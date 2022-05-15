48 yıl önce; sanki dün gibi…

Gazetemiz KOCAELİ bugün 48. Yaşını kutluyor.

Bir yerel gazete için hiç de azımsanacak bir geçmiş değil.

Dünden bugüne bu gazeteye emek verenleri saygıyla anıyorum.

1975 yılıydı.

İzmit Belediyesi Büyük Yatırımlar Dairesi’nde göreve başlamıştım. Yeni Yerleşmeler Projesi’ni hayata geçirmeye çalışıyorduk. Kocaeli Gazetesi’ne haber ilettiğim bir gün rahmetli Dündar Çiğit; “Mustafa, sen bu işin yüksek öğrenimini gördün. Biz Günaydın’la birleşiyoruz. Ofset bir gazete çıkaracağız. Gel, Genel Yayın Yönetmenliğini sen üstlen” dedi.

Hayata geçirmeye çalıştığımız proje için heyecan duyuyordum. Çok güzel de bir kadromuz vardı. Ve henüz askerlik görevimi yapmamıştım ve her an çağrı gelebilirdi.

Bu nedenle kabul edemedim.

Yoksa, bu gazetenin “İlk Genel Yayın Yönetmeni” olma onurunu da yaşam dosyama koyacaktım.

Yıllar sonra, 1991 yılında Tanzer Ünal’ın daveti ile bu gazetede köşe yazarlığına başladım. Bir dönem de Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptım.

Yazdığım yazılar ve röportajlar, kütüphanemde hayli yer tutuyor.

Çok güzel insanlarla çalıştım; Şakir Balkı, Erkan Nigiz, Semih Onat, Eyüp Esen, Nurettin Kolaylı, Mine Güler,Servet Koşar, Tarık Bağdat, Beyza Sevinç, Savaş Poyraz, hemen aklıma gelenler.

Hüsamettin Cindoruk, Ahmet İsvan, Ceyhan Mumcu, Doğu Perinçek, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli, Ahmet Özhan, Prof. Dr. Ali Namık Şener gibi siyasi lider, siyasetçi, düşün insanları ve sanatçılarla özel söyleşiler yaptım.

Hayatımın en renkli en dolu yıllarını bu gazetede yaşadım.

Yazmak için temel koşulun, “ÖNCE OKUMAK” olduğunu öğrendim ve gücüm yettiğince okuyarak, araştırarak, gazete arşivi tutarak beynimi beslemeye çalıştım.

Yaşadıklarımdan, tanıdıklarımdan, özellikle güngörmüş, hayatını dolu dolu yaşamış insanlardan çok şeyler öğrendim.

Bu açıdan Şakir Balkı ve Ahmet İsvan’a borçluyum.

Yaşadığım, anımsadığım ve sayfalarca yazabileceğim çok şey var. Ama uzatmanın anlamı yok.

KOCAELİ gazetesine emek veren tüm yol arkadaşlarımı ve bu gazeteyi yaşatan OKURLARIMIZI saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Nice yıllara KOCAELİ…