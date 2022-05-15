Çınarlıdere’de mıcırlar neden serildi sonra üstlerine neden toprak döküldü?

Derince Çınarlıdere, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Şarıl şarıl akan derenin yanından yürümek, o sesi duymak çok keyifli…

Mangal yapmak da çabası…

Zaman zaman Çınarlıdere’ye gider, yürüyüş yaparım…

Çınarlıdere’nin yürüyüş yolu topraktır.

Toprak yolda yürümek, keyiflidir.

Ayakları yormuyor.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarla Çınarlıdere’ye gittim…

Baktım, yürüyüş yolunun büyük bir bölümüne mıcır dökmüşler.

Arkadaşlarla sohbet ederken, “Böyle şey mi olur. Toprak yol daha iyiydi. Yürüyüş yoluna nasıl mıcır dökerler, insan yürürken mıcırlar insanların ayaklarını acıtıyor, yoruyor” diye söylendik.

Zira yürüyüş yolunun toprak hali her zaman güzel. Kışın çamur, yazın toprak da olsa, toprak yol yürüyüş için idealdir.

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Bayramdan sonra yine Çınarlıdere’ye yürüyüşe gittik.

Baktık, mıcır dökülen yerlerin üzerine toprak dökülmüş.

Oh be, toprak yolun hali başkadır dedik.

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Şimdi sorun şu:

Yıllardır toprak olan yürüyüş yoluna neden mıcır döküldü?

Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra neden mıcırın üstüne toprak döküldü?

Arkadaşlarla değerlendirme yaparken, kimisi alta mıcır döküldü, üste toprak döküldü. Toprak su tutmasın diye yapıldı dedi.

Kimisi, mıcır döktükten sonra tepki gösterildi.

Tepkiler üzerine mıcırların üzerine toprak döküldü dedi.

Çınarlıdere’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bakıyor.

Neden önce mıcır döktüler, sonra da mıcırın üstüne toprak döktüler sorusunun cevabını verirlerse iyi olur.

Eğer önce mıcır döktüler, sonra tepkiler üzerine mıcırın üstüne toprak döktülerse, işte bu bir skandal olur. Zira Yaklaşık 1 kilometrelik yola mıcır dökülmüştü, dünyanın zararı. Bu soruların cevabını Büyükşehir Belediyesi’nden bekliyoruz.

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RAPORLAR

Dünyanın trafiği en sıkışık şehirleri açıklandı

1.Moskova

2.Mumbai

3.Bogota

4.Manila

5.İstanbul

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TÜRK DİLİ!

-Entellektüel değil, entelektüel.

-Mütevazi değil, mütevazı.

-Muhattap değil, muhatap.

-Traş değil, tıraş.

-Klavuz değil, kılavuz.

-İddaa değil, iddia.

-Kitapevi değil, kitabevi.

-Müsade değil, müsaade.

-Malesef değil, maalesef.

-Taktir değil, takdir.

-Egzos değil, egzoz

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Savaşta mıyız, kıtlıkta mıyız?

“% 1'lik zamları unutun,

%3'lik zamları unutun,

% 5'lik zamları unutun,

% 10'lik zamları unutun,

% 20'lik zamları unutun,

% 30’luk zamları bile unutun!

% 50'lik, % 70'lik % 100'lük, % 200’lük zamlara alışın!” diyorlar!”

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EKONOMİ DÜNYASI!

Ülkelerin gelir kaynakları

ÇİN : Toplu Üretim

HİNDİSTAN: Otomotiv

ALMANYA : Otomotiv

JAPONYA : Dijital Teknoloji

TÜRKİYE : Trafik cezası, bedelli askerlik, imar barışı, noter tasdiki, paralı poşet…

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HAKLARINI ÖĞREN!

Konutlarda gürültü yaparak komşularını rahatsız etmenin cezası 1594 lira idari para cezasıdır. (Çevre Kanunu m.14)

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2026’da Türkiye’de sosyal ağ

kullanıcısı 74 milyon olacak!

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısının her yıl artmaya devam edeceği saptandı. Sosyal medya kullanıcılığında Çin birinci, Hindistan ikinci… Türkiye’de ise 64 milyon sosyal ağ kullanıcısı var iken 2026 yılına geldiğinde bu rakamın 10 milyondan fazla artacağı açıklandı. Yani 2026 yılında sosyal ağ kullanıcı sayısı 74 bin olacak…

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Kocaeli ve tarım!

Kocaeli, sanayi kenti diyoruz. İhracatımızla övünüyoruz. Kocaeli’de tarım da iyi durumda. 2 milyon nüfuslu Kocaeli, 353.478 hektarlık bir alana sahip. Bunun % 40’ı orman, % 34’ü tarım, % 2,1’i sanayi, % 20,2’si konut alanıdır. Kocaeli’de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayımız 11.184… ilimizde yıllık buğday, arpa, mısır, ayçiçek, meyve, sebze, yulaf ve yonca olmak üzere toplam 617 bin ton örtü altı üretim, 7,5 milyon adet süs bitkisi üretimi yapılmaktadır. Kocaeli, Türkiye tarım ihracatının % 1’ini oluşturuyor. İyi bir rakam.

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BEDEN DİLİ REHBERİNİZ!

Koltuk kenarına oturmak

Boş yer varken koltuk kenarına oturanlar, kendine güveni yüksek insanlardır. Çevresine üstünlük göstermek isterler. Baskın kişilikle, fikirlerini başkalarına kabul ettirmek isteyen bir eğilim gösterebilirler.

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BAŞARILI OLMANIN

10 BÜYÜK SIRRI

-Hedef belirlemek

-Kararlı olmak

-İstikrarlı olmak

-Kendine güvenmek

-Planlama yapmak

-Gerçekçi olmak

-Kendini geliştirmek

-Yenilikçi olmak

-Risk almak

-Harekete geçmek.