Gazetecilik ve gazetecilikte “kalemine efendi olmak”

Sevgili okurlarım, dün, çalışma arkadaşlarımla birlikte yaşamımızın en mutlu günlerinden biriydi.

Türkiye’nin bütün zor koşullarına rağmen, gazetemiz, 47 hizmet yılını geride bırakıp 48 yaşına girmişti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldönümü gazetesini çok sayfalı (40 sayfa) hazırladık, gazete bayileri ve özel ekipler aracılığıyla “ücretsiz” dağıttık.

Gazetemizin bu özel sayısına reklam desteği veren kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Dün gün boyunca kutlama telefonları ve mesajları aldık, her telefon ve her mesaj gelecekle ilgili bizlere umut verdi.

“DORUKTAKİLER 2021” ödül törenini de dün gerçekleştirdik.

Geride bıraktığımız yılda, “büyük jüri” tarafından başarılı bulunan kişi ve kuruluşlar ödüllerine kavuştular.

Geldiğimiz noktada rahatlıkla şunu söylemek mümkün; KOCAELİ Gazetesi ve gazetenin DORUKTAKİLER etkinliği, artık bu kentin bir markası.

Bizi bugünlere getiren okurlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugünlere nasıl geldik?

Türkiye’de bir şirketin, hele hele işi sadece gazete çıkarmak olan bir şirketin yarım asırdır ayakta kalabilmesi çok zor.

Bugün ulusal ve yerel gazetelerin hemen hemen hepsi, ticari veya siyasi çıkar gruplarının kontrolünde.

Ulusal ve yerelde, sırtını bir siyasi partiye veya bir ticari kuruluşa dayamayan pek az gazete ve televizyon kaldı.

Türk medyası, artık asli görevinden uzaklaştı, iktidarın ve iktidardan rant bekleyen ticari kuruluşların tetikçisi haline geldi.

Artık bu yayın organlarına “gazete”, çalışanlarına da “gazeteci” demek çok zor.

Gazetecilik, “özgür ve eleştirel” ise gazeteciliktir.

Değilse; sekreterliktir, arzuhalciliktir ve tetikçiliktir.

Gazeteci; kuşkulanan, kuşkulandığı konuyu araştıran, topladığı bilgileriyazan ve özgürce yorumlayandır.

Gazeteci; kentinin, ülkesinin, devletinin ve milletinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutandır.

Gazeteci; her konuda “toplum yararını” gözetendir.

Gazeteci; gözünü, kulağını, duygularını, yüreğini ve bilincini mesleğine adayandır.

Gazeteci; hiçbir siyasi gücün, hiçbir çıkar grubunun ve hiçbir finansal güç odağının emrinde olmayandır.

Gazeteci; “kimseden korkmadan ve halktan kopmadan” görevini yapandır.

Gazeteci; daima haklının yanında duran, her sabah “temiz toplum” idealini topluma yansıtandır.

İşte elinizde tuttuğunuz KOCAELİ Gazetesi, bu evrensel gazetecilik ilkelerini uygulayarak bugünlere geldi.

KOCAELİ’nin hiçbir siyasi bağlantısı yoktur.

KOCAELİ, sırtını hiçbir ticari kuruluşa dayamaz.

KOCAELİ’nin gazetecilik ve matbaacılık dışında bir işi yoktur.

KOCAELİ’nin gücü bağımsızlığından gelir.

KOCAELİ için“hak, hukuk ve adalet” önemlidir. “Hukuk yoksa özgürlük yoktur. Özgür medya yoksa demokrasi de yoktur” görüşünü savunur.

“Kalemimizin efendisi” biziz

Gazetecilikte, “kalemine efendi olmak” en önemli ilkedir.

Eğer “kaleminin efendisi” sen değil de başkası ise, özgür olamazsın, “gazetecilik” yapamazsın.

Gazeteci; iktidarın yanında, onun yardakçısı, papağanı, borazanı olamaz.

Gazeteci; egemenin, güç sahibinin, zenginin, zorbanın, mafyanın, haksızlık yapanın, devleti ve halkı soyanın yanında duramaz.

Gazeteci; kalemini kimseye satmaz, kiraya vermez.

Gazeteci; doğruya “doğru”, eğriye “eğri” der.

Gazeteci; esen siyasi rüzgâra ve çıkarına göre, “yön” ve “yan” değiştirmez.

Gazeteci; “kaleminin efendisi”dir.

“Kalemimizin efendisi” biziz.

Bizim başka bir “efendimiz” yok!

Bu duygularla, bizi bugünlere getiren siz değerli okurlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.