşmemişti. Arkadaşı, kışın soğuğunda yavrularına yiyecek ararken, soğuktan donmuş ve hastalanmıştı. Kızıl güvercinin, artık bir an önce iyileşmesi gerekiyordu. İyileşmeli, yavrularıyla birlikte yaşamına devam etmeliydi.

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Kızıl güvercinin yuvasında, derin bir sessizlik ve durağanlık dışında, her şey normaldi. Sağaltıcı, aylardır kımıldamadan yatan, kendine gelip konuşmaya başlasa bile, ne kımıldamak, ne de konuşmak istemeyen kızıl güvercini, uzun uzun muayene etmişti. Bedensel hastalığının geçmeye başladığını, ancak ruhunun hala çok bitkin ve yorgun olduğunu, o yüzden yaşama isteğinin azaldığını söylemişti. Kızıl güvercinin ruhu, çok daha yavaş iyileşiyordu. ‘Sevdiği şeyleri yapın ve sabredin, ruhu yavaş yavaş iyileşecek, beklemek gerek’, demişti.

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Güvercinler, vahşi gökyüzünde her türlü tehlikeye rağmen, hayatta kalırken, kendilerine ait iletişim olanağı kullanırlardı. Birbirleriyle düşünce yoluyla, telepatik olarak anlaşırlardı. Telepatik bağ, birbirine yakın olanlar ya da birbirlerini sevip güvenenler arasında çok daha yoğun ve hızlı yaşanır ve bu telepatik bağ sayesinde, karşı tarafın duyguları bilinir, konuşmadan anlaşılırdı. Kızıl güvercinle de aralarında çok uzun zaman önce kurulan sağlam bir telepatik bağ vardı. Öyle ki taraflardan biri, darda kaldığında, öteki bunu hisseder, aramaya başlar ve peşine düşerdi.

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Güvercin düşüncelerini, kızıl güvercinin zihnine odakladı. Zihniyle iletişim kurup, arkadaşının ruh halini anlamak istiyordu. Uzun bir süre odaklandı, aralarındaki telepatik bağın kurulmasını bekledi. Arkadaşının zihni, bomboştu. Sanki zihninde, hiçbir şey yoktu. Güvercin kendini, boşluğa ve sonsuzluğa odaklanmış gibi hissetti. Belki de hiçliğe odaklanmıştı. Hiçbir şey algılayamadığı için, hayal kırıklığına uğramıştı. Kızıl güvercinin, çoktan iyileşmeye başlamış olması gerekiyordu. İçgüdüsel olarak, tüm sevgisiyle konuşarak, yavaşça, Kızıl güvercine dokundu. Sanki ona bedeniyle destek vermek, içindeki canlılığı ona aktarmak, istiyordu. Böylece uzunca bir müddet kımıldamadan durdular. Güvercin, sonrasında kızıl güvercinin zihninde bir hareket hissetti. Sanki arkadaşı, şimdi dikkat kesilmiş, bekliyordu. Kızıl güvercini, biraz daha sarmaladı, o da beklemeye başladı. Sonra da, sevmek dokunmaktır, diyerek, yeniden tüm bedeni ve kanatlarıyla arkadaşına sarıldı, sevgi çığlıkları atmaya başladı.

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Telepatik olarak arkadaşının kımıldamaya niyet ettiğini hissetmişti. Sanki canlanmaya çalışıyordu. Birden zihni, netleşti. Arkadaşı, ona dokunmaya çalışıyordu. Ona daha kuvvetli bir şekilde sarıldı. Mucizevi bir şekilde, arkadaşının zihninde gördüğü, gerçekleşmeye başladı. Arkadaşı gagasını uzatarak, ona dokunmaya çalışıyordu. Yüreği sevinçle doldu. ‘Nihayet’, diye mırıldandı, ‘nihayet’, dedi yeniden. Uzunca bir süre, sarmaş dolaş, gaga gagaya durdular. Ona daha fazla yorgunluk ve heyecan vermemeli ve dinlenmesini sağlamalıydı. Bu yüzden, arkadaşının yanında ayrıldı. Nasıl olsa yeniden gelecekti…

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İçi içine sığmıyordu. Heyecanla Lal’e gitti, olanları anlattı. Lal’de çok sevinmişti, Kızıl güvercinin iyileşmesine. ‘Haklısın, sevmek dokunmaktır’, dedi. ‘Arkadaşın sevgiye ve sevgine sıcaklığına cevap vermiş anlaşılan. Nasıl cevap vermesin ki’, diye devam etti sonra da. ‘Beş sevgi dilinden, dokunmayı ve sevgi sözcüklerini bir arada kullanmışsın’. ‘Beş sevgi dili mi’, diye sordu Güvercin. ‘O da nedir Lal’? ‘Beş sevgi dilinden ikisini söyledim zaten. Diğerlerini de sen bul Güvercin’.

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‘Hadi ama Lal’, dedi Güvercin. ‘Bu kadar mutlu ve keyifliyken, beni mi kıracaksın’? Güldü Lal. ‘Haklısın, bu kadar sevgi doluyken seni mi kırayım şimdi,’ diyerek, beş sevgi dilini, anlatmaya başladı. ‘Sevgi dilleri, insanların sevgilerini gösterebilmesi veya sevildiklerini anlamalarını sağlayabilecek, farklı davranışları anlatır. Sevgiyi göstermenin, beş farklı yolu vardır. İnsanlar, bilerek yada bilmeyerek, bunlardan birini daha fazla kullanırlar ve böylece sevdiklerini göstermeye çalışırlar. Aynı şekilde, karşılarından da sevgilerini, bu şekilde göstermelerini beklerler. Ancak o zaman, sevildiklerinden emin olurlar. Sevgi dilleri farklı olanlar arasında bu yüzden kargaşa ve sorun çıkar. Tarafların sevgi dilleri farklı olursa, anlaşamazlar, sevgi konusunda, kendilerini güvensizlik hissederler.

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İnsanların çoğunun, bir veya iki sevgi dilini kullanma eğilimi vardır. Alıştıkları sevgi dilini gördüklerinde sevildiğini hissederler, kendileri de sevgilerini göstermek üzere bu sevgi dilini kullanırlar. Güvercin, ‘bu dillerden, diğer üçü neler Lal’, diye sordu. Merak etmişti. ‘Sevgi sözcüklerini ve dokunmayı söylemiştim. Diğer üçü ise; sevilen için hizmet etme, sevilene hediye verme ve birlikte kaliteli zaman geçirmedir. Senin sevgi dilin, dokunmaktır. Dokunarak sevgini ifade edersin, sevdiğine dokunmayı da pek seversin. Öte yandan, birlikte kaliteli zaman geçirmeye de bayılırsın’.

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Güvercin, dudak büktü, ‘bu kadar ince hesap kitaba ne gerek var ki… Aslında sevginin dili, yüreğin dilidir. Yüreğin dili, duyguların gerçeğin ve gerçek sevginin dilidir. Ona, üçüncü dil adı verilmiştir. Yüreğin dilini konuşamıyorsan, samimiyetten uzaksındır, her şey de sahtedir zaten. O zaman ne sevgiden, ne de yürekten bahsetmeye hakkın vardır’, dedi. Durdu bir an. ‘Belki de o yüzden, diğer güvercinlerle konuşup, kolay kolay anlaşmayı başaramıyorumdur artık’, diyerek, boynunu büktü. Derin, derin nefes aldı. Kanatlarını açarak, özgürlüğe doğru uçmanın zamanı gelmişti.